Trần Kiều Ân để lộ bụng to bất thường trên sóng truyền hình

Trần Kiều Ân vừa tham gia chương trình Đêm hội Thất Tịch của CCTV và gây bất ngờ cho khán giả bởi hình ảnh bụng to bất thường. Khi đứng nghiêng người nhìn sang nam đồng nghiệp, Trần Kiều Ân đã bị lộ phần bụng nhô cao. Vì mặc váy ôm sát màu cam nên khuyết điểm của cô nàng càng thêm lộ rõ.

So sánh với loạt ảnh xinh đẹp mỹ miều được chính Trần Kiều Ân đăng tải trên Weibo, khán giả không khỏi ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng Trần Kiều Ân đã hơi "lạm dụng" công nghệ photoshop, số khác lại đặt câu hỏi là Trần Kiều Ân đang tăng cân hay còn có lý do gì khác khiến bụng cô to bất thường như thế.

Hình ảnh Trần Kiều Ân xuất hiện với bụng to bất thường.

Lập tức, Trần Kiều Ân đăng lên Weibo lời biện minh rằng cô đã tăng cân do ăn quá nhiều trong những ngày nghỉ dịch. Bên dưới bài đăng này, bạn thân của Trần Kiều Ân là diễn viên Dĩnh Nhi đã vào bình luận rằng cô cứ ăn uống cho thỏa thích đi rồi khi nào cần giảm cân thì hãy đến gặp Dĩnh Nhi để tìm sự trợ giúp.

Trần Kiều Ân năm nay đã 41 tuổi, cô từng được xem là nữ hoàng phim thanh xuân khi góp mặt trong hàng loạt dự án truyền hình ăn khách. Đến nay, khi nhắc đến Trần Kiều Ân, khán giả vẫn còn nhớ vai nữ chính mà cô đã đóng ở Hoàng tử ếch.

Hình ảnh xinh đẹp ngọt ngào được chính Trần Kiều Ân chia sẻ.

Dẫu vậy, trong mấy năm gần đây công việc của Trần Kiều Ân không có sự đột phá. Nữ diễn viên bị cho là cứ quanh quẩn đóng nữ chính thanh xuân ngôn tình dù cho tuổi tác ngày một tăng lên. Trần Kiều Ân cũng gặp vấn đề lớn với chuyện không kiếm được người đóng cặp phù hợp với mình.

Gần đây, Trần Kiều Ân có cùng đồng nghiệp nam kém 14 tuổi - Kim Hạn quay phim Gặp được em rực rỡ. Khi cảnh hôn nồng cháy trên bãi biển của Kim Hạn - Trần Kiều Ân xuất hiện, nhiều người đã cho rằng cô cưa sừng làm nghé quá đà khi phải làm tình nhân của đàn em nhỏ hơn mình nhiều tuổi.