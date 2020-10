"GIẢ TRÂN" là gì và bộ sưu tập minh họa sinh động giúp bạn hiểu rõ mười mươi cụm từ cực hot này

Suốt thời gian gần đây, cụm từ "giả trân", "không hề giả trân" xuất hiện thường xuyên và liên tục trên Facebook. Trong rất nhiều trường hợp, cụm từ này vẫn được dân tình sử dụng một cách linh hoạt. Nhiều người đọc thì tự đoán "à, ý chê giả tạo đây mà", nhưng nếu bị hỏi nghĩa của từ "giả trân", "không hề giả trân" là gì thì cũng chỉ lắc đầu, bó tay.

Và nếu chị em nào thắc mắc, thôi thì kéo xuống dưới đọc đi!

Chính xác "giả trân" là gì vậy?

- Nét diễn giả trân/ không hề giả trân chút nào!

- Con nhỏ đó sống giả trân/ không hề giả trân chút nào!

- Giọt nước mắt giả trân khi bị bồ đá.

- Biểu cảm giả trân/ không hề giả trân của nữ ca sĩ khi giao lưu với fan.

- Gương mặt giả trân của người đẹp X khi nghe đồng nghiệp chia sẻ quan điểm sống.

Đó chỉ là một trong những tình huống dân mạng dùng cụm từ giả trân. Vì không phải một từ có trong từ điển tiếng Việt nên không có định nghĩa nào chính thống hết. Nhưng "giả trân" có thể được hiểu là sự kết hợp của giả + trân.

- Giả: Không thật, không có thật. Hoặc cố tạo ra vẻ bề ngoài như thật để đánh lừa.

- Trân: - Trơ trơ ra, không biết xấu hổ.

- Ngây ra, không thay đổi gì trước mọi tác động, không có cử động gì.

- Ở trạng thái phơi bày ra, lộ trần ra do không còn hoặc không có được sự che phủ, bao bọc.

Giả trân được hiểu là người/hành động/sự việc gì đó không thật, cố tình làm cho như thật nhưng lại quá lộ liễu, dễ bị người khác nhận ra.

Hoặc, giả trân là một người, một hành động nào đó không thật nhưng cố làm giống thật một cách gượng gạo, bị phát hiện thì trơ ra không biết xấu hổ.



Cụm từ lóng này không phải một từ ngữ chính thức nhưng thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp thường ngày. Do đó, định nghĩa trên cũng chỉ mang tính tương đối.

Và để hình dung rõ nhất định nghĩa của cụm từ này, thôi thì mọi người cứ đọc tiếp những ví dụ dưới đây mà áp dụng vào việc comment dạo trên Facebook!

"Giả trân" dùng trong trường hợp nào?

Có thể bạn không biết, nhưng từ ngày 24/10 vừa qua một group với tên "HỘI NHỮNG NGƯỜI GIẢ TRÂN" đã xuất hiện. Và mới 1 tuần trôi qua, group này đã có tới hơn 40k thành viên!!!

Những chia sẻ trong group này là minh chứng rõ ràng nhất cho những sự việc "giả trân" trong cuộc sống!

Lên mạng xin ảnh truyền nước để xin sếp nghỉ làm với lý do đau ốm, bệnh tật:

(Ảnh chụp màn hình)

Vờ điện thoại bị hỏng để không trả lời tin nhắn của "cây si":

(Ảnh chụp màn hình)

Muốn thu hút sự chú ý của crush nên phải giả vờ ngã. Nhưng trót ngã nhẹ quá thì thôi, đi xin ảnh mạng cho đỡ đau:

(Ảnh chụp màn hình)

Nói chung giống như cái tên, trong group này toàn những nội dung... giả trân không à! Dù mục đích tốt xấu gì nhưng vẫn là không thật mà chỉ đang cố làm giống thật.

Tươi cười trước mặt fan nhưng quay đi thì cau có, chảnh chọe?

Bên cạnh những tình huống trên, Hương Giang thời gian gần đây cũng bị đánh giá là... giả trân.

Hương Giang quay ngoắt thái độ khi giao lưu với fan tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2018.

Tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2018, người đẹp có biểu cảm thay đổi 180 độ trước và sau mặt fan khiến nhiều antifan nhận xét cô là: "Nét mặt giả trân", "biểu cảm giả trân"...

Hương Giang trong chương trình "Chị em chúng mình" có biểu cảm hơi kì lạ khi Hari Won chia sẻ quan điểm.

Cũng tại chương trình này, nhưng là Hương Giang khi đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng.

Những ai không thích Hương Giang thì cho rằng cô thể hiện sự thiếu tôn trọng với người nói.

Tuy thế, không ít fan của cô nàng cũng cho rằng Hương Giang có gương mặt khá sắc, chỉ cần cô không cười thì trông sẽ giống như cau có, khó chịu, chảnh chọe.

Do đó, trong những trường hợp kể trên không phải do Hương Giang "diễn giả trân" trước fan và đồng nghiệp mà do người đẹp sinh ra đã mang "một khuôn mặt và cơ mặt thân thiện". Và đó đương nhiên không phải lỗi của Hương Giang!

"Giả trân" từ đâu mà ra?

Đoạn clip xuất phát từ kênh Tiktok của nữ CEO Hà Bang Chủ được cho là... mẹ đẻ của cụm từ "giả trân". Cụ thể, một trong số những clip của nữ doanh nhân này có nội dung kể về anh shipper đi giao hàng nhưng nắng + tắc đường nên tới muộn 20 phút. Nhưng khách lại bùng hàng và phũ phàng đuổi đi.

Shipper tội nghiệp vừa thất thểu ra về lại gặp một người phụ nữ trung niên bị ngất. Anh ta chạy tới giúp, còn gọi điện thoại cho con gái của người này.

Tuy nhiên, cô gái này lại chính là vị khách vừa bùng hàng khi nãy. Cô ta xuất hiện đã nghi ngờ anh shipper giở trò với mẹ mình, rồi đẩy ra. Nhưng người mẹ đã thều thào nói chính anh là người giúp đỡ, lúc nào cô gái trẻ tự tay tát mình và nói xin lỗi mẹ, xin lỗi người giao hàng.

"- Sao con hồ đồ vậy Khuyên? - Người mẹ nói.

- Ôi, ôi... vậy ạ! Mẹ, con xin lỗi. Tôi khốn nạn quá, tôi thật sự xin lỗi - cô gái nhận lỗi."

Một trong những cảnh và câu thoại được dân tình chế nhiều nhất. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn hội thoại cùng nét diễn... như diễn của các diễn viên trong clip trên đã khiến dân tình dở khóc dở cười. Và cụm từ "giả trân", "không hề giả trân" được nhắc đi nhắc lại mỗi khi ai đó review về clip Tiktok 5 triệu view trên.

Cụm từ giả trân dùng để nhận xét về kịch bản dễ đoán, cách diễn xuất gượng gạo, biểu cảm trăm cảnh như một, thậm chí giả giả của các diễn viên nghiệp dư trong đoạn clip Tiktok trên.

Thế tại sao rõ "giả trân" mà người ta cứ thích nói ngược "không hề giả trân?"

Nếu giả trân mà chê giả trân thẳng thừng thì lại bớt vui rồi. Chẳng thiếu những trường hợp một người/ một việc rất giả tạo nhưng dân tình cứ thích mỉa mai: "Không hề giả trân chút nào!"

Vậy đấy, cho nên ai đó nói bạn "không hề giả trân" chút nào thì cũng đừng vội vui. Có khi người ta cố tình cạnh khóe ở một level cao tay không, không lộ liễu mà thôi!

Thêm một ví dụ cho cụm từ này, sau khi Hương Giang chính thức lên tiếng về group "Anti nữ hoàng đạo lý", dân tình lại soi ra loại phát ngôn đập chan chát với trước đó và khẳng định. "Hẳn là không quan tâm anti fan, không nói đạo lý? Nghe không hề giả trân luôn mọi người ơi!" - một dân mạng giấu tên nhận xét.

Hương Giang phải lên tiếng trên fanpage về group Anti fan đang lớn mạnh không ngờ.