Giá ôtô hạ nhiệt: Xe 'kèm lạc' cũng giảm giá để dọn kho tháng Ngâu

Hyundai Creta hiện được giảm giá tại nhiều đại lý - Ảnh: LEE HOÀNG

Tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) là thời điểm các hãng xe đồng loạt có chính sách bán hàng ưu đãi mạnh tay để kích cầu. Hầu hết mẫu xe đang bán trên thị trường đều nhận ưu đãi từ đại lý, hoặc từ chính hãng. Khảo sát tại một số hãng xe, kể cả những dòng sản phẩm từng có thời điểm đội giá cũng đang nhận được nhiều ưu đãi.



Tư vấn bán hàng của đại lý Hyundai cho biết, dòng xe Creta hiện được giảm khoảng 20 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Tuy nhiên, tùy tình thực tế tại đại lý, khách hàng có thể phải ký chờ đối với một vài phiên bản.

"Creta hiện được áp dụng ưu đãi giá 20 triệu đồng với phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn, trong khi bản đặc biệt giảm 15 triệu đồng. Với phiên bản đặc biệt, khách phải ký chờ, trong khi bản tiêu chuẩn và cao cấp có xe giao ngay tùy màu sắc", tư vấn bán hàng một đại lý tại Hà Nội cho biết.

Tucson được tặng phụ kiện và giảm một phần giá chênh so với niêm yết - Ảnh: NAM PHONG

Bên cạnh đó, mẫu xe có doanh số tốt của thương hiệu này là Accent đang được đại lý chào bán với mức ưu đãi từ 17 đến 20 triệu đồng tùy phiên bản. Tùy theo đại lý, người dùng có thể được tặng thêm phụ kiện khi mua dòng xe này trong tháng 8.



Mẫu crossover Tucson được đại lý tặng thêm nhiều phụ kiện và giảm tiền "lạc". Xe giao ngay chênh khoảng 30 triệu đồng so với giá niêm yết. Dòng xe này có thời điểm chênh giá đến 70-100 triệu đồng. Tư vấn bán hàng cho biết, hầu hết phiên bản đều sẵn hàng, đủ màu, nhưng số lượng không quá nhiều.

Tại đại lý Mazda, tư vấn bán hàng cho biết nhiều dòng xe đang nhận ưu đãi từ đầu tháng và một số mẫu mới nhận ưu đãi giữa tháng.

"CX-5 là dòng xe mới nhất nhận ưu đãi thêm trong tháng này. Các phiên bản CX-5 được giảm khoảng 40 triệu đồng tiền mặt", tư vấn bán hàng một đại lý tại Ninh Bình cho biết.

CX-5 giảm giá khoảng 40 triệu đồng - Ảnh: THACO

Ngoài ra, các dòng xe khác của thương hiệu Nhật Bản như Mazda3 cũng áp dụng giảm giá (khoảng 60 triệu đồng tùy phiên bản) và tặng phụ kiện theo chính sách của từng đại lý. Mazda6 hiện cũng có chương trình ưu đãi tiền mặt riêng và tặng kèm phụ kiện.



Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá, một số dòng xe của Toyota có chương trình giảm tiền mặt tại đại lý. Mẫu Camry hiện được giảm từ 20-23 triệu đồng tùy đại lý. Corolla Altis được giảm khoảng 30 triệu đồng đối với phiên bản 1.8G. Sedan cỡ B Vios giảm khoảng 40 triệu đồng tại một số đại lý.

Kia K3 giảm giá 5-15 triệu đồng tùy phiên bản - Ảnh: NAM PHONG

Đối với các dòng xe Kia, đại lý áp dụng khuyến mãi đối với mẫu K3, mức giảm từ 5-15 triệu đồng tùy đại lý và phiên bản. Đây là dòng xe có doanh số tốt nhất phân khúc sedan cỡ C hiện tại.



Tại các đại lý Honda, Civic hiện được giảm giá khoảng 55 triệu đồng gồm cả phụ kiện và tiền mặt cho các phiên bản. Mẫu CR-V cũng có chính sách ưu đãi riêng đến 70 triệu đồng (tiền mặt và phụ kiện).

Honda Civic được ưu đãi tiền mặt và phụ kiện - Ảnh: NAM PHONG

Tháng Ngâu thường là thời kỳ thấp điểm do tâm lý người dùng ngại mua sắm. Do đó, hầu như giá xe năm nào cũng được giảm vào dịp này để kích cầu. Tuy nhiên, trên thị trường nhiều dòng xe vẫn ở tình trạng kênh giá hoặc không được khuyến mãi do không có xe giao ngay.