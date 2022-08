Giải mã công dụng của sữa non Colostrum cho làn da không tì vết

Những công dụng vượt trội của sữa non Colostrum đã được khoa học chứng minh như: Chứa nhiều năng lượng, protein và Vitamin A, giúp hoàn thiện các hệ và cơ quan chức năng, hỗ trợ chống nhiễm khuẩn... Các nhân tố trong sữa non còn giúp kích thích sự phát triển tự nhiên, tái tạo cơ, collagen, xương, sụn và mô thần kinh bị lão hoá hoặc bị thương



Cơ chế tác động của sữa non Colostrum lên làn da

Sữa non Colostrum là sữa bò được thu ngay sau khi bò cái sinh con, thành phần của sữa non Colostrum đã được chứng minh là một trong số rất ít các chất tự nhiên giàu các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng tác động trực tiếp lên DNA, RNA kích thích tăng trưởng da, tế bào theo cách tự nhiên như chính cơ chế của cơ thể. Bên cạnh đó, sữa non Colostrum sở hữu thành phần có nồng độ dinh dưỡng cao, rất giàu chất đạm, kháng thể, vitamin, khoáng chất, enzyme, axit amin, có khả năng bổ sung collagen, giúp tái tạo da.

DIABETEGEN – tiên phong ứng dụng sữa non Colostrum tiêu chuẩn Châu Âu trong chăm sóc da

DIABETEGEN từ tập đoàn Genescope – Ba Lan là một trong những sản phẩm tiên phong ứng dụng sữa non Colostrum Organic cho công dụng bảo vệ và kháng khuẩn, tái tạo da, dưỡng ẩm và làm dịu da.

100% thành phần sữa non Colostrum được thu mua tại các trang trại hữu cơ có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Châu Âu từ bước nghiên cứu tới bước sản xuất, Diabetegen đã được phân phối rộng rãi tại Ba Lan và nhiều nước Châu Âu, được khuyên dùng bởi hàng trăm chuyên gia trong các lĩnh vực y tế gia đình, phẫu thuật thẩm mỹ, tiểu đường… và đạt được nhiều giải thưởng liên tục từ năm 2011 đến nay.

Nhờ phát huy tối ưu hiệu quả của sữa non Colostrum kết hợp cùng Nano Bạc dạng keo kháng khuẩn, bảo vệ da và các thành phần Vitamin E, Panthenol, HA… Diabetegen ứng dụng trong hỗ trợ phục hồi nhiều vấn đề da như:

- Giúp bảo vệ và kháng khuẩn, tái tạo, dưỡng ẩm và làm dịu da.

- Giúp tái tạo da bị sẹo.

- Giúp làm dịu da sau trầy xước...

- Giúp kháng khuẩn bảo vệ da khỏi viêm nhiễm.

- Làm dịu kích ứng do viêm da, dị ứng, côn trùng cắn…

- Cấp ẩm, hỗ trợ tăng đàn hồi, và mờ rạn da.

- Hỗ trợ chăm sóc vết loét.

Kem dưỡng da đa năng DIABETEGEN được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Dược phẩm Helios

