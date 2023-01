Gia đình nhỏ tận hưởng chuyến du lịch ngập tràn niềm vui và bất ngờ tại Phú Quốc

Thời gian đẹp nhất để tới đảo Ngọc - Phú Quốc là mùa khô. Tức là từ cuối tháng 10 đến tháng 4 năm sau, ngoài ra còn có thể kéo dài đến tháng 5 nếu thời tiết thuận lợi. Vào khoảng thời gian này, thời tiết tại Phú Quốc ít mưa, sóng biển êm đềm, mát mẻ rất thuận lợi cho việc đi du lịch, nghỉ dưỡng. Vì đã đi 3 lần và lần nào cũng đi dài ngày nên chị Kiều Trang (sống tại Hà Nội) cùng gia đình đã đi được kha khá các điểm ở Phú Quốc. Dưới đây là bài review chi tiết của bà mẹ trẻ, hy vọng sẽ giúp ích cho các gia đình muốn đưa con đi chơi nhé.

Cây dừa ở Rạch Vẹm

Khu vực Bắc Đảo (Bãi Dài, Gành Dầu, Vũng Bầu, Ông Lang)

- Thời gian đẹp nhất: Tháng 10 - tháng 4, mùa này mặt biển phía Tây của đảo rất êm ả, trời yên biển lặng. Các resort sát bờ biển bờ Tây sẽ ngắm được hoàng hôn.

- Các điểm tham quan: Grand World, công viên nước VinWonder, vườn thú VinSafari, làng chài Rạch Vẹm (đường đi rất xấu nên cân nhắc), làng chài Rạch Chàm, vườn quốc gia Phú Quốc, đền thờ Nguyễn Trung Trực, Dinh bà Lê Kim Định, vườn tiêu, trại chó Phú Quốc, vườn mật ong,...

Hoàng hôn ở Sunset Senato

Nếu các gia đình muốn cho em bé đi chơi Safari và VinWonder, nên đặt vé ở Vinpearl Resort & Golf. Vì phòng rất gần bờ biển nên ngắm hoàng hôn từ trên phòng cũng đẹp xuất sắc.

Khu vực trung tâm Bãi Trường, Dương Đông, Dương Tơ

- Các điểm tham quan: Dinh Cậu (ngắm hoàng hôn đẹp), Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu, Sùng Hưng Cổ Tự, Chợ Dương Đông, Chợ Đêm, các quán ăn đặc sản, vườn tiêu, vườn sim, vườn mật ong, ngọc trai, làng chài Hàm Ninh, suối Tranh, suối Đá Bàn.

- Các quán cafe ngắm hoàng hôn đẹp:

+ Chuồn Chuồn Bistro & Bar: Đây là 1 trong số ít các quán cafe trên cao chứ không phải nằm sát bờ biển. Và view từ sáng đến tối đều đẹp, đẹp xuất sắc nhất chính là lúc hoàng hôn.

+ Son Tra Hill's 1973 Bistro & Stay: Gần quán Chuồn Chuồn, có view và mọi thứ tương tự Chuồn Chuồn nhưng bớt đông và thấp hơn.

2 mẹ con ở hoàng hôn Pullman.

+ Ocsen Beach Bar & Club (đồ uống có giá từ khoảng 50.000 đồng – 160.000 đồng): Những hình ảnh chiếc ghế lười màu cam, 1 cốc bia hay ly nước cam và trai xinh gái đẹp chụp ảnh chất lừ trên nền trời hoàng hôn chính là đến từ quán Ocsen này đó ạ. Nhưng nhạc khá to và xập xình nên bạn nào thích nhạc nhẹ nhàng thì nên lưu ý.

+ Sunset Sanato (phí vào 100k/ người): Ở đây ngắm hoàng hôn đẹp nhưng rất đông người. Mọi người nên chọn đi giữa tuần để đỡ đông hơn chút. Và điểm mình không thích ở đây là nhạc rất to và hầu như là nhạc remix, beat mạnh.

Khu Nam Đảo (Hàm Ninh, Bãi Sao, Bãi Khem)

Các bờ biển phía Đông êm nhất vào tháng 5 đến tháng 10 (mùa mưa, biển lặng như hồ). Tháng 10 - tháng 4 (mùa khô) sẽ nắng ráo. Các resort ở Hàm Ninh, Bãi Sao, Bãi Khem ngắm được bình minh. Riêng ở mũi Ông Đội ngắm được cả hoàng hôn và bình minh.

Lưu ý:

- Khoảng tháng 10 - tháng 11 (tháng giao mùa mưa - khô) do hướng gió mặt biển phía Đông sẽ hơi sóng, và có thể có rác dạt vào bờ và biển k được xanh ngắt

- Chú lái xe người Phú Quốc bảo mình thời gian khu vực này đẹp nhất nước biển trong nhất là khoảng tháng 1 - tháng 3.

Khung cảnh trữ tình tại Phú Quốc.

- Các điểm tham quan: Nhà tù Phú Quốc, Chùa Hộ Quốc, đền vua Gia Long, miếu Hoàng Tử, Giếng Tiên, cáp treo Hòn Thơm, tour 4 đảo, công viên san hô, cảng An Thới, Bãi Sao,...

"Các điểm du lịch ở Phú Quốc rất xa nhau. Nên mình khuyên mọi người đừng đi quá nhiều 1 ngày, dễ bị mệt. Nên mang theo kem chống nắng và áo chống nắng để che chắn, bảo vệ làn da nhé. Chúc mọi người có 1 chuyến đi Phú Quốc ngập tràn ảnh đẹp và niềm vui", chị Trang chia sẻ.

