Giai thoại khó tin về hoàng hậu "ăn chơi" nhất châu Âu hóa bà lão tóc bạc sau một đêm, đứng tên cho hội chứng kỳ quái không lý giải nổi

Đi ngủ với mái tóc đen nháy hay màu nâu nhuộm óng ả, sáng hôm sau thức dậy với mái tóc bạc trắng như cước. Nếu rơi vào tình huống ấy bạn sẽ làm gì? Có lẽ hầu hết mọi người đều lắc đầu quả quyết chuyện khó tin như vậy chỉ có thể có trong phim viễn tưởng mà thôi, làm gì có ở đời thật!

Về mặt khoa học, điều này dường như là không thể nhưng khoan đã, bạn không mơ đâu, nó hoàn toàn có thật với không dưới 10 người bị như vậy và thậm chí còn có trường hợp xảy ra trước sự chứng kiến của bác sĩ. Người ta gọi nó là hội chứng Marie Antoinette theo tên của vị Hoàng hậu nước Pháp thế kỷ 18.

Tóc bạc trắng chỉ sau 1 đêm vì... sợ hãi

Vào ngày 20 tháng 6 năm 1791, gia đình Hoàng gia Pháp chạy trốn khỏi thành phố Paris vì bị lực lượng cách mạng truy đuổi. Hoàng hậu Marie Antoinette khi ấy đã thúc giục chồng mình, Vua Louis XVI, phóng thẳng đến các vùng lãnh thổ do anh trai bà, Hoàng đế La Mã Joseph II, kiểm soát. Họ ra đi để giữ lại mạng sống với hy vọng một đội quân khoảng 10.000 người vẫn trung thành với chế độ quân chủ có thể sẽ giúp các hoàng gia giành lại vị thế.

Nhưng, kế hoạch tẩu thoát biến thành một thảm họa.

Chân dung Hoàng hậu Marie Antoinette.

Cải trang thành một nữ gia sư và một người hầu, hoàng hậu và nhà vua thành công rời khỏi Paris. Họ cưỡi ngựa suốt đêm, hy vọng có thể tiếp cận đồng minh trước khi bị bắt lại. Nhưng tin tức về cuộc chạy trốn của họ nhanh chóng bị tiết lộ và lực lượng vệ binh quốc gia của Pháp bắt đầu đuổi theo.

Tại thành phố Varennes, một người quản lý bưu điện đã phát hiện ra nhà vua sau lớp quần áo cải trang. Anh ta giơ một tờ tiền với khuôn mặt của nhà vua và dễ dàng nhận ra sự tương đồng. Đám đông lính canh và cả công dân có vũ trang áp giải Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette trở về Paris.

Lần này thì chẳng thể chạy đi đâu được nữa, nhà vua và hoàng hậu phải đối mặt với phiên tòa xét xử và có nguy cơ bị hành quyết bằng máy chém.

Trước khi rơi vào cảnh khốn cùng, Hoàng hậu Marie Antoinette nổi tiếng là một quý bà xinh đẹp, "đóa hoa tỏa hương thơm ngát" làm mê đắm lòng người. 20 tuổi đã lên ngôi hoàng hậu, nhan sắc ngời ngời nhưng lại bị chồng "phớt lờ", bỏ mặc để lao vào những thú vui như săn bắn, sưu tầm đồ quý. Điều này khiến Marie như một con chim buồn bã sống trong lồng, không hề có tự do và tình yêu.

Để bù đắp cho sự lạnh nhạt của chồng, Marie Antoinette bắt đầu dành nhiều thì giờ hơn cho việc mua sắm trang phục, chơi bài và cá cược đua ngựa, cũng như những chuyến đi vào thành phố cùng trang phục luôn thay đổi với giày, sáp thơm bôi tóc, và phấn hồng.

Hoàng hậu Marie Antoinette khi còn nhỏ được ví như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Khi còn trẻ, Hoàng hậu Marie Antoinette rất thích nhuộm tóc và đội tóc giả màu trắng nhưng có lẽ cả cuộc đời bà không thể ngờ lại có ngày được nhuộm tóc "free" như vậy. Sau khi bị bắt giam, chỉ qua một đêm, mái tóc của Marie đã chuyển sang một màu trắng đáng kinh ngạc.

Henriette Campan, người hầu gái của Hoàng hậu Marie, xác nhận sự thay đổi. Campan kể lại: “Chỉ trong một đêm, mái tóc của bà ấy đã trở nên trắng bệch như mái tóc một phụ nữ 70. Mà khi đó, Marie Antoinette vừa tròn 35 tuổi".

