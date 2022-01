Giải pháp hỗ trợ tăng cường miễn dịch giúp con giữ vững đà cao lớn

Với kháng thể IgG từ sữa non ColosIgG 24h được ứng dụng trong sản phẩm, ColosBaby Gold giúp trẻ tăng cường miễn dịch, đã được chứng nhận lâm sàng giúp trẻ giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng miễn dịch đường tiêu hóa và tăng cân tốt rõ rệt.

Hệ miễn dịch ở trẻ và vai trò của kháng thể tự nhiên

Khi có sự thay đổi về thời tiết, môi trường bị ô nhiễm, hoặc ngay sau những ngày đầu tiên khi trẻ bắt đầu đến lớp học, trẻ thường dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, rối loạn tiêu hoá. Theo các chuyên gia, hiện tượng này là do hệ miễn dịch của trẻ nhỏ thường kém hơn người lớn, khả năng bảo vệ yếu hơn, khiến trẻ dễ virus và vi khuẩn tấn công.

Ở giai đoạn sơ sinh, hệ miễn dịch tự thân của bé còn rất non yếu, cơ thể bé được bảo vệ bằng hệ miễn dịch từ mẹ truyền cho bao gồm kháng thể IgG (Immunoglobulins) được mẹ truyền qua nhau thai từ lúc bé còn trong bụng mẹ và kháng thể tự nhiên trong sữa mẹ những ngày đầu sau sinh.

Tuy nhiên, sau 6 tháng, lượng kháng thể trong cơ thể bé giảm dần, lượng kháng thể có trong sữa mẹ cũng giảm dần, trong khi hệ miễn dịch tự thân của trẻ chưa được hoàn thiện. Điều này khiến cơ thể bé có lượng kháng thể rất thấp trong một thời gian dài. Giai đoạn này được các nhà khoa học gọi là giai đoạn "khoảng trống miễn dịch"- miễn dịch yếu và thiếu kháng thể, khiến trẻ dễ bị mắc bệnh.

Để lấp đầy "khoảng trống" này, theo cơ chế tự nhiên, bổ sung kháng thể IgG tự nhiên từ sữa non bò là một giải pháp đã được chứng minh hiệu quả. Kháng thể IgG là kháng thể chiếm tới 75% lượng kháng thể trong cơ thể, có hiệu lực chống lại vi khuẩn, virus mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh. Ứng dụng bổ sung Sữa non chứa kháng thể IgG trong các sản phẩm dinh dưỡng hàng ngày, để trẻ được hỗ trợ miễn dịch hàng ngày là giải pháp tiên phong từ VitaDairy.

Trẻ trong khoảng trống miễn dịch 6-36 tháng dễ bị virus, vi khuẩn tấn công, mắc phải các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa

ColosBaby ứng dụng sữa non ColosIgG 24h & kháng thể IgG giúp tăng miễn dịch

Được thu hoạch trong 24 giờ đầu tại các trang trại hạng A tại Mỹ, Sữa non ColosIgG 24h là nguyên liệu sữa non có chất lượng vượt trội so với các loại sữa non khác (thu trong thời gian 48 hoặc 72 giờ) và gấp 100 lần trong sữa trưởng thành. ColosIgG 24h là nguyên liệu độc quyền của VitaDairy nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, và duy nhất ứng dụng trong các sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby (Colosbaby BiO Gold 2+; Colosbaby IQ 2+; Colosbaby Gold 2+).

Dựa trên các nghiên cứu khoa học, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên ColosBaby Gold 2+ được bổ sung hàm lượng sữa non ColosIgG 24h cao vượt trội (7g/100g), cung cấp kháng thể IgG lên đến 1000mg mỗi ngày, giúp đem lại lợi ích tăng cường miễn dịch hiệu quả cho bé.

Sữa non ColosIgG 24h được VitaDairy nhập khẩu độc quyền từ Mỹ và ứng dụng vào Sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby

ColosBaby Gold - được nghiên cứu giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng cường miễn dịch tiêu hóa và tăng cân tốt

Kết quả nghiên cứu thực hiện bởi Viện Dinh Dưỡng quốc gia cho thấy, sử dụng ColosBaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp (biểu hiện ho, sốt, viêm họng, sổ mũi) tăng cường miễn dịch tiêu hoá (ít mắc tiêu chảy hơn) và tăng cân, tăng chiều cao tốt sau 4 tuần. Nghiên cứu này là bằng chứng khoa học có ý nghĩa khẳng định vững chắc cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Chi tiết hơn, sau 3 tháng sử dụng sản phẩm ColosBaby Gold, trẻ tiếp tục có sự cải thiện về miễn dịch một cách rõ rệt với các chỉ số:

- Colosbaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp (với các biểu hiện ho, viêm họng, sổ mũi, sốt).

Tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp giảm sau 1 tháng.

78,7% trẻ ít mắc bệnh đường hô hấp hơn theo đánh giá từ phụ huynh.

- Colosbaby Gold giúp tăng miễn dịch đường tiêu hoá

Tỷ lệ mắc tiêu chảy giảm trong vòng 1 tháng.

76,7% trẻ ổn định tiêu hoá hơn, ít mắc rối loạn tiêu hoá hơn theo đánh giá từ phụ huynh.

- Colosbaby Gold giúp Tăng cân tốt

Cân nặng tăng sau 4 tuần và tăng rõ rệt sau 3 tháng.

- 83,2% bố mẹ hài lòng về tình trạng cải thiện cân nặng của bé.

ColosBaby Gold giúp tăng cường miễn dịch, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng miễn dịch đường tiêu hóa và giúp bé tăng cân tốt

Con khôn lớn, khoẻ mạnh, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ để con tự do khám phá thế giới xung quanh là mong muốn hàng đầu của các gia đình. Nền tảng miễn dịch vững chắc sẽ giúp con tự tin phát triển khoẻ mạnh trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. ColosBaby Gold với những ứng dụng tuyệt vời từ Sữa non ColosIgG 24h cao cấp nhập khẩu từ Mỹ và hệ dưỡng chất đầy đủ, cân đối sẽ là giải pháp dinh dưỡng hữu hiệu để đồng hành cùng mẹ trong quá trình giúp con Miễn dịch khoẻ - Phát triển toàn diện từ bên trong.



