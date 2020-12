Giấc ngủ rất quan trọng nhưng nếu bạn ngủ trong 4 thời điểm này coi chừng cảm lạnh, thậm chí đột tử

Không đơn thuần chỉ là một nhu cầu sinh lý của cơ thể, giấc ngủ còn đóng vai trò như "nguồn gốc của sự sống". Cơ thể cần ngủ đủ mỗi ngày để duy trì sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, duy trì nhịp sinh học của cơ thể, giúp ngăn chặn rất nhiều bệnh bao gồm bệnh tim, tiểu đường, thừa cân.... Thậm chí, nhà thần kinh học Matthew Walker (Đại học California Berkeley) còn nhận định ngủ càng ít, vòng đời của chúng ta càng ngắn.

Dù vậy, trong một số tình huống dưới đây, các chuyên gia lại khuyến nghị chúng ta không nên đi ngủ ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

1. Khi tâm trạng đang lo lắng hoặc tức giận

Lo lắng hay tức giận là những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta không thể lường trước nhưng nếu có thể, bạn không nên để tâm trạng quá nặng nề trước khi đi ngủ.

Theo tiến sĩ Mark S. Aloia (chuyên gia về giấc ngủ) trả lời trên The Healthy: "Khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi ngủ, bạn nên tránh cảm xúc lo lắng, tức giận. Nếu đi ngủ ngay vào lúc này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ".

Ngoài ra, theo các chuyên gia trên tờ Journal of Research in Personalitu, đi ngủ khi cảm xúc tiêu cực còn làm tăng hoạt động của tim khiến bạn bứt rứt khó chịu. Cách tốt nhất là giải quyết hết mọi xung đột hoặc giải tỏa suy nghĩ tiêu cực trước khi lên giường đi ngủ.

2. Khi bạn đang đói hoặc đang no

Lời khuyên của các chuyên gia đó là không bao giờ nên đi ngủ khi bụng của bạn đang đói hoặc đang no.

- Đang đói: Theo bác sĩ Michael Breus (một nhà tâm lý học lâm sàng) cho biết đi ngủ khi bụng đói có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn, gây mất cơ, có thể khiến bạn thức giấc vào ban đêm hoặc trở nên mệt mỏi vào sáng hôm sau. Biện pháp khắc phục tình trạng này của ông là một thìa cà phê mật ong nguyên chất, giúp giữ lượng đường trong máu của bạn ổn định lâu hơn, hoặc bạn có thể sử dụng một món ăn nhẹ thân thiện với giấc ngủ như trứng, ngũ cốc, sữa chua... để làm đầy dạ dày trước khi lên giường.

- Đang no: Đi ngủ khi đang no bụng là một quyết định vô cùng nguy hiểm. Lý do bởi ăn no sẽ khiến dạ dày căng, đẩy cơ hoành lên chèn ép cản trở hoạt động của tim. Hơn nữa lúc này dạ dày đang thực hiện chức năng tiêu hóa, vội vã ngủ sẽ gây nên bệnh đau dạ dày hoặc chứng phù thũng cho các bộ phận trên cơ thể. Tốt nhất sau khi ăn bạn nên đi lại nhẹ nhàng 30 phút sau đó mới nên lên giường đi ngủ.

3. Ngủ khi vừa uống say

Sau khi say sưa bên bàn nhậu, điều mà bạn muốn làm nhất hẳn là ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật say. Nhưng sự thật là việc ngủ khi mới uống say tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, đôi khi phải trả giá bằng tính mạng.

Người say thường dễ nôn ói mất kiểm soát. Nếu lúc này đang ngủ trong tư thế nằm ngửa sẽ làm thức ăn trào ngược vào khí quản. Nhẹ sẽ gây viêm phổi, nặng thì có thể nghẹt thở, đột tử do chất nôn xâm nhập vào khí quản.

Với tư thế nằm sấp cũng rất nguy hiểm bởi người say thường gặp khó khăn trong hô hấp. Tư thế nằm sấp dễ chèn ép mũi, bên cạnh đó phần ngực, bụng cũng bị chèn ép càng gây khó thở hơn. Trong nhiều trường hợp, vì quá mệt nên người say không thể tự đổi tư thế nằm, dẫn đến việc không cung cấp đủ oxy cho cơ thể, có thể gây tử vong vì nghẹt thở.

Nhìn chung, việc đi ngủ khi say là rất nguy hiểm. Cách tốt nhất là hạn chế việc uống quá chén. Sau khi uống rượu bạn nên ngồi nghỉ một chút rồi mới đi ngủ, nếu ngủ thì nên nằm nghiêng.

4. Ngủ khi tóc còn ướt

Vì bận rộn hay do thói quen sống, nhiều người giữ thói quen tắm khuya rồi để tóc ướt, tóc ẩm đi ngủ. Để tóc ướt đi ngủ không chỉ gây xơ rối tóc, kích ứng da đầu mà còn có thể sinh nấm đầu, đau đầu, cảm lạnh. Thậm chí gội đầu muộn rồi để tóc ướt đi ngủ mùa đông còn tăng nguy cơ đột quỵ.

Theo các chuyên gia, dù vào mùa nóng hay lạnh cũng nên tránh gội đầu vào ban đêm. Gội đầu xong cần lau khô tóc, sấy tóc sát da đầu, tuyệt đối không đi ngủ khi tóc còn ướt.

Tham khảo: Thehealthy, Cheatsheet