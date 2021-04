Giai thoại "dưỡng nhan" kỳ công của Nữ hoàng đẹp nhất thế giới: Đắp mặt nạ bằng thịt tươi, đi bộ 10 tiếng/ngày, ngủ không dùng gối để duy trì dáng đứng thẳng

Phàm là người được sinh ra trong dòng dõi hoàng gia, mấy ai không sở hữu cho mình một nhan sắc lộng lẫy, kiều diễm, thanh lịch và sang trọng.

Tuy nhiên, để có thể nuôi dưỡng và lưu giữ nét thanh xuân cũng như sự son sắc, người xưa, đặc biệt là những con người thuộc tầng lớp quý tộc đều chẳng ngại dốc toàn bộ tâm lực cũng như vật lực mà mình có. Một trong số đó phải kể đến công cuộc làm đẹp vô cùng ly kỳ của Nữ hoàng Elisabeth - người được mệnh danh đẹp nhất thế giới thế kỷ 19.



Tranh vẽ Nữ hoàng Sissi.

Elisabeth d'Autriche hay còn được gọi với cái tên âu yếm Sissi là Nữ hoàng nước Áo - Hoàng hậu Hungary, giai nhân nổi tiếng thế kỷ 19. Cuộc đời bà được định mệnh khéo léo sắp đặt tạo nên những điều kỳ lạ. Song sonh đó, vẻ đẹp thể chất và tâm hồn của bà được hun đúc từ quá trình khổ luyện và đấu tranh một cách vô cùng khắt khe với chính bản thân mình.



Nhan sắc tuyệt mỹ vẹn nguyên sau bao nhiêu thăng trầm

Có chiều cao 172cm, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trái xoan u buồn, làn da mịn màng cùng mái tóc bồng bềnh, Elisabeth “qua mặt” hầu hết phụ nữ cùng thời, thậm chí còn cao hơn chồng, Hoàng đế Franz Joseph. Sau 4 lần sinh nở, bà vẫn duy trì được cân nặng 50kg trong suốt cuộc đời nhờ kiên trì ăn kiêng, tập luyện với một chế độ có thể coi là khắc khổ.

(Ảnh tư liệu)

Dù xuất giá, bà luôn khăng khít với gia đình, đặc biệt là mẹ, đồng thời giữ nguyên cá tính thẳng thắn, bình dân vốn có từ thời thơ ấu - điều bị coi là đi ngược lại các chuẩn mực Hoàng gia thời điểm bấy giờ.



Lấy chồng ở tuổi 17, Sissi chưa được chuẩn bị tâm lý để trở thành một nữ vương quyền thế cũng như một bà mẹ trẻ. Duy có một giá trị Hoàng gia mà bà được đánh giá cao đó chính là thể chất. Và bà cũng luôn nỗ lực duy trì thực hiện yếu tố này với tất cả sự ngưỡng mộ và tự nguyện.

Trong đau khổ cùng cực sau cái chết bất thường của con gái Sophie, Elisabeth bỏ ăn nhiều ngày và thường lặp lại hành động này mỗi khi gặp điều phiền não. Đáp lại những gương mặt lạnh lùng, những bức tường u ám, lạnh giá của Hoàng cung, bà tránh bữa ăn chung cùng các thành viên gia đình, hoặc nếu có thì chỉ ăn qua loa, chút ít.

Mỗi khi trọng lượng có nguy cơ vượt quá 50kg, các chế độ ăn kiêng hoặc nhịn ăn lại được áp dụng ngay lập tức. Sau này, bà ăn chay trường, loại bỏ hoàn toàn các loại thịt mà chỉ dùng một chút nước trái cây, sữa hoặc trứng.

(Ảnh minh họa từ bộ phim về cuộc đời Nữ hoàng Sissi)

Dáng vóc cực kỳ mảnh mai của Sissi còn được xem là kết quả của việc nịt chặt eo và ngực nhiều giờ liền mỗi ngày. Trong thời kỳ cao điểm căng thẳng (1859 - 1860) khi những cuộc binh biến nổi dậy chống Franz Joseph xuất hiện ở Italy, vợ chồng bà ly thân sau 3 lần sinh nở, kèm theo sự thua cuộc sau tranh cãi kéo dài với mẹ chồng về cách giáo dục các con… bà mất tới 16 inches (hơn 40cm) vòng ngực.



Xây dựng phòng tập trong lâu đài, hướng tới các chế phẩm thiên nhiên

Ở tất cả các lâu đài bà từng sống đều có phòng luyện tập. Phòng ngủ của bà tại The Knights' Hall of the Hofburg được trang bị xà thăng bằng, thảm tập để có thể luyện tập mỗi buổi sáng. Cung điện Hoàng gia ở Ischl được lắp đặt những tấm gương khổng lồ để bà có thể tự quan sát và chuẩn hoá mọi chuyển động và tư thế.

