Ngày 10-1, Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế (gọi tắt là Công ty XSKT Huế) đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Tại buổi gặp mặt, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế đã thông tin liên quan đến sự việc không trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng giải đặc biệt đối với vé số kiến thiết mang số 386552 (F), mở thưởng ngày 14-10-2024 cho bà Nguyễn Thị Ng. (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tờ vé số của bà Ng. trúng giải đặc biệt bị từ chối trả thưởng.

Ông Phước cho biết đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, việc trả thưởng cũng phải đúng theo các quy định có liên quan. Trong sự việc này công ty đã áp dụng Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số số, quy định: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...". Đồng thời căn cứ quy chế trả thưởng xổ số kiến thiết của công ty để đưa ra quyết định từ chối trả thưởng cho bà Ng.

Ông Lê Trung Phước nói về việc từ chối trả thưởng tờ vé số của bà Ng.

Ông Phước từ chối trả lời một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí. Đồng thời cho biết hiện vụ việc đang được TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) thụ lý, giải quyết. Và khẳng định toà án quyết định như thế nào thì Công ty XSKT Huế sẽ thực hiện như vậy chứ không kháng cáo.

Số tiền trả thưởng chiếm gần 48% của doanh thu Năm 2024, doanh thu của công ty này ước đạt trên 530 tỉ đồng, đạt 99,2% kế hoạch. Doanh thu tiêu thụ các loại vé xổ số là 529,5 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 142,2 tỉ đồng. Lợi nhuận hơn 27,1 tỉ đồng, công ty đã trả thưởng với số tiền trên 253,2 tỉ đồng (chiếm 47,94%).

"Chúng tôi kháng cáo thì sẽ ăn thua với khách hàng. Không phải vì tiền số tiền 2 tỉ lớn quá, chúng tôi tiếc nên không trả mà vì do quy định không thể trả được. Đây là công ty 100% vốn nhà nước, tiền đó là của nhà nước, không trả cho bà Ng. thì tôi có lợi gì đâu? Nhiều người nói đùa nên thoả thuận trả cho bà Ng. số tiền ít hơn nhưng chúng tôi không làm được vì một là trả hết hoặc là không trả" – ông Phước chia sẻ.

Nói về chất lượng in vé số kiến thiết của Công ty XSKT Huế rất dễ bị rách nếu bị ướt, ông Phước nói đó là tình cảnh chung của các công ty xổ số khu vực miền Trung. "Ở miền Nam lượng vé tiêu thụ hầu như 100%, còn chúng tôi thì chỉ chiếm khoảng 30% so với phát hành. Vé ế nhiều, sau khi huỷ vé tại các đại lý thì đưa về trụ sở công ty để kiểm đếm. Số lượng nhiều nên đưa vào máy đếm tiền để kiểm đếm. Vì vậy, nếu in với chất liệu carton như vé số ở miền Nam thì sẽ dày hơn, không thể kiểm đếm bằng máy đếm tiền" – ông Phước phân tích.

Như tin đã đưa, vào ngày 14-10-2024, bà Ng. mua 2 tờ vé số do Công ty XSKT Huế phát hành. Tại kỳ quay thưởng cùng ngày, tờ vé số mang số dự thưởng 486552 (F) trúng giải phụ đặc biệt, dù bị rách nhưng bà Ng. vẫn được trả thưởng 50 triệu đồng. Còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng không được trả thưởng do tờ vé bị rách phía dưới góc phải.

Ngày 10-12-2024, bà Ng. đã có đơn gửi TAND thị xã Hương Thuỷ khởi kiện yêu cầu Công ty XSKT Huế trả thưởng. Ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thuỷ đã có thông báo thụ lý vụ án.