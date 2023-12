Gia đình bi kịch nhất lịch sử showbiz: 11 năm 4 thành viên qua đời, "Hoàng tử nhạc Pop" và anh ruột Nick Carter đấu tố rúng động

Nói đến thần tượng, khán giả hiện nay có lẽ sẽ nghĩ ngay tới các idol Kpop quyền lực như BTS, BLACKPINK hay ca sĩ trẻ US-UK như Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Nhưng lùi lại khoảng 20-30 năm trước, tuổi thơ của thế hệ fan yêu nhạc 8x, 9x lại gắn liền với những gương mặt huyền thoại như Backstreet Boys hay các cặp anh chị em đa tài như chị em ca sĩ nhà Simpson, hay đôi anh em Nick Carter (Backstreet Boys) và Aaron Carter.

Nick và Aaron từng được người trong giới showbiz nhận xét là sinh ra để làm siêu sao. Cặp anh em được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop" và siêu sao của làng âm nhạc thế giới trong những năm 1990, thần tượng khuấy đảo tuổi thơ của hàng triệu thiếu nữ. Thế nhưng như 1 lời nguyền của giới giải trí, Nick và Aaron Carter lại bị bi kịch liên hoàn đeo bám dai dẳng từ nhỏ đến lớn. Điều khiến khán giả không khỏi xót xa và bàng hoàng khi nhìn lại, đó là không chỉ Nick và Aaron, bóng đen bi kịch gần như bao trùm cả gia đình Carter và những người xung quanh. Nghiện ngập, bê bối tài sản, cáo buộc hiếp dâm, đấu tố sát hại, bạo hành và cái chết của 4 thành viên, đó là những từ khoá tóm gọn lại bi kịch của đại gia đình này.

Gia đình "kho báu" toàn tài nhưng ẩn sâu là nỗi bất hạnh

Vào những năm 1980, cặp đôi Robert Carter và Jane Eleonora Schneck kết hôn, xây dựng gia đình đông đủ 5 người con với cơ sở kinh doanh quán bar khá nổi ở khu Jamestown và Westfield, New York. Vợ chồng nhà Carter từng là niềm mơ ước của bao bậc phụ huynh ở Mỹ vì nuôi dạy được tận 4 người con nổi tiếng, "cá kiếm" cực khủng trong làng giải trí.

Anh cả Nick Carter (sinh năm 1980) năm 13 tuổi đã được mệnh danh là nam thần của nhóm nhạc nam huyền thoại toàn cầu Backstreet Boys; Leslie Carter (sinh năm 1986) từng gặt hái được thành công với tư cách giọng ca của DreamWorks và hát nhạc phim cho tác phẩm hoạt hình Shrek; Aaron Carter (sinh năm 1987) hoạt động trong làng nhạc với tư cách sao nhí, nổi tiếng từ khi mới lên 8 và được gọi là siêu sao nhạc Pop; người chị em sinh đôi của Aaron - Angel Carter hoạt động với tư cách ca sĩ kiêm người mẫu. Riêng Bobbie Jean Carter (sinh năm 1982) không hoạt động trong showbiz nhưng từng phụ trách vị trí chuyên gia trang điểm, stylist cho Aaron trong các tour diễn.

Những tưởng đây là gia đình trong mơ theo hình mẫu cả nhà cùng tiến, bởi gần như tất cả anh chị em đều bén duyên với nghệ thuật, nổi tiếng từ rất sớm. Thế nhưng trên thực tế, các thành viên nhà Carter lại gặp phải quá nhiều vấn đề, dần dẫn tới xung đột gia đình và liên tục vướng phải bê bối đời tư.

Nick Carter là nam thần khiến hàng triệu thiếu nữ động lòng trong nhóm nhạc Backstreet Boys

Nhờ bệ đỡ từ anh trai, Aaron Carter ra mắt với tư cách ca sĩ, rapper. Anh từng được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop" và là ngôi sao tài năng từng lập kỷ lục doanh thu bán album lên tới triệu bản

Anh chị em nhà Carter sở hữu ngoại hình mãn nhãn, 4 trong 5 người đều hoạt động nghệ thuật