Sau đó, Hoàng hậu Marie đã cắt một lọn tóc, lồng vào nhẫn và nhờ người hầu trao lại cho công chúa Lamballe với lời nhắn bà đã kiệt quệ vì đau đớn.

Sự thay đổi đột ngột diện mạo ở tuổi 35 gây ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi tên của Hoàng hậu Marie đã được đặt cho chứng bệnh kỳ lạ: Hội chứng Marie Antoinette.

Chuyện kỳ quái gì đã xảy ra?

Hội chứng Marie Antoinette hay canities subita là thuật ngữ chỉ hiện tượng tóc bạc trắng chỉ sau một đêm do cú sốc, mất mát lớn hoặc tình huống đe dọa tính mạng. Mặc dù giới khoa học chưa có lời giải thích thống nhất, lịch sử đã ghi nhận 84 trường hợp tóc bạc trắng qua đêm. Trong số đó, 14 ca được các bác sĩ trực tiếp chứng kiến. Và tất nhiên, Hoàng hậu Marie Antoinette không phải người đầu tiên hay duy nhất mắc hội chứng này, chỉ có điều câu chuyện của bà quá nổi tiếng nên người ta mới lấy tên bà đặt tên cho nó.

Nhiều thế kỷ trước khi diễn ra cuộc Cách mạng Pháp, tóc của Thomas More, một nhà nhân văn đồng thời là luật sư, cũng bạc trắng chỉ sau một đêm. More đã từ chối chấp nhận việc Henry VIII kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên và rời khỏi Nhà thờ Công giáo. Khi nhà vua yêu cầu More thực hiện Lời thề Tối cao, nhưng thay vào đó, More đã chọn nhà tù và chấp nhận bị hành quyết.

Vào đêm trước khi bị hành quyết vào năm 1535, tóc của More đột nhiên trở nên bạc trắng.

Nữ hoàng Scotland Mary khi còn nắm quyền. Theo báo cáo, tóc của bà đã bạc trắng vào đêm trước khi bị hành quyết năm 44 tuổi.

Mary, Nữ hoàng Scotland, cũng được cho là đã bị áp giải đến nơi hành quyết vào năm 1587 với một màu tóc mới chỉ sau một đêm. Sau khi bị chính con trai mình ra lệnh hành quyết, tóc của Mary trở nên bạc trắng trong đêm cuối cùng của cuộc đời.

Nhân chứng Pierre de Bourdeille viết: “Không phải tuổi già đã khiến mái tóc bà ấy trở nên trắng như vậy mà là những rắc rối, bất hạnh và nỗi buồn bà ấy đã phải chịu đựng, đặc biệt là khi ở trong nhà tù”.

Trường hợp lâu đời nhất được ghi nhận về hội chứng Marie Antoinette là từ gần 2.000 năm trước. Theo Talmud, một học giả nhỏ tuổi gia nhập học viện Talmudic của Israel đã lo lắng rằng tuổi đời của mình còn quá trẻ để có thể tham gia các nghiên cứu nghiêm túc. Ngày hôm sau, mái tóc cậu bé bạc trắng. Học giả Do Thái thời Trung cổ Maimonides cho rằng việc học tập căng thẳng đã gây ra sự thay đổi này.

Nhiều trường hợp gần đây nhất đã được chứng kiến bởi các thầy thuốc. Năm 1915, một người lính Pháp suýt chết trong một vụ nổ mìn trong một trận chiến trong Thế chiến thứ nhất. “Anh ấy được đưa đến bệnh viện Anh tại Arc-en-Barrois", báo Scientific American đưa tin. “Vào ngày hôm sau, anh ấy ngạc nhiên nhận thấy những búi tóc trắng ở bên trái đầu”.

Cho đến tận ngày nay, các nhà khoa học chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tóc bạc trắng đột ngột như vậy.

Tuy nhiên, có một cách lý giải phù hợp nhất là sự lo âu, căng thẳng đã kích thích hệ miễn dịch, làm rụng đi phần tóc có sắc tố và để lại những sợi bạc.

Một giả thuyết khác được đưa ra là căng thẳng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống sản xuất sắc tố khiến tóc có màu không mọc ra nữa. Năm 2011, sau khi thử nghiệm trên chuột, công trình do Robert Lefkowitz dẫn đầu kết luận căng thẳng mạn tính làm hỏng ADN dẫn tới bạc tóc.

Việc nghiên cứu hội chứng Marie Antoinette là vô cùng khó khăn bởi những tình huống đe dọa, gây sốc không chỉ hiếm mà còn không thể dự đoán. Dù rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, hội chứng Marie Antoinette đến nay vẫn là câu hỏi hóc búa đối với nhân loại.

