Giảm cân đẹp da lại giải khát tuyệt vời với món đồ uống vừa ngon vừa đẹp lung linh

Dưa hấu là một trong những loại trái cây ít calo nhất với chỉ 46 calo mỗi 150g dưa.

Trong 150g dưa cũng có nhiều vitamin và khoáng chất như:

Vitamin C: 21% nhu cầu cơ thể cần trong một ngày. Vitamin C giúp ngăn ngừa các gốc tự do làm tổn thương tế bào.

Vitamin A: 18% nhu cầu cơ thể cần trong một ngày.

Ngoài ra, dưa hấu còn có các chất chống oxy hóa quan trọng như:

Carotenoid: Cung cấp alpha-carotene và beta-carotene để cơ thể chuyển hóa thành vitamin A.

Lycopene: Chất chống oxy hóa mạnh này tạo nên màu đỏ của dưa hấu và có nhiều lợi ích sức khỏe.

Cucurbitacin E: Cucurbitacin E là một hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

