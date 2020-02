Giá xăng dầu giảm ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại

Theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/2 có xu hướng giảm.

Ảnh minh họa.

Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 18.346 đồng/lít và xăng RON 95 là 19.127 đồng/lít.

Ngoài ra, sau khi thực hiện bình ổn giá, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.785 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 13.676 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.754 đồng/kg.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới.

Hiện giá xăng dầu thế giới đang trên đà giảm mạnh trong bối cảnh thế giới ghi nhận dịch bệnh Covid-19 ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/02/2020.

Cụ thể: 62,223 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,910 USD/thùng, tương đương -1,44% so với kỳ trước); 64,185 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,765 USD/thùng, tương đương -1,18% so với kỳ trước); 63,752 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương -3,72% so với kỳ trước); 62,488 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,767 USD/thùng, tương đương -2,75% so với kỳ trước); 302,458 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 11,93 USD/tấn, tương đương -4,12% so với kỳ trước).

Theo Vietnamnet, đây là lần xăng được giảm giá thứ hai liên tiếp kể từ sau Tết Nguyên đán.

Trước đó, trong lần điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất, ngày 14/2, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định giảm giá mạnh các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ xăng trong nước ở mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.