(Ảnh tư liệu)

Là một nữ kỵ sỹ nhiệt thành, từ bé thơ, mỗi ngày bà đều phi ngựa nhiều giờ và trở thành nữ kỵ sĩ nổi danh nhất thế giới ở thời điểm đó. Tiếc rằng, sau này do lý do sức khoẻ, bà không duy trì được chế độ cưỡi ngựa nhiều giờ mỗi ngày như trước mà phải chuyển dần sang đi bộ đường dài. Bà có thể đi bộ suốt 10 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, vào tuổi ngũ tuần, bà vẫn phi ngựa vượt rào thiện nghệ và luyện tập trong mọi điều kiện thời tiết.



Elisabeth sùng bái cách làm đẹp hướng tới vẻ đẹp tự nhiên, bao gồm cả phương cách khổ hạnh, lệch tâm và thần bí. Những năm cuối đời, bà tập luyện 3 lần mỗi ngày do ám ảnh về sự tăng cân. Thậm chí bà còn thường xuyên tắm hơi để giảm xuống tới mức 43,5kg.

Không giống phần đông phụ nữ cùng thời, Elisabeth dùng rất ít mỹ phẩm hoặc nước hoa bởi bà mong ước mình là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên thuần chất. Tuy nhiên, bà cũng không ngại ngần thử các sản phẩm làm đẹp do các dược sĩ cung đình hay các thị nữ tự tay làm, đặc biệt là nước hoa hồng, mỡ cá nhà táng và dầu hạnh. Bà ngủ không dùng gối trên chiếc giường có khung bằng kim loại, nơi mọi vật luôn hỗ trợ bà duy trì dáng đứng thẳng.

(Ảnh minh họa từ bộ phim về cuộc đời Nữ hoàng Sissi)

Bà chăm chỉ đắp mặt nạ, các nhà sử học đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho rằng, Nữ hoàng thường xuyên đắp mặt nạ từ các loài hoa, trái cây và đặc biệt kỳ lạ... là thịt tươi. Ngoài ra, về phần ăn mặc, bà cũng chỉ mặc những chiếc váy phồng thật mềm, nhẹ, choàng khăn được tẩm dấm và rượu táo quanh hông với hy vọng giữ được chiếc eo thon.

Để giữ được làn da săn chắc, bà tắm nước lạnh mỗi sáng sớm và dùng dầu Olive mỗi tối. Bà là biểu tượng của thời trang nhưng không thích váy vóc xa hoa - nặng nề của triều đình. Lưng ong thắt đáy và gương mặt toả sáng của bà luôn khiến tất cả trang phục bà mặc trở nên lộng lẫy và quyến rũ.

Câu chuyện chăm sóc tóc kỳ công, kiến tạo nên một giai thoại

Riêng việc hàng ngày dành 3 giờ để chăm sóc mái tóc siêu dày, dài và đặc biệt óng ả của Elisabeth cũng là cả một kỳ công. Người ta kể rằng, mái tóc của bà chuyển từ vàng đậm thời trẻ sang màu nâu hạt dẻ khi trung niên. Mái tóc ấy đòi hỏi những chiếc trâm cài đầu lớn gấp đôi bình thường nên gây cho chủ nhân chứng đau đầu quanh năm suốt tháng.

Franziska Feifalik, thợ làm tóc của nhà hát Wiener Burgtheater, rất kỳ công trong việc dưỡng và trang điểm để mái tóc kỳ lạ của Nữ hoàng thêm phần quyến rũ, thanh nhã. Người này bị cấm đeo nhẫn mà chỉ được đeo găng tay trắng khi chăm sóc tóc cho Elisabeth.

Sau nhiều giờ được vấn gọn gàng, suối tóc của bà "tuôn chảy" xuống chiếc chậu bạc để được chăm sóc kỹ càng. Cứ 2 tuần, suối tóc ấy được ủ trong tinh dầu đặc biệt làm từ trứng và rượu cognac. Lúc đó, mọi nghi lễ Hoàng gia được miễn trừ, bà được là chính mình trong niềm tự hào sâu kín về vẻ đẹp siêu phàm.

Tranh vẽ Nữ hoàng Sissi.

Mái tóc bận rộn nhưng đầu óc bà thanh thản, đến nỗi bà sợ tâm trí mình có thể biến mất giữa những lọn tóc hay nhảy nhót qua kẽ tay của người giúp gội đầu. Một thầy dạy tiếng Hy Lạp cho Nữ hoàng kể rằng từng nhìn thấy bà ngồi bên bàn, khoác chiếc áo choàng ren màu trắng trong khi tóc chạm sàn, phủ quanh như một tấm khăn nhung dày, ấm và lấp lánh. Từng sợi tóc đều như sợi tơ vàng. Khoảnh khắc ấy, thời gian và không gian như ngừng lại… và lịch sử hàng trăm năm sau vẫn phải sững sờ.



Sau tuổi 32, bà không ngồi làm mẫu vẽ cho bất kỳ một hoạ sĩ nào và cũng không cho phép ai chụp ảnh mình. Vì thế, với công chúng, bà luôn là vẻ đẹp vĩnh hằng. Tuy nhiên, vẫn có một vài bức ảnh được chụp lén, ở đó, người ta thấy một Nữ hoàng xinh đẹp, u buồn và rất đỗi mảnh mai.