Lịch trình 6 ngày 5 đêm tại Phú Quốc dành cho gia đình có con nhỏ

Ngày 1: Hà Nội - Phú Quốc, ở Radisson Blue

Lần này mình đến Bắc đảo trước và ở tại Radisson Blue. Mình và em bé dành nguyên cả buổi chiều để chơi bên bờ biển và ăn tối ở khách sạn. Sau đó thì đi xe điện của khách sạn sang khu Grand World bên cạnh xem show Tinh hoa Việt Nam.

Resort này phòng ốc rất giống Vinpearl. Đồ ăn sáng bình thường, cũng có khá nhiều món nhưng không món nào ngon đặc sắc. Đồ ăn tối gọi món ngon, đồ của trẻ con cũng khá ngon, giá hợp lý. Ở đây phòng rẻ hơn Vin nhưng dịch vụ cũng ngang Vin, nếu không muốn đi VinSafari hay Vinwonder thì ở đây sẽ tiết kiệm hơn.

Ngày 2, 3 ở Camia Rosort (Bãi Ông Lang)

Resort có bể bơi nước mặn siêu đẹp và view hướng thẳng ra biển. Ngắm hoàng hôn cực kỳ mê. Có các hoạt động vui chơi miễn phí. Mình có chèo thuyền kayak lúc hoàng hôn cảm giác rất đã luôn. Phòng cơ bản đủ dùng (đây là kiểu phòng khu retreat nên hướng về thiên nhiên chứ không kiểu hiện đại, sàn cũng là gạch nên có em bé cần cẩn thận nha).

Đồ ăn buffet sáng ổn và mở cửa đến 11.00 trưa. Nhà hàng Sunset là nơi ngắm hoàng hôn không thua kém gì ở On the Rock của Mango Bay hay Ocean Bay Phu Quoc. Vào thứ 4 - Chủ Nhật có nhạc live. Đồ ăn: Giá mềm hơn ở On the Rock và mình thấy pizza rất ngon nhé

1 bữa tối ở Camia với chàng trai nhỏ bé.

Ngày thứ 3 mình đặt ăn ở nhà hàng On the Rock vì cũng khá gần resort. Ở đây vẫn siêu đông. Dù đã gọi điện đặt trước nhưng vẫn bị full bàn ngoài trời và mình phải ngồi bàn trong nhà. Nhưng từ trong nhà thì view vẫn đẹp lắm nha. Lưu ý nhà hàng chỉ nhận thanh toán tiền mặt và thẻ, không có chuyển khoản.

Ngày 4: Di chuyển xuống Nam Đảo và Pullman

Phải nói là hoàng hôn ở Phú Quốc siêu đẹp. Ở Pullman hoàng hôn cũng đẹp lắm luôn. Buffet sáng ngon, bánh ở đây rất ổn, mình thử các loại bánh đều ngon, đồ ăn cũng thay đổi để khách ở nhiều ngày không bị chán. Có đầy đủ kid’s club và khu vui chơi với nước cho trẻ em luôn nên nhà mình dành nguyên ngày ở đây. Ăn steak ở nhà hàng Mad Cow trên tầng thượng sớm chút thì ngắm hoàng hôn rất đẹp, muộn chút thì có hát live cũng hay.

Ngày 5: Địa Trung Hải - chùa Hộ Quốc - Bãi Sao

Địa Trung Hải đẹp lắm, có nhiều điểm để check in. Bãi Sao: nước biển ở đây trong, đông người, đông hàng quán, có một số hoạt động như motorbike biển, dù lượn phí từ 700k. Mình chỉ qua đây chơi chút thôi nhưng vì đông người nên mình cũng rời đi nhanh.

Ăn tối ở nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo do anh lái taxi dẫn đến. Đồ ăn tươi, ngon, vị Bắc và các bạn nhân viên siêu nhiệt tình. Sau đó bọn mình đến uống cocktail ở Bittersweet & Co - Hidden Cocktail Bar, vì có em bé nên mình chỉ ngồi bàn bên ngoài thôi.

Hoàng hôn ở Camia

Ở đây điểm đặc biệt là không có menu, mọi người sẽ order đồ theo sở thích cá nhân. Không gian quán nhỏ xinh, trang trí khá đẹp. Nhân viên nhiệt tình. Đồ uống đồng giá 250k/cốc.

Để chuyến đi được thành công, bố mẹ nhớ chuẩn bị thật kĩ đồ đạc cho bé nhé. Vì em bé nhà chị Trang rất hợp tác nên cả gia đình có thể đi được nhiều địa điểm. Tuy nhiên, tuỳ vào sức khoẻ của em bé mà mẹ nên lựa chọn một vài nơi phù hợp với con để cả nhà không bị mệt nhé.

Lưu ý để có chuyến du lịch thành công cùng em bé

- Không đặt chuyến bay muộn cất cánh sau 7h tối.

- Nhớ chuẩn bị bông bịt tai cho bé.

- Luôn sẵn sàng sữa và đồ ăn cho bé vì chuyến bay có thể bị delay và bé sẽ đói, quấy khóc.

- Mang xe đẩy gấp gọn nếu có, điều này cực kỳ quan trọng nếu gia đình bạn có lịch trình di chuyển dày.

- Không ham đi quá nhiều, tôn trọng lịch sinh hoạt của con để sắp xếp lịch trình cho phù hợp.

- Đừng quá bao bọc giữ con ở trong phòng máy lạnh vì sợ con ra ngoài nắng, nóng, mưa, gió... Hãy cho con làm quen với thời tiết, và lưu ý thuyết minh cho con những thứ con nhìn thấy.