Giá xe máy đồng loạt giảm sâu cận Tết: Honda Vision, Winner X cùng bán dưới giá đề xuất, có mẫu rẻ hơn 50 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều mẫu xe hot như Honda Vision, Yamaha Grande, Janus... đang được các đại lý giảm giá, tung nhiều chương trình ưu đãi, tặng quà để kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Tại một số đại lý ủy nhiệm của Honda (HEAD) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Vision đang có đa dạng mẫu mã và đủ loại phiên bản. Đặc biệt, một số phiên bản còn thấp hơn cả giá đề xuất. Cụ thể, Honda Vision bản tiêu chuẩn hiện được đại lý chào bán thấp hơn giá niêm yết chỉ từ 30,9 triệu đồng. Trong khi, bản cao cấp có giá là 32,9 triệu đồng và bản đặc biệt là 33,5 triệu. Cao nhất là phiên bản cá tính với mức giá từ 37,5 triệu đồng.

So với giá bán đầu tháng, giá Honda Vision đã ghi nhận mức hạ nhiệt đáng kể. Một số đại lý cho biết, lí do khiến Honda Vision bất ngờ giảm giá mạnh là do nguồn cung đang rất dồi dào. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi, Honda Vision được bán với mức giá thấp hơn cả giá niêm yết của hãng trong thời gian gần đây.

Honda Vision (Ảnh minh họa).

Cùng với Vision, mẫu xe tay côn Winner X tiếp tục thủng đáy, thấp hơn giá niêm yết tới 16 triệu đồng. Theo đó, bản tiêu chuẩn của Honda Winner X đang có giá chỉ khoảng 31,37 triệu (thấp hơn giá đề xuất 13,57 triệu đồng). Honda Winner X 2023 phiên bản đặc biệt có giá 34,48- 35,29 triệu. Riêng Winner X 2023 phiên bản màu thể thao HRC hiện có giá thực tế dao động khoảng từ 34,39-36 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 14,56-16,17 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda Vario 160 mới gia nhập thị trường cũng có mức giá khá dễ chịu dao động từ 52-56,8 triệu đồng. Honda Air Blade ghi nhận khoảng chênh lệch tối đa 2,6 triệu đồng ở các phiên bản 125 cc. Giá Air Blade 160 cc dao động từ 58-59,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Không đứng ngoài cuộc, Suzuki mới đây đã thông báo giá giá bán hàng loạt mẫu xe gồm Intruder ABS, Gixxer 250, Gixxer SF250, GSX S150, GSX R150 và Impulse với mức giảm thấp nhất là 3,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về Suzuki Gixxer SF250. Mẫu xe này đang được các đại lý chào bán với giá chỉ 61,49 triệu đồng, giảm hơn 54 triệu đồng so với tháng trước. Gixxer 250 cũng có mức giảm lên tới 52,41 triệu đồng, giá mới là 58,49 triệu đồng.

Tương tự, tại một số đại lý Yamaha, các dòng xe tay ga như Janus, Grande cũng có giá bán thực tế khá sát với giá hãng đề xuất. Cụ thể, giá Janus bản giới hạn ở mức 33,7 triệu đồng, Yamaha Grande được chào bán với giá từ 47 - 55,1 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong khi, các phiên bản Yamaha Exciter 155 VVA dao động từ 47-49,9 triệu đồng , giảm 1-2 triệu đồng so với tháng trước. Dòng xe NVX 155 thế hệ II , phiên bản giới hạn Monster Energy điều chỉnh giảm 500.000 đồng, xuống 51,4 triệu đồng.

Một số mẫu xe tay ga của Piaggio, SYM đang giữ mức ổn định. Đơn cử như Vespa Primavera có giá từ 75,4 triệu đồng; Sprint 125cc từ 77,4 triệu đồng; SYM Attila 125 giá 32,9 triệu đồng,...

Theo các đại lý, thời điểm này nguồn cung đang rất dồi dào và giá bán cũng tương đối dễ chịu so với cùng kỳ mọi năm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu người tiêu dùng tăng cao cuối năm do đó các đại lý tranh thủ giảm giá, kích cầu tiêu dùng.