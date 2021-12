Giải pháp gửi hàng liên tỉnh nhận tận nơi, giao tận cửa của Ninja Van cho người dân thành phố thời bình thường mới

Các bưu cục truyền thống hoạt động hạn chế khách hàng, chành xe chưa chạy lại hết công suất… khiến người dân thành phố muốn gửi quà dịp cuối năm đi tỉnh mất nhiều thời gian và tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tính năng giao hàng toàn quốc dành cho khách hàng cá nhân của Ninja Van trên Grab Express là một trong những giải pháp công nghệ hiệu quả giúp việc giao nhận này trở nên thông suốt



Nhu cầu quà Tết cuối năm từ thành phố gửi đi các tỉnh tăng mạnh

Sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng công nghệ và nền tảng thương mại điện tử đã tạo ra xu hướng mua sắm trực tuyến – an toàn và không tiếp xúc. Cả nước đang bước vào trạng thái "bình thường mới", người tiêu dùng có xu hướng mua sắm cho Tết truyền thống sớm hơn thường lệ, có thể bắt đầu từ cuối tháng 11, đầu tháng 12. Theo Deloitte dự đoán, doanh số thương mại điện tử trong kỳ nghỉ lễ 2021-2022 sẽ tăng từ 11-15% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng hóa giao dịch thông qua sàn thương mại điện tử tăng tốc về số lượng cũng là thời điểm kéo theo nhu cầu phát triển cấp thiết của dịch vụ hậu cần như e-logistics.

Xu hường mua hàng cuối năm tăng vọt vì nhu cầu gửi quà Tết về quê sớm hơn thường lệ

Tuy việc cung ứng hàng hoá tại các thành phố lớn đã trở nên thuận tiện hơn sau giãn cách nhưng mua sắm hàng hoá ở các tỉnh thành nhỏ vẫn còn nhiều hạn chế do người dân chưa được tiêm vacxin đầy đủ, nguy cơ lây nhiễm bệnh vẫn còn tiềm ẩn. Tính đến cuối tháng 11/2021, Việt Nam có 35/63 tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-10 trên 50% (thống kê từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Y Tế). Sự chênh lệch này khiến cho lượng hàng chuyển phát ngày càng nhiều do người dân ở các thành phố lớn có nhu cầu gửi quà cáp, hàng hoá về quê dịp Tết.

Nói về nhu cầu mua sắm và gửi hàng trong tháng cuối năm, chị Phương Dung (quận 7, TP. HCM) chia sẻ: "Sau nhiều tháng giãn cách ở nhà và hạn chế việc mua sắm, mình sẽ chi tiêu nhiều hơn cho dịp cuối năm, một phần vì đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi như Black Friday, 12/12… một phần là bây giờ các nhà vận chuyển chưa quá "cháy đơn" nên mình muốn tranh thủ gửi quà Tết sớm và tươm tất hơn về cho gia đình".

Giải pháp vận chuyển hàng hóa đi tỉnh nhận tận nơi, giao tận cửa tiện lợi cho khách hàng cá nhân

Từ tháng 1 đến nay, tính năng giao hàng toàn quốc cá nhân Ninja Van trên ứng dụng Grab đã giúp hàng chục triệu khách hàng vận chuyển hàng hóa an toàn, tiện lợi qua suốt thời gian dịch Covid-19. Dịp cuối năm này, với nhu cầu và mong đợi từ người tiêu dùng, Ninja Van cũng nỗ lực hết mình, tăng cường hoạt động gấp đôi nằm giúp hàng hoá lưu thông một cách an toàn, nguyên vẹn, kịp thời và tiện lợi từ tay người mua đến tay người nhận.

Ông Lê Văn Quốc Khánh – Giám Đốc Vận Hành Ninja Van Việt Nam cho biết: "Năm nay, nhu cầu chuyển quà Tết của người dân từ TP.HCM và Hà Nội về các tỉnh thành đến sớm hơn thường lệ do ảnh hưởng dịch bệnh, và nỗi lo sẽ không thể về thăm quê. Do vậy, ngoài những yêu cầu về dịch vụ vận chuyển thông thường, khách hàng mong muốn một đơn vị có chất lượng dịch vụ tốt, chăm sóc đơn hàng kĩ, an toàn và tiện lợi. Tính năng vận chuyển hàng hóa cá nhân toàn quốc Ninja Van trên Grab là một phương thức mới giúp người gửi tối giản quy trình rườm rà, không cần di chuyển, hẹn giờ đến lấy hàng tận nơi rất thuận tiện. Đồng thời có luôn phần theo dõi đơn hàng trên ứng dụng để khách hàng biết được vị trí gói hàng mình gửi đã đến đâu. Tuy tính năng còn mới, nhưng hai tháng thời kì bình thường mới gần đây, chúng tôi đã giúp vận chuyển hơn 10,000 đơn hàng đến các tỉnh thành khác nhau"

Giám Đốc Vận Hành Lê Văn Quốc Khánh tại một kho phân loại hàng hóa mùa cuối năm của Ninja Van

Ngoài tính năng giao hàng cá nhân toàn quốc Ninja Van trên Grab, Ninja Van được biết đến là công ty logistics với nền tảng công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp giao nhận tiện lợi cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô trên toàn khu vực với mạng lưới hoạt động ở 6 quốc gia gồm Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Ngay cả trong thời gian Covid-19 hoành hành nhất, Ninja Van nỗ lực giữ vững phong độ trong chiến lược vận hành và nhân sự, mang đến chất lượng dịch vụ hoàn thiện cho khách hàng, mỗi ngày đạt hơn 300.000 lượt giao nhận đơn hàng trên toàn quốc. Trong 3 tháng cuối năm, chiến lược của công ty là tập trung vào phương châm "GIAO thông suốt, NHẬN vẹn nguyên" nhằm giúp khách hàng hoàn thành mong muốn giao nhận hàng an toàn, hiệu quả.