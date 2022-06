Giải pháp cho làn da tối, xỉn màu cùng bộ sản phẩm RADIAN – C từ LANEIGE

Dưới tác động mạnh của ánh nắng mặt trời, làn da của phái đẹp thường trở nên sạm đen và khô ráp hơn trong mùa hè. Vậy các chị em đã tìm được giải pháp nào để khắc phục tình trạng này chưa?

Thấu hiểu nhu cầu làm đẹp trong mỗi thời điểm khác nhau của khách hàng, để chào đón một mùa hè rực rỡ, LANEIGE chính thức ra mắt dòng sản phẩm Radian-C, với thành phần dẫn xuất từ Vitamin C nguyên chất, hỗ trợ chăm sóc làn da trở nên tươi sáng hơn mỗi ngày.

Bộ sản phẩm chăm sóc da RADIAN-C bao gồm các sản phẩm: Radian-C Cream, Radian-C Advanced Effector, Radian-C Sun Cream, Radian-C Spot Serum sẽ là trợ thủ đắc lực giúp dưỡng da trắng sáng, đánh bay đen, sạm, đốm nâu.

LANEIGE Radian-C Advanced Effector 150ml - Giúp loại bỏ 7 vấn đề về da

Tinh chất làm sáng da chứa hỗn hợp Vitamin gấp 3 lần và chiết xuất từ phức hợp Super Berry cho hiệu quả chống oxy hóa vượt trội. Da trở nên sáng mịn hơn, giảm tình trạng bong tróc, kết cấu da mịn hơn. Với tính năng siêu chống oxy hóa nhờ hỗn hợp 2% 3X Vitamin và 92% Super Berry Complex giúp tăng cường độ ẩm, nâng cao hiệu quả hấp thu của các sản phẩm chăm sóc da tiếp theo.

Để có thể đạt hiệu quả tốt nhất, sản phẩm được sử dụng kèm miếng bông chuyên dụng có 2 bề mặt khác nhau. Vào buổi sáng, sử dụng mặt có vân dọc để làm sạch và mềm da, tăng cường lưu thông máu. Vào ban đêm, dùng mặt trơn có kết cấu mềm mượt vỗ nhẹ lên da để thúc đẩy quá trình thẩm thấu tinh chất chống oxy hóa và dưỡng ẩm chuyên sâu đạt hiệu quả.

LANEIGE Radian-C Spot Serum 10g: Tinh chất Serum với tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ để loại bỏ các vấn đề về thâm sạm và đem lại vẻ ngoài rạng rỡ.

Tinh chất Serum Vitamin đã được kiểm nghiệm không gây dị ứng kích ứng, đủ dịu nhẹ cho da nhạy cảm. Serum giàu Vitamin C và ít gây kích ứng. Kết hợp cùng thành phần Caffeine dịu nhẹ, và tác dụng dưỡng ẩm mạnh mẽ từ Phyto Squalane. Công nghệ chống oxy hóa độc quyền, được cấp bằng sáng chế của Amore Pacific, tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của 15,2 % Vitamin C nguyên chất, dẫn xuất Vitamin C và Niacinamide.

LANEIGE Radian-C Sun Cream SPF50 PA++++ 50ml

Chống nắng Radian – C, giải pháp hiệu quả để đồng thời làm sáng da, mờ vết thâm sạm và chống tia UVA / UVB 360 độ cao. Ngoài ra, còn có 3 thành phần Panthenol & Ceramide và dẫn xuất Vitamin C giúp làm dịu da và củng cố hàng rào bảo vệ da để cải thiện nền da một cách khỏe mạnh. Kết cấu mỏng nhẹ, khô ráo không làm cho da trông bóng nhờn vào mùa hè.

LANEIGE Radian-C Cream

Một loại kem Vitamin có độ dưỡng ẩm cao với công nghệ Radian-C Super Blend ™, sự kết hợp của 8,5% dẫn xuất Vitamin C, thành phần làm sáng được cấp bằng sáng chế của Melasolv ™ và Vitamin E trong kem dưỡng ẩm chuyên sâu giúp làn da xỉn màu trở nên khỏe mạnh và tươi sáng. Hàng rào bảo vệ da bị kích ứng bởi các kích thích hàng ngày được sửa chữa, khiến làn da trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống hơn.

Không chỉ là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, bộ sản phẩm RADIAN C còn là giải pháp cho làn da trắng sáng, rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Ngày 07/06/2022 Laneige chính thức ra mắt dòng sản phẩm RADIAN-C trên toàn hệ thống cửa hàng và các trang thương mại điện tử chính hãng của LANEIGE.

Công ty phân phối: Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 4A tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

https://afamily.vn/giai-phap-cho-lan-da-toi-xin-mau-cung-bo-san-pham-radian-c-tu-laneige-2022061007124937.chn