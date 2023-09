"Giải mã" Gen Z: Yêu bản thân và sống trọn vẹn

Là thế hệ trưởng thành với sự phát triển của công nghệ thông tin và những áp lực khẳng định bản thân từ thế hệ trước, thế hệ Gen Z ngày nay đang từng bước khẳng định không chỉ bản lĩnh trong việc chinh phục những thành công trong sự nghiệp, mà còn tiên phong sống trọn vẹn với tư duy "yêu bản thân".



Khi sự nghiệp không còn là thước đo duy nhất

Huyền Trang (25 tuổi, TP. HCM) đầu quân vào một tập đoàn quảng cáo lớn ngay khi vừa ra trường. Để bắt kịp với "văn hóa hối hả" tại môi trường làm việc trẻ đầy áp lực, Trang "cày ngày cày đêm" với lịch làm việc bận rộn. Nhưng khi gặt hái được những thành công đầu tiên trong nấc thang sự nghiệp cũng là lúc Trang "đau đầu" vì những vấn đề về sức khỏe - hệ lụy không thể tránh khỏi của những tháng ngày tham công tiếc việc.

Chỉ khi đó, nữ quản lý trẻ tuổi mới nhận ra rằng: "Yêu bản thân" đâu chỉ là cháy với đam mê để thành công, mà còn phải biết thương lấy sức khỏe của chính mình. Sức khỏe của bạn cũng quan trọng như đam mê, hạnh phúc cuộc đời bạn".

Không chỉ Huyền Trang, cộng đồng trẻ gần đây thường truyền nhau những thông điệp tích cực, đề cao tư duy mới về lối sống trọn vẹn và yêu bản thân. Với nhiều Gen Z, thành công trong sự nghiệp giờ đây không chỉ còn là thước đo duy nhất của cuộc sống. Chỉ khi bạn yêu thương, dành thời gian chăm sóc và thấu hiểu bản thân, bạn mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Thay vì "lăn xả" để đạt được những thành công sớm trong công việc, thế hệ Gen Z ngày nay đã có ý thức rõ ràng về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Không còn ngồi yên chờ bệnh tật gõ cửa, họ đang thực hành "yêu bản thân" bằng việc chủ động lắng nghe cơ thể, giữ gìn sức khỏe với những thói quen tốt như ăn uống lành mạnh, rèn luyện cơ thể, quan tâm đến sức khỏe tinh thần, hay tìm hiểu các giải pháp tài chính dự phòng cho những rủi ro khó lường... Ý niệm "yêu bản thân" cũng nhờ đó mà trọn vẹn hơn, mở rộng ra một cách chủ động và đầy tích cực.

Đầu tư vào sức khỏe để đi được đường dài

Sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên công nghệ số giúp giới trẻ hiện đại có nhiều cơ hội tiếp cận, am hiểu các dịch vụ và giải pháp công nghệ để cuộc sống trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn. Đón đầu xu hướng "bảo vệ bản thân sớm trước rủi ro" cùng "thế hệ 4.0", nhiều thương hiệu bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã đồng hành cùng Gen Z lên "kế hoạch B" để bảo vệ cả sức khỏe thể chất lẫn "sức khỏe tài chính", với nhiều dòng sản phẩm bảo hiểm trực tuyến đa dạng, phạm vi bảo vệ rộng, quyền lợi bảo hiểm ưu việt.

Để đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm nhanh, đơn giản và thuận tiện của các "công dân kỹ thuật số", các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh mẽ vào giải pháp bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh quá trình lựa chọn và tham gia BHNT.

Trong số đó phải kể đến Dai-ichi Life Việt Nam với nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON vừa được giới thiệu ra thị trường, mang lại nhiều tiện ích vượt trội cho khách hàng. Chỉ với vài thao tác trực tuyến đơn giản thông qua 3 bước, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng sẽ được phát hành trong vòng 24 giờ mà không cần khám sức khỏe.

Sản phẩm 100% trực tuyến – Bảo hiểm Ung thư Ichi Care cũng được Dai-ichi Life Việt Nam phát triển dành riêng cho nền tảng này, mang lại sự bảo vệ trọn vẹn cho khách hàng với quyền lợi bảo vệ ưu việt cùng nhiều lựa chọn về mức phí rất hợp lý. Thông qua Dai-ichi ON, thông điệp "Bật bảo vệ, vẹn tròn nhịp sống" được Dai-ichi Life Việt Nam lan tỏa đến giới trẻ, cổ vũ họ sống chủ động, có trách nhiệm với tương lai và sức khỏe của bản thân.

Từ nay đến hết ngày 20/11/2023, khi truy cập vào nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON tại địa chỉ https://e.dai-ichi-life.com.vn , khách hàng sẽ có cơ hội nhận phiếu mua hàng Got It dành cho 3.000 hợp đồng Bảo hiểm Ung thư Ichi Care đầu tiên có định kỳ đóng phí theo năm.

Các quyền lợi nổi bật của Bảo hiểm Ung thư Ichi Care:

Chi trả lên đến 150% Số tiền bảo hiểm khi mắc bệnh ung thư

Hoàn 50% tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu không có Sự kiện bảo hiểm

Bảo vệ tối đa đến 70 tuổi với mức phí không thay đổi