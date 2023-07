Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Trung học WSDC lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Các đội thi đến từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ tại một đấu trường trí tuệ, nơi mà học sinh được thảo luận và lên tiếng về đa dạng chủ đề từ vi mô đến vĩ mô, đến các vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội. Năm nay, Ông Vũ Anh Tuấn - Nhà Sáng lập Học viện Tranh biện & Hùng biện Việt Nam/Đồng trưởng Ban tổ chức của Giải, cũng là một trong những người đặt nền móng cho bộ môn tranh biện tại Việt Nam, đã phối hợp với Câu lạc bộ Tranh biện Trường ĐH Vins mang cuộc thi tranh biện lớn nhất thế giới về Việt Nam. Với mong muốn thúc đẩy sự xuất sắc, sự sáng tạo và tư duy phản biện, tiếng nói của người trẻ, WSDC không chỉ là một cuộc thi mà còn là một diễn đàn tri thức dành cho những học sinh xuất chúng nhất thế giới.

Giải Tranh biện WSDC là một cuộc thi với 2 đội thi đại diện phe Ủng hộ và phe Phản đối theo format Luật Tranh biện các trường Trung Học trên thế giới (World Schools Debating Championship). Mỗi đội cần đưa ra những luận điểm chặt chẽ cũng như phản biện sắc bén để chứng minh cho quan điểm của mình, đồng thời thuyết phục ban giám khảo rằng họ là đội thi vượt trội hơn so với đối thủ. Để tranh biện tốt, học sinh cần trang bị khả năng tư duy logic, năng lực về ngôn ngữ, vốn hiểu biết sâu rộng về nhiều chủ đề với đa dạng các góc nhìn, các vấn đề xã hội khác nhau, và một bộ óc sáng tạo.

Trong nền Kinh tế Tri thức mới, giáo dục không còn bị giới hạn trong việc tiếp thu lý thuyết từ sách giáo khoa trong lớp học. Tranh biện đã trở thành một phương thức tìm tòi, khám phá tri thức đầy hấp dẫn dành cho học sinh - những người cần được ươm mầm một cách toàn diện với khả năng nắm bắt tốt hơn về thế giới xung quanh nhằm chuẩn bị để trở thành lớp trẻ sẵn sàng cho thế giới. Đối với những nhà lãnh đạo của thế hệ tương lai, những người phụng sự và dẫn đường cho mọi người, các em cần có KỸ NĂNG LẮNG NGHE CHỦ ĐỘNG, KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC và KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN để trở thành những người có khả năng giao tiếp tốt. Những kỹ năng này sẽ được trau dồi cho các em thông qua quá trình Tranh biện.

Cộng đồng tranh biện quốc tế được hình thành từ nửa thế kỷ trước và đã phát triển nhanh chóng dựa vào những đặc tính của tranh biện thi đấu: Sự thử thách trí tuệ, tính cạnh tranh và tính công nhận rộng rãi các thành tích tranh biện như dấu hiệu của một trí thông minh sắc sảo. Cộng đồng tranh biện quốc tế giờ đây là một cộng đồng sôi nổi, năng động với sự góp mặt và công nhận từ nhiều nền giáo dục của đa quốc gia. Học sinh thuộc mọi độ tuổi, giáo viên, các nhà làm giáo dục, nhà đầu tư vào sự phát triển giáo dục và các doanh nghiệp lớn đều đang chú ý đến tranh biện như một môn thể thao bằng lời nói, và họ đang liên tục tuyển dụng các tranh biện viên như là những "nhân tài" cho công ty, NGO và các cơ quan chính phủ của họ. Hàng năm, vô số các cuộc thi tranh biện quốc tế nói chung được tổ chức nhằm kết nối, quy tụ các tranh biện viên cũng như giám khảo từ khắp mọi nơi trên thế giới. Cộng đồng Tranh biện Việt Nam cũng đã và đang đặt những nền móng đầu tiên trong suốt hơn 10 năm qua để sánh vai với các cường quốc hàng đầu thế giới về Tranh biện.

Giải đấu WSDC là giải đấu tranh biện thường niên lớn nhất và danh giá nhất thế giới dành cho các học sinh thuộc lứa tuổi THPT. Đây là nơi hội tụ hơn các đội tuyển tranh biện quốc gia trên khắp thế giới cùng tranh tài nhằm tìm ra Nhà Vô địch Thế giới. Các đội thi sẽ tham dự vào những vòng đấu kịch tính với đa dạng các chủ đề với 8 vòng bảng. Các đội với thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng loại, bao gồm: Vòng Tiền tứ kết, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. WSDC thúc đẩy tư duy phản biện, sự sáng tạo, và sự ưu tú của các tranh biện viên đến từ khắp nơi trên thế giới, vậy nên giải đấu vừa là một cuộc thi, vừa là một diễn đàn trao đổi tri thức.

Giải đấu WSDC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1988 tại Úc. Qua các năm, giải đấu đã được tổ chức tại nhiều quốc gia khác nhau nhằm thúc đẩy sự đa dạng trong giao lưu về văn hóa, cũng như thúc đẩy phong trào tranh biện ở nhiều quốc gia khác nhau.

