"Ice Cream" của BLACKPINK và Selena Gomez bị tố đạo nhái hit cũ nhóm Red Velvet, fan chỉ ra lý do

Sau How You Like That, BLACKPINK nhanh chóng trở lại với MV Ice Cream vào trưa ngày 28/8. Sản phẩm kết hợp giữa BLACKPINK và nữ ca sĩ Selena Gomez đã thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả trên toàn thế giới. Ngay sau khi phát hành, Ice Cream cũng bị netizen đem ra "mổ xẻ". Một trong những tình huống "trớ trêu" nhất chính là việc ca khúc bị tố đạo nhái.

Ice Cream - BLACKPINK và Selena Gomez

Theo đó, khi nghe giai điệu của Ice Cream, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bản hit đình đám Ice Cream Cake của nhóm nhạc Red Velvet phát hành cách đây hơn 5 năm.

Ice Cream Cake - Red Velvet

Chưa dừng lại ở đó, vũ đạo "liếm kem" trong MV Ice Cream tiếp tục bị bắt bẻ vì có động tác giống với MV Ice Cream Cake của Red Velvet.

Netizen đặt lên bàn cân động tác "liếm kem" của BLACKPINK, Selena Gomez và Red Velvet.

Nhanh chóng sau đó, một làn sóng tranh cãi liền xảy ra giữa 2 fandom. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp và cũng không quá giống nhau. Tuy nhiên vẫn có ý kiến "ném đá" BLACKPINK lẫn Selena Gomez với nghi vấn đạo nhái, nhất là ở khoản vũ đạo.

Để bênh vực cho thần tượng, người hâm mộ đã nhanh chóng tìm ra dẫn chứng để chứng minh BLACKPINK và Selena Gomez không hề đạo nhái vũ đạo. Hóa ra, vũ đạo "liếm kem" giống nhau là bởi cùng do biên đạo Kyle Hanagami dàn dựng. Vì thế netizen cho rằng đây là lỗi của biên đạo nhảy chứ không phải chủ đích của BLACKPINK và Selena Gomez, qua đó họ mong đại diện của YG có thể sớm lên tiếng trước sự việc trên.