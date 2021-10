Gia đình trẻ và kế hoạch xây dựng tương lai

Đặc biệt, với những người trẻ chuẩn bị hoặc vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, yêu thương chân thành vẫn chưa đủ để chu toàn trách nhiệm cho gia đình và vun đắp tương lai dài lâu.

Đâu là giải pháp để các cặp đôi trẻ tìm thấy sự cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống với việc đảm bảo một kế hoạch tài chính vững chắc cho tương lai?

Đi tìm giải pháp "Chu toàn bảo vệ"

Nguyễn Bội Ngọc (29 tuổi, TP. HCM) là một nhân viên văn phòng vừa mới kết hôn. Đại dịch Covid đã làm xáo trộn cuộc sống và dự định sinh con của vợ chồng chị. Hai vợ chồng tuy may mắn giữ được công việc nhưng phải chấp nhận lương bị cắt giảm do tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Thu nhập giảm sút trong thời gian dài, vợ chồng chị Ngọc bắt đầu phải dùng đến khoản tiết kiệm để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Tạm gác lại kế hoạch sinh con, thời gian này cặp vợ chồng trẻ dần nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ tài chính cho tương lai trước những rủi ro của cuộc sống và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, người thân về cách tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ tài chính hiệu quả hơn.

Vợ chồng chị Ngọc chỉ là một trong số rất nhiều cặp vợ chồng trẻ bối rối trước việc lập kế hoạch tài chính cho gia đình – điều đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn đầy biến động này. Lời khuyên của các chuyên gia tài chính là hãy bảo vệ bản thân và người bạn đời bằng cách lập ngân sách gia đình ngay khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, phân chia ngân sách cho nhu cầu thiết yếu, dự định có con, đề phòng biến cố, mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn...

Investopedia – một chuyên trang tài chính của Mỹ đã đánh giá bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một hình thức bảo vệ - đầu tư tài chính khôn ngoan, và đưa ra nhiều lợi ích của việc tham gia BHNT khi còn trẻ. Lợi thế về độ tuổi và sức khỏe sẽ dẫn đến mức phí bảo hiểm thấp, tỷ lệ bị từ chối bảo hiểm thấp, người tham gia bảo hiểm sẽ có thời gian được bảo vệ và sinh lời dài hơn để chủ động cho tương lai tài chính của gia đình. Tuy nhiên, các cặp đôi cần lựa chọn sản phẩm phù hợp dựa vào khả năng, nhu cầu và mục tiêu tài chính của mỗi gia đình.

"Vẹn toàn yêu thương" với An Tâm Song Hành

Hiểu được nhu cầu của các gia đình trẻ, Dai-ichi Life Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm "An Tâm Song Hành" – một giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính dài hạn với nhiều quyền lợi vượt trội, linh hoạt. Bên cạnh yếu tố bảo vệ của sản phẩm BHNT, An Tâm Song Hành đồng thời giúp gia tăng giá trị tiết kiệm và đầu tư cho khách hàng và gia đình theo thời gian.

Với sản phẩm mới này, bạn và gia đình sẽ luôn an tâm khi được bảo vệ toàn diện trước nhiều rủi ro khó lường trong cuộc sống như tai nạn, thương tật hoặc tử vong, đồng thời có thể chủ động tham gia thêm các gói bảo hiểm bổ sung phù hợp với nhu cầu bảo vệ của bản thân và gia đình như: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nằm viện…

Điều đặc biệt khi tham gia sản phẩm An Tâm Song Hành là bạn không cần phải băn khoăn chọn ra ai là người cần được bảo vệ trong gia đình. Với lựa chọn Song hành bảo vệ, bạn có thể chọn đăng ký thêm Người được song hành bảo vệ là vợ/chồng hoặc con hợp pháp của mình để cùng chia sẻ quyền lợi bảo hiểm thiết thực trước những rủi ro khó lường - Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, với mức chi trả tối đa 2,5 tỷ đồng cho riêng quyền lợi này. Người được song hành bảo vệ không cần đóng thêm phí bảo hiểm và thẩm định sức khỏe, đồng thời có thể được linh hoạt thay đổi trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, kéo dài từ 11 năm cho đến 100 năm.

Bên cạnh ý nghĩa chu toàn bảo vệ, An Tâm Song Hành còn mang đến cho người trẻ sự an tâm khi có thêm kênh tích lũy tài chính hiệu quả và an toàn, với lãi suất đầu tư hấp dẫn và cam kết. Các sự kiện đặc biệt của vợ chồng trẻ như kết hôn, sinh con hoặc con chuyển các cấp học càng thêm ý nghĩa với Quyền lợi Miễn thẩm định sức khỏe cho một lần gia tăng Số tiền bảo hiểm lên đến 500 triệu đồng.

Tính kỷ luật trong việc quản lý ngân sách gia đình cũng là điểm quan trọng các gia đình trẻ cần lưu tâm. Tham gia An Tâm Song Hành và duy trì việc đóng phí đều đặn, Giá trị Tài khoản Hợp đồng của bạn sẽ được gia tăng đáng kể với các khoản thưởng ngắn và dài hạn thông qua các quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng và Thưởng gắn bó dài lâu.