Năm 2023, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 4 tại Đông Nam Á tổ chức giải đấu WSDC và là quốc gia đầu tiên tổ chức WSDC trực tiếp sau đại dịch COVID-19,là sự kiện WSDC lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay về số lượng người tham dự. Trên hành trình tổ chức cuộc thi này, sứ mệnh mang WSDC về Việt Nam với những giá trị và mục tiêu của cộng đồng WSDC thế giới là mong muốn có thể lan tỏa bộ môn tranh biện tiêu chuẩn quốc tế tới các bạn học sinh Việt Nam. Từ đó, các bạn có cơ hội được học tập và trau dồi những kỹ năng mềm như kỹ năng nói trước đám đông, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo hay làm giàu thêm vốn hiểu biết của bản thân về những vấn đề nóng hổi trong xã hội. Bên cạnh đó, WSDC 2023 cũng là một cơ hội lý tưởng để các bạn được quan sát và trực tiếp cọ xát với những đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới - những bạn học sinh ưu tú nhất đại diện cho đất nước của họ tại giải đấu lần này.

Cuộc thi bắt đầu khai mạc từ ngày 18/07/2023 và Kết thúc vào ngày 28/07/2023. Buổi lễ khai mạc, bế mạc và trận chung kết sẽ diễn ra trực tiếp tại Hội trường trường Đại học VinUni . Các trận đấu diễn ra liên tục giữa các đội trong vòng bảng và dưới sự giám sát chặt chẽ của 140 giám khảo là đại diện các nước và chuyên gia tranh biện hàng đầu trên thế giới.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi WSDC 2023 tại Việt Nam lần này là:

- Chủ tịch Cộng đồng Tranh biện Liên Đại Học (Society for Associated Inter-Tertiary Debaters SAID)



- Huấn luyện viên & Quản lý Đội tuyển Nguồn WSDC Trung Quốc

Ông Vũ Anh Tuấn – Đồng Trưởng Ban tổ chức, đồng thời là:

- Nhà Sáng lập, Giám đốc Học thuật VADP - Vietnam Academy Of Debate & Public Speaking

- Nhà Sáng lập Tổ chức phi lợi nhuận Gấu Debate

- Đồng Sáng lập Liên Đoàn Tranh biện Việt Nam

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Tranh biện Châu Á

Trưởng Ban chuyên môn cuộc thi WSDC 2023 với 2 kì cựu trong bộ môn Tranh biện:

Tiến sĩ Joshua Park: Tiến sĩ tại Trường Luật Havard, thành viên Ban chuyên môn các Giải Vô địch thế giới bậc Trung học năm 2007, 2016, 2020 và 2021. 15 năm là Giám khảo vòng Loại trực tiếp Giải Vô địch thế giới bậc Trung học (2005-2020), Giám khảo vòng Loại trực tiếp Giải Vô địch thế giới bậc Đại học, giải vô địch Châu Á bậc Đại học, giải Châu Âu mở rộng,.. Thành viên Ban Chuyên môn nhiều cuộc thi tranh biện quy mô quốc gia, châu lục và liên châu lục như Giải Tranh biện Thượng Hải Mở rộng, giải tranh biện ĐH Kyushu Mở rộng, Giải tranh biện Thái Lan,...

Th.S Benjamin Goh:

- Cử nhân trường Đại học Quốc gia Singapore (chương trình Yale-NUS)

- Thạc sĩ tại Đại học Cambridge theo học bổng của chính phủ Singapore

- Trưởng Ban giám khảo vô địch Châu Á AODC 2023

- Trưởng Ban giám khảo Giải Vô địch Thế giới WSDC 2023

Xuyên suốt hành trình 21 năm phát triển tranh biện khắp thế giới, sự cống hiến của Ông Loke cho bộ môn này đã được thể hiện qua những vai trò ông từng đảm nhận, ví dụ như người tiên phong cho tranh biện theo luật WSDC tại Trung Quốc, Huấn luyện viên và Quản lý của Đội tuyển Nguồn WSDC Trung Quốc, hay Ban tổ chức Giải Vô địch Thế giới Macau Online WSDC 2021.

Vũ Anh Tuấn - còn gọi là VAT, là một huấn luyện viên tranh biện sở hữu nhiều thành tích nhất Việt Nam. Với mục tiêu đem tranh biện đến mọi miền, VAT đã từng là quản lý bảng đấu, giám đốc kỹ thuật và ban tổ chức của gần 100 giải đấu trong gần 4 năm qua. Một vài vị trí ông từng phụ trách tại các cuộc thi theo luật WSDC gồm có quản lý bảng đấu cho 2 mùa giải Oldham Cup, Giải Vô địch Thế giới bậc Đại học Belgrade WUDC 2022, và Giải Vô địch Thế giới Macau Online WSDC 2021.

Tranh biện, như một phần tự nhiên của toàn cầu hóa, đã du nhập vào Việt Nam. Sau gần 10 năm phát triển, Cộng đồng Tranh biện Việt Nam đã trở thành nơi hội tụ những bạn trẻ tài năng, truyền cảm hứng cho những thế hệ sau này. Không chỉ giành được nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế, chúng tôi còn tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc tế như Giải Vô địch Châu Á luật Nghị viện Anh 2018, Giải Vô địch Châu Á 2019, Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Trung học 2023 và sắp tới sẽ là Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Đại học 2024.