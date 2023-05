Gia tăng bệnh nhân đột quỵ

Cảnh báo đột quỵ do nắng nóng

Bộ Y tế cho biết hiện nắng nóng gay gắt bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và người lao động. Vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng.

Các chuyên gia y tế cho biết các triệu chứng đột quỵ do nắng nóng là đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch và có thể tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Người dân nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.

N.Dung