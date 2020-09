Giảm cân không còn khó khăn với món salad làm trong 10 phút mà ngon vô cùng

3 quả cà chua

1 quả dưa chuột to

½ củ hành tây tím

2 quả bơ

¼ chén rau thơm các loại (rau húng tây, rau mùi, bạc hà...)

30ml nước cốt chanh

15ml dầu oliu

2 tép tỏi

Một chút muối, hạt tiêu

Lượng calo: 229 calo/khẩu phần

Pha xốt trộn salad: 2 tép tỏi ép nát rồi cho vào cốc đong, thêm nước cốt chanh, dầu oliu, muối và hạt tiêu vào khuấy đều rồi để sang một bên.

Cà chua bỏ cuống, thái khối nhỏ rồi cho vào thố. Dưa chuột thái khối cho vào thố cà chua.

Hành tây thái lát cho vào thố cà chua và dưa chuột. Bơ bổ đôi, xoay nhẹ rồi tách hạt ra, dùng thìa múc lấy phần thịt bơ. Thái bơ thành khối nhỏ, rồi cho vào thố dưa chuột. Các loại rau thơm thái nhỏ cho vào thố.

Thêm chút muối và hạt tiêu vào thố rau quả rồi đổ phần gia vị xốt vào trộn đều là xong.

Dưa chuột là thực phẩm vàng trong thực đơn giảm cân, bạn có thể ăn nhiều dưa chuột mà không lo vấn đề tăng cân. Ăn dưa chuột còn giúp ngăn ngừa oxy hóa, làm đẹp da, do trong dưa chuột có chứa β-carotene và α-carotene, vitamin C, vitamin-A, zea-xanthin và lutein. Các hợp chất này có nhiệm vụ khử các gốc tự do, giảm quá trình lão hóa. Trong dưa chuột cũng giàu vitamin K giúp phát triển hệ xương...