Giải cứu hàng chục người dân bị nước lũ cô lập khi đi làm rẫy

Chiều 16-10, lực lượng chức năng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án ứng cứu tại các khu vực bị ngập sâu do mưa lũ.



Lực lượng chức năng đưa những người dân ở khu vực bị ngập sâu ra khỏi vùng nguy hiểm

Ghi nhận tại xã Cư Kbang (huyện Ea Súp) có hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Lực lượng công an và dân quân tự vệ xã đã di dời 21 hộ bị ngập sâu lên khu vực an toàn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Cư Kbang, cho biết ngoài 21 hộ dân được di dời, trong xã có 14 người bị cô lập trong các chòi rẫy khi đi sản xuất nông nghiệp. Do đó, lực lượng chức năng dùng ca nô chuyên dụng tới các chòi rẫy, ứng cứu 14 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Diện tích lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp bị ngập tương đối lớn. Trước mắt, xã đảm bảo đời sống cho người dân và các hộ gia đình bị ngập. Đồng thời, thống thiệt hại để hỗ trợ người dân đảm bảo đời sống, tái sản xuất" - ông Hiếu cho biết thêm.

Anh Hoàng Văn Vinh (thôn 12, xã Cư Kbang) cho biết gia đình có 5 người ở trong chòi rẫy. Từ đêm 15 đến rạng sáng 16-10, mưa to liên tục, nước lũ dâng lên rất nhanh. Đến sáng 16-10, chòi rẫy đã bị ngập gần 1 mét khiến gia đình vô cùng lo lắng.

"May mắn gia đình tôi đã được lực lượng công an đến giải cứu kịp thời, đưa cả gia đình về khu vực an toàn" - anh Vinh nói.

Hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ

Ông Phạm Công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ea Súp, cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo huyện đã vào chỉ đạo ứng phó tại xã Cư Kbang, huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức di dời người và tài sản những hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Dự báo mưa lũ trong những ngày tới còn phức tạp, nước đầu nguồn đổ về nguy cơ xảy ra lũ lụt rất cao. Do đó, các địa phương ở vùng trũng, thấp đang triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, trong đó quyết liệt di dời người về nơi an toàn khi xảy ra mưa lũ.