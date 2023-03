Giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mỗi không gian sống của người Việt

Trong bối cảnh sức khỏe thân - tâm - trí ngày càng được quan tâm sau đại dịch, vai trò của nhà, của không gian sống được đặt ở vị trí quan trọng. Chương trình truyền hình thực tế mang tên Là Nhà xuất hiện, hướng tới sự duy mỹ trong từng góc quay để truyền tải nội dung nhân văn từ không gian sống.



Trong đó nhà sản xuất của Là Nhà mong muốn sẽ mang đến sự thay đổi tích cực cho mỗi căn nhà, mỗi không gian, để đó không chỉ là nơi để ở, mà còn là tổ ấm nơi mỗi người cảm thấy thoải mái, thư giãn nhất.

Song song với câu chuyện của mỗi nhân vật, Là Nhà còn lồng ghép những kiến thức chuyên môn về kiến trúc và thiết kế, các nhãn hàng được chia sẻ bởi chính các chuyên gia trong ngành. Từ đây, khán giả của chương trình sẽ được cung cấp nhiều thông tin về kiến trúc, về những phong cách mới nhất thông qua sự tư vấn của kiến trúc sư. Mặt khác, mỗi khán giả đều có thể tìm thấy điểm chung, những góc nhìn tương đồng từ các câu chuyện của nhân vật trải nghiệm.

Sự đồng điệu giữa mục tiêu chương trình với thông điệp của thương hiệu, sự tham gia của thương hiệu Nhật Bản Panasonic đã mang đến cho nhân vật cơ hội được trải nghiệm nhiều sản phẩm với công nghệ tiên tiến, hiện đại mang tới sự thay đổi ngoạn mục trong không gian. Các sản phẩm của Panasonic ngày nay không chỉ làm hài lòng nhân vật về sự bền bỉ vốn có mà còn ghi điểm với các tính năng thông minh, thiết kế đẹp, trang nhã phù hợp với nhiều loại không gian khác nhau.

Panasonic hi vọng rằng, các sản phẩm đa dạng của mình sẽ mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần, đến hàng triệu người dân Việt Nam, ngay trong chính căn nhà yêu thương của họ.

"Thông thường, chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian trong một ngày trong chính căn nhà của mình. Chúng tôi rất hi vọng sau chương trình này, mỗi khán giả sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn đến chính không gian sống của mình. Các sản phẩm của Panasonic hân hạnh đồng hành cùng quý vị để khởi tạo và duy trì lối sống khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần trong không gian thân thuộc ấy.

Các công nghệ hiện đại của Panasonic không chỉ cung cấp các giải pháp làm sạch, diệt khuẩn tối ưu hay nấu ăn trọn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất, mà còn mang đến đến sự tiện lợi, giúp bạn nhanh chóng hoàn tất việc nhà để có thêm nhiều thời gian cho bản thân và những người thương yêu, giúp nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần", đại diện của Panasonic chia sẻ.

Với dự án đầy ý nghĩa này, nhãn hàng Panasonic và Là Nhà đã mở ra hành trình thay đổi không gian sống, thực thi đúng sứ mệnh cung cấp những giải pháp sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng sống cho người Việt.