Giá USD trong nước đồng loạt giảm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Sáng nay 2/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 24.242 đồng/USD, giảm 4 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Với biên độ +/-5% đang được áp dụng, tỷ giá trần các ngân hàng áp dụng là 25.454 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.029 đồng/USD.

Theo đó, giá USD được niêm yết tại BIDV được niêm yết ở mức 25.150 - 25.450 đồng/USD (mua - bán), giảm 8 đồng ở cả hai chiều so với trước kỳ nghỉ lễ.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.084 - 25.454 đồng/USD, giảm 34 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán.

Giá USD tại Techcombank hiện được niêm yết ở mức 25.454 - 25.454 đồng/USD. Tại Ngân hàng ACB, giá USD là 25.100 - 25.450 đồng/USD.

Giá USD đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trên thị trường tự do Hà Nội, đầu giờ sáng nay, giá USD mua - bán ở quanh mức 25.654 - 25.754 đồng/USD, tăng 19 đồng/USD chiều mua vào và tăng 29 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, so với trước kỳ nghỉ lễ, giá đã giảm khoảng 40 đồng ở cả hai chiều.

Ngày 1/5 (tức rạng sáng 2/5 theo giờ Việt Nam), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25 - 5,50%.

Fed cũng phát đi tín hiệu vẫn đang hướng tới việc giảm chi phí đi vay, nhưng nhấn mạnh lại cần chắc chắn rằng lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt trước khi cắt giảm lãi suất. Trong tuyên bố của mình, Fed cho biết trong những tháng gần đây, lạm phát vẫn chưa đạt được mục tiêu 2%.

Ngay sau đó, giá USD trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 105,5 điểm.

Giá vàng tăng, giảm thất thường

Thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại sau 5 ngày nghỉ lễ kéo dài bằng một phiên trượt giá dài.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch 2/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng ở mức 82,5 - 84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Tuy nhiên, đến 10h45 cùng ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng trở lại mức 82,8 - 85 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 82,7 - 84,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ hiện được SJC niêm yết ở mức 73,4 - 75,1 triệu đồng/lượng (mua - bán); còn Doji niêm yết vàng nhẫn tròn 999 ở mức giá 74,35 - 76 triệu đồng/lượng (mua - bán).