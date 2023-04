Gia đình Xoài Fam phản ứng sao trước nghịch lý dinh dưỡng 90-50 đang được các chuyên gia cảnh tỉnh

Trang Lou chăm con cực kỹ, cớ sao bé Xoài vẫn uể oải mỗi sáng?



Trong cộng đồng hotmom triệu followers, Trang Lou nổi tiếng chăm con kỹ thứ 2 thì không ai là… chủ nhật! 7 năm làm mẹ "2 tập" và hơn 1.000 lần khoe clip chăm con cực ít ốm bằng cách bổ sung hết món này đến sản phẩm nọ, Trang Lou chưa từng nghĩ "cậu cả" thiếu vi chất. Cho đến gần đây nghe các chuyên gia cảnh tỉnh liên tục về nghịch lý "dinh dưỡng 90-50" - 90% trẻ ăn sáng mỗi ngày nhưng 50% vẫn thiếu vi chất, bà mẹ 9X mới tá hỏa phát hiện: bụ bẫm như bé Xoài cũng có thể thiếu chất từ… bữa sáng.

Phản ứng ngỡ ngàng của Trang Lou khi biết "cậu cả" Xoài có khả năng nằm trong nhóm "50% trẻ ăn sáng vẫn thiếu vi chất".

Theo Khảo sát Dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUT 2) trên 14.000 trẻ, bất kỳ bé nào cũng có khả năng nằm trong nhóm 50% thiếu hụt vi chất vào bữa sáng. Điều này đồng nghĩa, cứ 2 trẻ ngồi trong lớp học thì có 1 bé thiếu vi chất, bất kể giàu nghèo hay ốm mập. Con số giật mình này được đưa ra sau khi nghiên cứu trên 70% trẻ thành thị lẫn 30% trẻ nông thôn, chứ không phải nơi hẻo lánh thiếu thốn nào cả.



Nghe đến thiếu chất, Trang Lou và không ít gia đình khác thoạt đầu đều thờ ơ, vì tin là "trừ con mình ra". Song khi được chuyên gia cảnh tỉnh nguy cơ con thiếu chất (50%) phổ biến gấp… 1 triệu lần bị sét đánh (0,00006667%), lại phát hiện ra bé Xoài hay uể oải mệt mỏi mỗi sáng, Trang Lou mới soi xét lại bữa ăn đầu ngày. Bữa sáng nay có cả đĩa bánh rán doreamon đầy ú ụ mà con thích, nhưng mà nhìn kỹ lại thì vắng bóng hoàn toàn… protein và vi chất.

Phan Hồ Điệp cầu cứu chuyên gia: Làm sao để "bẻ gãy" nghịch lý 90-50?

Hot mom Phan Hồ Điệp bóc trần những thói quen ăn sáng "no bụng" nhưng lại khiến con "đói vi chất"

Là giảng viên giáo dục dạy con giỏi nhưng chăm "đá sân" sang mảng dinh dưỡng nuôi con hay, hotmom Phan Hồ Điệp lại không quá bất ngờ trước nghịch lý 90-50. Chị nhận thấy các mẹ hay cho con ăn "no căng rốn", song chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu bữa sáng phải chiếm 30-35% dinh dưỡng cả ngày của trẻ. Chuyện thật như đùa nhưng mà hậu quả của thiếu vi chất lâu dài thì không đùa được đâu: thiếu ít thì uể oải làm giảm sức học tập của con, thiếu nhiều có thể "bỏ đói" hệ miễn dịch dẫn đến ốm vặt.



Bất cứ khi nào rối như tơ vò, chị Điệp thường "cầu cứu" chuyên gia. Bữa sáng đủ chất cũng vậy, khó đến mấy vẫn có chiêu. Chuyên gia Lê Tiến Huy - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Y Dược hiến kế mẹ hãy bổ sung thêm 1 hộp sữa tươi ngay sau bữa sáng để nạp nhanh lượng protein còn thiếu, 8 khoáng chất và 8 vitamin thiết yếu. Sở dĩ có "kế" này là bởi khảo sát SEANUT 2 tiết lộ lý do to đùng: nhiều trẻ thiếu vi chất do uống ít hơn 4 hộp sữa/tuần, chỉ bằng 1/5 mức khuyến nghị.

Chuyên gia Lê Tiến Huy hiến kế "bẻ gãy" nghịch lý dinh dưỡng 90:50 cực dễ cho cộng đồng mẹ bỉm sữa

Cộng đồng hotmoms lăng-xê bữa sáng thêm "sữa cho con, thảnh thơi cho mẹ"



"Share nhẹ" chiếc clip của chuyên gia Huy, chị Hồ Điệp tiết lộ sữa tươi là thực phẩm quen thuộc luôn có trong bữa sáng của "thần đồng" Đỗ Nhật Nam và các con. Trang Lou gần đây đã thêm sữa tươi vào khẩu phần sáng của Xoài và Dừa. Bữa sáng kỳ cạch nấu thêm 1 quả trứng gà, 332gr bông cải xanh, 45gr cá nạc… chắc chắn làm khó các mẹ rồi; song chuyện "dễ hơn ăn kẹo" là cho con uống 1 hộp sữa tươi chứa protein, canxi, iôt của cả 3 thực phẩm trên.

Bữa sáng có sữa Cô Gái Hà Lan công thức mới với tối ưu hàm lượng đạm béo tốt tự nhiên cùng 9 loại vi chất khác, càng xóa tan âu lo về nghịch lý 90-50 của mẹ. Một hộp sữa 180ml nhưng đáp ứng đến 20% nhu cầu protein, 40% canxi và 60% vitamin D hàng ngày cho trẻ.

Mẹ thêm thảnh thơi và an tâm hơn khi bữa sáng đủ chất cho con có thêm 1 ly sữa tươi Cô Gái Hà Lan

Công thức sữa được Cô Gái Hà Lan được cải tiến dựa trên nhu cầu trẻ cần thêm các dưỡng chất đang thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày, từ đó có thể xây nền tảng thể chất vững vàng một cách khoa học và hợp lý. Cùng với đó là vị sữa tươi Cô Gái Hà Lan thơm béo hơn, giúp bữa sáng không chỉ "chất" mà còn ngon để những em bé mê sữa thêm yêu lựa chọn của mẹ.

