Gia đình đang êm đềm thì bỗng chao đảo bởi lòng tốt của tôi từ 5 năm trước (P2)

T đang nửa nằm nửa ngồi trên vũng máu. Tôi run lẩy bẩy, không biết phải làm gì cho phải. Chồng tôi bình tĩnh hơn. Anh vội dìu T lên giường rồi bảo tôi gọi xe cấp cứu. T nói cô ấy định đi vệ sinh nhưng bị trượt chân nên ngã ra sàn nhà, bụng rất đau.

Cũng may mẹ con cô ấy bình an. Nhưng đứa bé vì sinh non nên phải nằm lồng kính để theo dõi. Tôi bỏ tiền ra thuê giúp việc chăm T trong giai đoạn ở cữ. Mỗi lần nhìn thấy tôi, T đều rớm nước mắt nắm tay tôi cảm ơn. Thậm chí có một lần, khi tôi mua sữa, bỉm cho con cô ấy, cô ấy còn quỳ xuống cảm tạ tôi. Tôi đã nghĩ mình cưu mang T là đúng đắn, là điều nên làm nên cũng không cần cô ấy báo ơn gì cả. Tôi chỉ cần cô ấy sống tốt là được.

T ở nhà tôi đến khi con được 6 tháng thì chuyển ra ngoài ở trọ. Dẫu vậy, cô ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi. Tôi cũng thường xuyên đến phòng trọ của mẹ con T. Thấy phòng nóng bức, tôi cho tiền lắp máy lạnh. Vợ chồng tôi còn mua tủ lạnh, máy giặt, đồ dùng cần thiết cho mẹ con T. Giúp người thì giúp cho trót. Chúng tôi xem T như em gái nên cũng không câu nệ gì cả.

Một hôm nọ, tôi ngạc nhiên khi thấy T đeo chiếc lắc tay giống hệt mình. Cô ấy cười nói chiếc lắc ấy do một anh đồng nghiệp mua tặng. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ không tin. Bởi chồng tôi từng khẳng định chiếc lắc tay ấy chỉ có ở Nhật, là vòng tay cầu may mắn. Anh ấy tặng tôi trong lần đi công tác từ Nhật về.

Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ vì thấy chồng mình vẫn cư xử rất khoảng cách với T. Anh ấy còn nói tôi không nên tiếp tục cưu mang, gần gũi với T nhiều quá bởi dù sao chúng tôi cũng chẳng có quan hệ dòng họ gì. Tôi thấy lạ, hỏi lại thì anh nói sợ tôi bị lừa. Thấy chồng nảy sinh ác cảm với T, tôi tự trách mình nghi ngờ chồng là sai lầm. Nếu anh và T có quan hệ ngoài luồng, chắc chắn anh sẽ không lạnh nhạt với cô ấy như vậy. Vả lại T cũng đã có bạn trai, còn bóng gió nói chuyện kết hôn thì làm sao qua lại với chồng tôi được.

Tôi sinh con thứ hai, chồng tôi "nhịn" suốt cả năm vì thai yếu, tôi sinh con xong cũng mệt mỏi. Nhiều khi tôi hỏi anh có bực bội không, anh nói tôi ngốc quá, chỉ cần mẹ con tôi khỏe là được.

Nhưng khi vô tình xem bản note trong điện thoại chồng, tôi sửng sốt vì thấy một dòng chữ lạ…

(Còn tiếp)