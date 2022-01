Giả mạo Zalo của người nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án trên, ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, HKTT Thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) sẽ l về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận tin báo của hai người bị hại gồm ông N. B. L (SN 1964, HKTT tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và ông V.Q (SN 1982, HKTT tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong nội dung đơn, hai người bị hại tố cáo việc đã bị kẻ gian giả mạo Zalo của ông N.X.P là người quen của ông L và Q nhắn tin lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc điều tra; thực hiện truy xét nóng, làm việc với các Ngân hàng để xác minh chủ tài khoản và phong tỏa tài khoản.

Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Trong quá trình điều tra vụ án này, Đội Cảnh sát hình sự gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện mua các tài khoản ngân hàng qua trang mạng xã hội; việc chuyển tiền được thực hiện qua nhiều khâu trung gian nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã mời một số người liên quan đến việc mở tài khoản, mua bán tài khoản… Song có những thời điểm họ rơi vào bế tắc bởi toàn bộ các giao dịch đều thông qua các trang mạng xã hội, người mở tài khoản và người mua không biết nhau.

Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan Công an.

Với quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung điều tra truy xét. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan, kẻ có 1 tiền án. Ngày 21/1, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã vào Quảng Trị, bắt giữ đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoan khai nhận: Do túng tiền tiều xài, đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, Hoan đã mày mò tìm cách thực hiện.

Thông qua mạng xã hội, Hoan đăng tải cái bài viết lên các trang, nhóm mua bán thẻ tài khoản ngân hàng với số tiền là 2,5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng. Sau khi thông tin trên được đăng tải, qua nhiều khâu trung gian trên mạng xã hội, Hoan đã thu mua của một người không rõ lai lịch 4 thẻ, tài khoản ngân hàng.

Khi có tài khoản trên, đối tượng sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thành công trong cuộc sống, thường đăng ảnh đi du lịch, mua sắm tài sản có giá trị tài khoản mẫu. Sau khi tìm được “tài khoản mẫu” đáp ứng được yêu cầu, Nguyễn Văn Hoan sẽ lập tài khoản Facebook mới có thông tin giống “tài khoản mẫu”; sử dụng hình ảnh đại diện của những người này, gửi lời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ.

Sau đó, Hoan đến các cửa hàng cung cấp dịch vụ Internet, sử dụng máy tính ở đây để tránh bị truy vết sau đó vào trang web: www.weebly.com(có nguồn máy chủ ở nước ngoài) tạo một đường link giả có chứa mã độc gửi cho những người kết bạn qua Facebook. Mã độc mà Hoan tạo ra có thể lấy thông tin của những người thực hiện thao tác clik vào đường Link mà đối tượng gửi cho.

Hoan ngụy trang đường Link với nội dung đường linklà:“binhchonanhzalo2021.weebly.com”. Sau đó, Hoan nhắn tin,đề nghị những người kết bạn trên Facebook bình chọn, giúp ảnh đại diện Zalo.

Khi những người này clik vào đường link, đối tượng sẽ yêu cầu họ nhập thông tin bao gồm: Số điện thoại, tên Zalo, mã số bình chọn (là số bất kỳ do Hoan gửi) những thông tin này sẽ được gửi lại cho Nguyễn Văn Hoan, đồng thời phía máy điện thoại (máy tính) của những người dùng Zalo sẽ hiện “Mã xác nhận Zalo”. Sau đó, Hoan đăng nhập Zalo của họ (bằng số điện thoại đã lấy được) trên máy tính của Hoan click vào ô “Quên mật khẩu”.

Khi hệ thống Zalo gọi điện, cung cấp mật khẩu Zalo mới vào số điện thoại đăng ký Zalo, phía đầu người nhận cuộc gọi sẽ nhập mật khẩu mới vào phần “Mã xác nhận Zalo” thì phía Hoan cũng nhận được mật khẩu mới. Từ đó, Hoan đăng nhập được vào Zalo, thay đổi mật khẩu và sử dụng Zalo này nhưng người bị chiếm Zalo vẫn không biết và tiếp tục sử dụng được Zalo của mình một cách bình thường mà không hề biết Zalo của mình đã bị lợi dụng nhắn tin lừa đảo để cảnh báo ngăn chặn.

Tiếp đó, Hoan nhắn tin với những người trong danh sách bạn và Zalo đã hack được với nội dung “Tài khoản còn đủ 15 triệu 500 không, tài khoản ngân hàng bị lỗi chưa chuyển được. Chuyển giúp vào tài khoản này, tý tài khoản hết lỗi sẽ chuyển lại” và nhắn cho những người bị hại số tài khoản mà Hoan đã thu mua trên mạng Facebook.

Khi người bị hại thực hiện thao tác chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Hoan cung cấp, Hoan tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền tiếp qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau (là những tài khoản mà đối tượng thu mua của những người không quen biết trên mạng xã hội Facebook) để tránh bị phát hiện. Sau đó sử dụng tài khoản đã mua đến cây ATM của Ngân hàng để thực hiện việc rút tiền. Để tránh bị hình ảnh camera tại cây ATM quay được, Hoan chuẩn bị áo mưa, khẩu trang, mũ bảo hiểm... để thay đổi trong các lần thực hiện việc rút tiền.

Quá trình bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ được 4 thẻ tài khoản ngân hàng, 1 điện thoại Iphone 6 là công cụ mà đối tượng sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã mua được để sử dụng dịch vụ Internet Banking và thực hiện các hành vi lừa đảo; quần áo, mũ bảo hiểm mà đối tượng sử dụng trong quá trình rút tiền tại cây ATM của ngân hàng BIDV.





Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu đã làm rõ ngày 11/1, với thủ đoạn trên, Hoan đã chiếm quyền sử dụng zalo của ông N.X.P sau đó nhắn tin lừa đảo đến ông L và Q. Lúc này, ông P không biết bị kẻ gian lợi dụng để nhắn tin lừa đảo để cảnh báo cho người khác. Đồng thời, Hoan khai nhận đã hack tài khoản Zalo của một người tên Hùng và một người tên Hữu Vinh (chưa rõ nhân thân lai lịch); tổng số tiền hiện tại chiếm đoạt được là 53 triệu đồng. Sơ bộ qua sao kê tài khoản ngân hàng xác định tài khoản được mở ngày 7/12/2021 đến khi bị bắt giữ tổng số tiền đã chuyển đến là 510 triệu đồng.

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hoan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục củng cố, thu thập tài liệu xử lý nghiêm đối tượng và những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị người dân khi có người hỏi vay tiền cần xác nhận thông tin. Đề nghị ai là bị hại của Hoan đến cơ quan Công an trình báo.