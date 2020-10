Giải pháp tiên tiến hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và thúc đẩy chức năng gan

Sau nghiên cứu nhằm kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ y khoa hiện đại, Abbott chính thức ra mắt sản phẩm mới với chiết xuất từ Linh Chi tự nhiên, giúp hỗ trợ sức khỏe toàn diện cho tất cả mọi người.



Lợi ích vàng từ một loại thảo dược quý

Suốt hàng ngàn năm được biết đến như cống phẩm dành cho vua chúa và quý tộc ở các quốc gia Á Châu, Linh Chi tự nhiên còn là một loại thảo dược cổ truyền quý hiếm thường được tìm thấy trên những loại cây thân gỗ cứng ở 80 dạng khác nhau. Do Linh Chi tự nhiên có vị hơi đắng nên để sử dụng, trong dân gian thường hay mách nhau những cách chế biến quen thuộc như ngâm rượu, cắt lát hãm trà, nấu canh súp với thịt hoặc tán nhuyễn thành bột trộn với mật ong…

Nấm Linh Chi– thảo dược quý hiếm giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng

Với hơn 400 hoạt chất sinh học tăng cường miễn dịch, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh công năng đặc biệt của Linh Chi trong việc hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giúp bảo vệ cơ thể trước các tác nhân xấu bên ngoài. Hiệu quả này có được là nhờ polysaccharides beta-glucan, nhóm hoạt chất quan trọng có trong Linh Chi tăng cường chức năng đại thực bào và tế bào tiêu diệt tự nhiên trong cơ thể. Bên cạnh đó, trong Linh Chi còn chứa Acid Ganoderic giúp hỗ trợ tăng cường chức năng gan.

Tuy nhiên, những cách thức chế biến Linh Chi truyền thống hiện tốn khá nhiều thời gian mà lại khó đảm bảo được chất lượng tối ưu của các hoạt chất có trong thành phần. Không những thế, phương pháp ấy còn hạn chế người dùng trong việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của loại thảo dược quý hiếm này.

Khi khoa học hiện đại kết hợp với tinh túy thiên nhiên

Thấu hiểu mối bận tâm của người dùng, các nhà khoa học Abbott đã kết hợp công nghệ hiện đại với những gì tinh túy nhất của Linh Chi tự nhiên để cho ra mắt TPBVSK Surbex Natural Lingzhi, một giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả, tiện lợi cho cả gia đình. Với tinh chất Linh Chi tự nhiên, TPBVSK Surbex Natural Lingzhi giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ tăng cường chức năng gan.

TPBVSK Surbex Natural Lingzhi – Giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến từ khoa học và thiên nhiên

Được sản xuất dựa trên cơ sở khoa học tiên tiến, sản phẩm phát huy được tối đa tất cả các lợi ích của Linh Chi tự nhiên với 300mg tinh chất, tương đương 600mg Linh Chi – đây cũng là một trong số các sản phẩm chứa Linh Chi có chỉ số chiết xuất Linh Chi cao bậc nhất trên thị trường hiện nay. Dưới hình thức viên nang dễ dùng, liều lượng và thời gian sử dụng được chỉ định rõ ràng dựa trên các nghiên cứu về tính an toàn của sản phẩm, TPBVSK Surbex Natural Lingzhi tự tin cải thiện các vấn đề liên quan đến nguồn gốc, liều lượng, chất lượng khi sử dụng Linh Chi tự nhiên. Đây cũng là sản phẩm mũi nhọn trong dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex - một thương hiệu mới thuộc công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Abbott với các giải pháp hỗ trợ hàng đầu như nâng cao sức đề kháng, tăng cường chức năng gan…

Thông qua việc hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ tăng cường chức năng gan, TPBVSK Surbex Natural Lingzhi hy vọng giúp mọi người luôn giữ được một sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan để sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Đó cũng chính là một phần trong cam kết lâu dài của Abbott trong nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt ngày một tốt hơn.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed, thuộc sở hữu của Abbott Investments Luxembourg S.À.R.L.

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.surbex.com.vn hoặc liên hệ hotline 18001087 để được hỗ trợ và tư vấn thêm.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh