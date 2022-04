Gia tài diễn xuất của ‘mỹ nam không tuổi’ Lee Joon Gi trước Again My Life

Lee Joon Gi sinh ngày 17/4/1982 tại Busan, Hàn Quốc. Ngay từ khi còn đang học tại trường trung học phổ thông, anh đã bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê với môn nghệ thuật thứ bảy. Năm 18 tuổi, anh khăn gói lên Seoul để tìm kiếm vận may và từng làm nhiều công việc lao động chân tay để kiếm sống.

Sau khi được nhận vào học diễn xuất tại Học viện nghệ thuật Seoul, anh bắt đầu tham gia đóng quảng cáo. Nghiệp diễn xuất của Lee Joon Gi khởi đầu không dễ dàng khi anh từng trải qua nhiều lần thử vai thất bại.

Mỹ nam mang vẻ đẹp phi giới tính

May mắn bắt đầu mỉm cười với Lee Joon Gi khi anh được trao vai chính trong bộ phim thuộc top ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc - Nhà Vua Và Chàng Hề. Trong phim, Lee Joon Gi vào vai chàng hề mang vẻ đẹp đậm chất nữ tính Gong Gil. Nhờ nhan sắc đẹp như hoa cùng tài năng duyên dáng, Gong Gil nhận được sự ái mộ của hai người đàn ông là bạn diễn Jang Saeng và vị vua Yên Sơn Quân.

Khả năng diễn xuất của Lee Joon Gi được bộc lộ từ ánh mắt đong đầy cảm xúc đến từng cử chỉ tinh tế đã thể hiện trọn vẹn sự đấu tranh nội tâm của Gong Gil.

Vai diễn chàng Gong Gil đã giúp tên tuổi của Lee Joon Gi phủ sóng rộng rãi ở Hàn Quốc và cả Châu Á. Nhân vật chàng hề mang vẻ đẹp phi giới tính đầy nội tâm này đã trở thành hình tượng kinh điển của màn ảnh xứ kim chi. Cho đến hiện tại, Lee Joon Gi vẫn luôn dành sự tri ân đặc biệt đến Gong Gil - vai diễn điện ảnh đầu đời đã giúp anh tỏa sáng với đam mê diễn xuất của mình.

Người tình màn ảnh ấm áp của Châu Đông Vũ

Không Bao Giờ Nói Lời Từ Biệt là bộ phim đánh dấu màn hợp tác của mỹ nam tài năng Hàn Quốc với Châu Đông Vũ - người sau này trở thành "Tam Kim ảnh hậu" trẻ nhất của điện ảnh Trung Quốc. Lee Joon Gi vào vai Jun Ho, người yêu của Cố Tiểu Du (Châu Đông Vũ).

Hai người là đôi tình nhân cùng làm ở một công ty thiết kế tại Thượng Hải. Một ngày, Jun Ho nói với người yêu rằng sẽ một mình về quê nhà ở Sicily (Italy) để học ca kịch, còn Tiểu Du ở lại buồn bã chờ đợi anh.

Từ đây, truyện phim mở ra nhiều tình tiết giúp đẩy cao cảm xúc về tình yêu, hy sinh và sự lựa chọn. Vẻ đẹp lãng tử cùng nét diễn duyên dáng của Lee Joon Gi đã tạo nên sự kết hợp hài hoà với vẻ cá tính, tinh nghịch, ngọt ngào của Châu Đông Vũ. Khả năng biểu cảm qua ánh mắt của Lee Joon Gi đã giúp nam diễn viên khắc hoạ được nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật Jun Ho - một chàng trai ấm áp, hết lòng trong tình cảm.

Người đàn ông gai góc, bí ẩn

Trong Hoa Của Quỷ, anh vào vai một người đàn ông mang tên Baek Hee Seong, một người chồng, người cha ấm áp, bên cạnh người vợ là nữ cảnh sát xinh đẹp Cha Ji Won (Moon Chae Won). Thực chất, Baek Hee Seong chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của Do Hyeon Soo, con trai của một kẻ giết người hàng loạt. Chính bản thân anh cũng bị tình nghi là kẻ giết người và đã tiếp tay cho cha mình trong các vụ phạm tội.

Do Hyeon Soo là một vai diễn phức tạp, đa sắc cạnh với nhiều sự biến chuyển trong tâm lý và cảm xúc. Bản thân Hyeon Soo cũng được cho rằng bị mắc hội chứng rối loạn cảm xúc phức tạp nên nghĩ rằng mình không có khả năng cảm nhận được tình cảm.

Hoa Của Quỷ là minh chứng tiếp theo trong việc chiếm trọn trái tim khán giả của Lee Joon Gi với màn hóa thân tròn trịa vào vai Hyeon Soo. Cách anh biến đổi từ một người chồng, người cha ấm áp, ngọt ngào sang nghi phạm giết người lạnh lùng, bí ẩn với ánh mắt sắc lạnh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Nam tử hán chính trực, đầy nhiệt huyết

Sau hai năm vắng bóng, mỹ nam không tuổi Lee Joon Gi đã trở lại với Again My Life - Tái Sinh Báo Thù. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết và truyện tranh mạng cùng tên. Trong phim, anh vào vai chàng công tố viên nhiệt huyết Kim Hee Woo. Sau khi không may bị chính trị gia Jo Tae Seob ám hại giữa lúc đang điều tra một vụ án tham nhũng, Kim Hee Woo đã được thần chết ban cho cơ hội tái sinh để phục thù.

Chỉ với 4 tập đầu lên sóng, Lee Joon Gi tiếp tục chứng minh được thực lực diễn xuất của mình. Ngấp nghé tuổi 40, vẻ đẹp và năng lượng trẻ trung của Lee Joon Gi vẫn giúp anh hóa thân đầy ấn tượng vào nhân vật Kim Hee Woo ở hai độ tuổi cách biệt.

Trong cuộc đời công tố viên, anh bộc lộ được sự gai góc, thậm chí liều lĩnh trong nhiều phân đoạn đối đầu trực diện với tay sai của ông trùm Tae Seob. Nhưng khi "tua ngược" về 15 năm trước, sống một lần nữa cuộc đời của một nam sinh cá biệt, Lee Joon Gi cũng khiến không ít trái tim khán giả rung động vì những khoảnh khắc ấm áp khi chàng trai Hee Woo gặp lại cha mẹ đã mất.

Cũng từ đây, Hee Woo được một lần nữa sửa chữa những gì từng bỏ lỡ, đồng thời từng bước lật lại vụ án Jo Tae Seob mà anh từng phải "bó tay" trước đây.

Ra mắt từ ngày 8/4, Tái Sinh Báo Thù ngay lập tức đã giành được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Vai diễn đầy cảm xúc của Lee Joon Gi lại một lần nữa nhận được nhiều lời khen tặng từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Bộ phim chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành tác phẩm đáng chú ý trong gia tài diễn xuất đa dạng của mỹ nam không tuổi này.

