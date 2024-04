Giá vàng tăng kỷ lục, chỉ trong 1 tháng, một quốc gia láng giềng của Việt Nam mua gần 5 tấn vàng

Tính đến 19h tối nay (9/4), giá vàng thế giới đã liên tiếp phá đỉnh cao mới, lên tới gần 2.354 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng tăng phi mã và thiết lập mức giá đỉnh hơn 84 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng tại SJC Hà Nội và Đà Nẵng đang ở ngưỡng 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 84,72 triệu đồng/lượng bán ra (tức là tăng 2,3 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra).

Giá vàng tại DOJI Hà Nội và DOJI TP HCM cũng đang được niêm yết quanh ngưỡng 81,1 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,6 triệu đồng/lượng mua vào và 2,6 triệu đồng/ lượng bán ra).

Giá vàng trong nước tăng kỷ lục trong ngày 9/4. Ảnh minh họa

Ngoài ra, PNJ TP HCM niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng là 74,2 triệu đồng/lượng mua vào và 75,5 triệu đồng/ lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 1,15 triệu đồng/lượng bán ra).

Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu hiện đang được niêm yết với mức giá tăng cao, với 75,88 triệu đồng/lượng mua vào và 77,48 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng liên tục tăng cao trong những ngày qua khiến nhiều quốc gia "đổ xô" mua vàng, trong đó có Trung Quốc. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong tháng qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm gần 5 tấn vàng.

Trung Quốc đã mua gần 5 tấn vàng chỉ trong 1 tháng qua. Ảnh: Reuters

Ông Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao tại WGC, cho biết, Trung Quốc đã bổ sung thêm vàng vào kho dự trữ trong 17 tháng liên tiếp. "Điều này càng củng cố nhận định của chúng tôi rằng các ngân hàng trung ương vẫn đang tin tưởng vào vàng và tiếp tục nhìn thấy giá trị của nó", ông Gopaul nói.

Theo Reuters, dữ liệu do Trung Quốc công bố cho thấy, lượng vàng mà Ngân hàng trung ương Trung Quốc nắm giữ đến cuối tháng 3/2024 đạt 72,74 triệu ounce (2.263 tấn), tăng so với mức 72,58 triệu ounce (tức 2.257 tấn) so với hồi tháng 2/2024. Hiện nay, giá trị vàng dự trữ của quốc gia này tăng từ 48,64 tỷ USD lên tới 61,07 tỷ USD.

Trước đó, trong năm 2023, PBOC là khách hàng mua vàng chính thức lớn nhất khu vực, với lượng mua ròng là 7,23 triệu ounce (tương đương với 224,9 tấn). 2023 cũng là đánh dấu năm bổ sung vàng dữ trữ nhiều nhất, kể từ năm 1977. Cũng trong năm 2023, các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng "đổ xô" mua vàng, với 1.037,4 tấn vàng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, ngoài Trung Quốc, nhiều ngân hàng trung ương của các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Ấn Độ… cũng mua vàng.

Trên thực tế, giá vàng vẫn đang tiếp tục leo thang và đã liên tiếp đạt kỷ lục trong 7 phiên giao dịch gần đây. Thậm chí, có thời điểm, vàng chạm mức 2.354 USD/ounce trong ngày 9/4. Theo các chuyên gia, giá vàng trên thế giới tăng cao được thúc đẩy bởi những hoạt động mua hàng của các ngân hàng trung ương và tình hình căng thẳng địa chính trị.

Ông Bart Melek, Trưởng phòng chiến lược hàng hóa tại TD Securitie, nhận định giá vàng tăng nhờ thị trường kỳ vọng vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất vào tháng 6, mặc dù dữ liệu kinh tế của nước này vẫn còn mạnh mẽ.

Ông Melek nói thêm: "Việc các ngân hàng trung ương hiện nay đang mua vào và những căng thẳng địa chính trị là yếu tố hỗ trợ vàng".

Giá vàng sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng liên tục tăng trong những ngày qua. Ảnh: BI

Không chỉ vàng, giá bạc, bạch kim và một số kim loại quý khác cũng đang có giá cao. Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures: "Toàn bộ lĩnh vực kim loại quý cũng đang hưởng lợi từ việc vàng hiện quá đắt".

Theo các chuyên gia, vàng vẫn có xu hướng tăng, bất chấp kịch bản FED cắt giảm lãi suất. Thực tế một số nhà đầu tư đổ xô đi mua vàng chỉ vì coi vàng là một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị đang bất ổn và triển vọng kinh tế u ám. Điều này cũng có thể giải thích cho những diễn biến kỳ lạ của thị trường vàng trong vài tuần gần đây.

Một khảo sát mới nhất của Kitco vừa được công bố, 75% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, trong khi chỉ có 8% là dự báo giảm.

Bài viết tham khảo nguồn: Reuters, WGC, Kitco