Giá vé máy bay Tết cao ngất, nhiều gia đình thuê xe tự lái về quê

Giá vé máy bay cao ngất

Anh Nguyễn Khải Hoàn (Phú Nhuận, TP. HCM) cho biết, gia đình anh gồm 5 người, nếu đi bằng máy bay thì tổng chi phí gần 36 triệu đồng, khi về quê đi lại bị thụ động, không có phương tiện đi lại.

Vì thế, gia đình anh Hoàn tham khảo thuê 1 xe 07 chỗ để gia đình về quê ở Nam Định. Nếu thuê xe với giá 1 triệu đồng/ngày, thời gian 15 ngày về quê, chi phí thuê xe là 15 triệu đồng. Tiền xăng dầu, cầu đường hết khoảng 8 triệu đồng. Như vậy, gia đình anh còn tiết kiệm 12 triệu đồng so với đi máy bay.

“Trên đường, gia đình nghỉ ngơi ăn uống một đêm tại một thành phố, sáng hôm sau tiếp tục hành trình, đến nơi vào khoảng 11 giờ đêm. Giờ đi cao tốc rất nhanh và tiện lợi, vừa khỏe vừa tiết kiệm chi phí, lại được ngắm cảnh đất nước tuyệt đẹp dọc đường. Thuê xe tự lái, tôi còn chủ động lịch trình đi lại ở quê, chở người thân đi du lịch… Vì thế tôi quyết định thuê ô tô tự lái", anh Hoàn nói.

Trả lời Báo điện tử VTC News, PGS.TS, chuyên gia hàng không Nguyễn Thiện Tống cho biết, thực tế giá xăng dầu cũng không đắt, nhưng giá vé máy bay đang bị đẩy lên quá cao.

“Nếu giá vé quá cao, thay bằng đi máy bay, người dân có thể đi lại bằng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe tự lái để thuận tiện, chủ động, giảm được chi phí.

Khi đó, các hãng hàng không sẽ còn nhiều ghế trống, kinh doanh không mang lại hiệu quả cao. Vì thế các hãng cần tính toán, cân đối để đưa ra mức giá phù hợp cho dịp bay Tết nguyên đán”, chuyên gia Nguyễn Thiện Tống nói.

Khảo sát của Báo điện tử VTC News sáng 24/11, vé khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Ất Tỵ 2025 (từ 24/1/2025 đến 3/2/2025) đã tăng từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/vé so với ngày thường và tăng khoảng 3 triệu đồng so với cùng thời điểm năm trước.

Các hãng hàng không tiếp tục tăng cường mở bán vé Tết.

Cụ thể, vé khứ hồi chặng bay TP.HCM - Hà Nội (bao gồm thuế phí) của Vietjet Air là 7,25 triệu đồng, tăng hơn so với thời điểm đặt vé từ đầu tháng 11 là 1,1 triệu đồng và tăng hơn thời điểm bay hiện tại là 3,4 triệu đồng; Vietnam Airlines là hơn 7,73 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi đầu tháng 11 là 300 nghìn đồng và tăng hơn so với hiện tại hơn 2,9 triệu đồng; Vietravel Airlines là 7,2 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi đầu tháng 11 là 200 nghìn đồng và tăng so với bay ở thời điểm hiện tại là 2,8 triệu đồng; Bamboo Airways là 7,8 triệu đồng/vé, tăng 300 nghìn đồng so với đầu tháng 11 và tăng hơn 3,1 triệu đồng so với thời điểm hiện tại.

Chặng TP.HCM - Hải Phòng (vé khứ hồi đã bao gồm thuế, phí) của Vietjet Air là 7,35 triệu đồng; Vietnam Airlines là 7,72 triệu đồng; Bamboo Airways là 7,7 triệu đồng. Mức giá của các hãng đều tăng hơn 3,3 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 2 triệu đồng/vé so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chặng bay khác như chặng: TP.HCM - Thanh Hóa vé hạng phổ thông khứ hồi của Vietjet Air có mức giá là 7,54 triệu đồng; Vietnam Airlines có giá 7,7 triệu đồng. Giá vé chặng của cả hai hãng đều tăng hơn 200 nghìn đồng so với đặt hồi đầu tháng 11 và tăng hơn bay hiện tại là hơn 3 triệu đồng.

Chặng bay TP.HCM - Nghệ An, giá vé khứ hồi của Vietjet là 7,6 triệu đồng, tăng 400 nghìn đồng so với đặt vé hồi đầu tháng 11; Vietnam Airlines, Pacific Airlines có giá 7,72 triệu đồng. Riêng Bamboo Airways chặng này không thấy thông tin.

Trong khi đó, các chuyến bay dịp Tết từ TP.HCM đến Đà Nẵng cũng có mức giá rất cao, dao động 5,1 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi, nhưng cũng còn rất ít vé hạng phổ thông. Giá vé thương gia cho chặng này của các hãng từ 9,5- hơn 12 triệu đồng.

Trước việc giá vé máy bay quá cao, trong khi giá tàu hỏa cũng không kém cạnh, nhiều hành khách cho biết, họ sẽ lựa chọn phương án khác để tối ưu hơn.

Các hãng tiếp tục tăng hàng triệu vé Tết

Mới đây nhất, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, đơn vị này sẽ cung ứng thêm hơn 650.000 ghế, tương đương hơn 3.000 chuyến bay trên các chặng bay nội địa Việt Nam trong giai đoạn từ 13/01/2025 đến 12/02/2025 (tức 15 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đợt tăng chuyến này sẽ nâng tổng số ghế toàn mạng bay nội địa của Vietnam Airlines Group lên hơn 2,15 triệu ghế, tương đương hơn 11.000 chuyến bay.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp Tết như giữa Hà Nội và TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh; giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh…

“Nhiều chuyến bay dịp Tết nguyên đán hiện nay có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70% - 80%, trong đó tập trung trên các chuyến từ TP.HCM đi các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới...

Theo dự báo, lượng khách còn tiếp tục tăng mạnh trong tháng tới. Vì thế chúng tôi cũng thuê thêm 4 máy bay Airbus A320/A321, trong đó có 2 máy thuê ướt (bao gồm tổ bay) để phục vụ cao điểm Tết. Mỗi máy bay dự kiến khai thác 180 chuyến trong dịp này”, lãnh đạo hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết.

Trước đó, từ tháng 9/2024, Vietnam Airlines Group đã mở bán gần 1,5 triệu chỗ toàn mạng bay nội địa cho dịp Tết để phục vụ nhu cầu mua vé sớm của hành khách.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng đã mở bán sớm 2,6 triệu vé Tết trong giai đoạn 15/1/2024 - 12/2/2025 (16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Bamboo Airways cũng đã triển khai mở bán vé máy bay giai đoạn từ 15/1 - 12/2/2025.