5 anh em nhà Carter lớn lên dưới mái nhà văng vẳng tiếng cãi vã của bố mẹ và bi kịch ly hôn. Trước khi nổi tiếng, Aaron Carter từng coi anh trai Nick như người bạn thân nhất: "Tôi có thể tâm sự với anh ấy mọi thứ", hỗ trợ anh trai trong sự nghiệp âm nhạc. Thế nhưng chuỗi ngày sóng gió bắt đầu khi Aaron gọi anh trai là "công cụ kiếm tiền". Thành công từ quá sớm, ngôi sao tuổi teen mất kiểm soát và sa vào cảnh nghiện ngập, những cuộc vui thâu đêm cùng loạt mối tình chóng vánh với dàn mỹ nhân hot nhất nhì làng giải trí Hollywood như Lindsay Lohan, Paris Hilton, Hilary Duff... Từ đó, sự nghiệp của Aaron rơi vào ngõ cụt, nam ca sĩ cố cứu vớt danh tiếng và kiếm tiền nhờ các sản phẩm cũ nhưng không thể trụ nổi.

Năm 2005, khi vẫn còn khối tài sản lên đến 4 triệu USD (97 tỷ đồng), Aaron phải nhìn cảnh người bố vụ lợi và mẹ ruột tranh giành quyền nuôi con. Hồi đó, mẹ ruột van nài Aaron quản lý tài sản cá nhân và từ bỏ thói tiêu tiền phung khí. Anh từng ruồng bỏ mẹ mình và tố cáo bà làm thất thoát hơn 80.000 bảng Anh (tương đương 2,2 tỷ đồng) tiền anh làm ra. Đến năm 2013, Aaron Carter đã chính thức đệ đơn phá sản, đau khổ ngẫm lại lời dặn của mẹ năm xưa nhưng đã muộn. Không chỉ vậy, ngôi sao nhạc Pop điển trai năm nào còn tuột dốc ngoại hình, sức khoẻ đi xuống vì chất cấm.

Aaron Carter từng là nam thần trong mơ, hẹn hò với toàn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hollywood

Lối sống sa đà vào rượu chè, chất gây nghiện và chi tiêu phung phí đã đẩy Aaron vào cảnh phá sản, ngoại hình và sức khoẻ xuống dốc. Người hâm mộ không khỏi sốc nặng khi chứng kiến "Hoàng tử nhạc Pop" sa đoạ

Về phần Nick Carter, anh liên tục dính phải bê bối từ say rượu lái xe cho đến ẩu đả sau khi Backstreet Boys tuột dốc danh tiếng. Chưa hết, nam ca sĩ bị chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại và có nguy cơ bị đột tử. Trong suốt nhiều năm tuổi trẻ, Nick cũng phải chứng kiến bạn bè xung quanh nghiện ngập, đi tù và cứ thế đoản mệnh. Thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi drama không hồi kết trong cuộc đời Nick.

Nick và Aaron Carter dính phải loạt bê bối đời tư, tình cảm anh em cũng không còn tốt đẹp

Chuỗi cáo buộc hiếp dâm, sát hại gây sốc của anh chị em nhà Carter

Trong đại gia đình Carter, Aaron vốn không được lòng các anh chị em. Dù từng thân thiết với Nick sau những chuỗi ngày 2 anh em lưu diễn, tình cảm của Aaron và Nick dần trở nên xa cách do tình trạng mất điểm soát hình vi đáng lo của cựu sao nhí. Tháng 9/2019, dư luận thế giới rúng động trước màn đấu tố giữa 2 ngôi sao nổi tiếng nhất nhà Carter.

Nick Carter cùng em gái Angel nộp đơn xin chính quyền cấm Aaron tiếp xúc với toàn bộ thành viên gia đình, đồng thời tố cáo em trai ruột có ý định sát hại người vợ đang mang bầu của anh. "Tôi rất yêu quý em trai mình và thật sự hi vọng nó có thể điều trị dứt điểm, đừng gây hại đến bất kỳ ai", giọng ca của Backstreet Boys tuyên bố.

Vụ việc diễn biến phức tạp hơn khi 2 anh em Nick và Aaron đáp trả qua lại trên các phương tiện MXH, và phía Aaron luôn có những phát ngôn mang tính đe doạ. Để đáp trả lại cáo buộc từ 2 người thân, Aaron bất ngờ đấu tố Nick với cáo buộc động trời: có hành vi dâm ô với 1 cô bé 15 tuổi. Bộ đôi siêu sao 1 thời biến cuộc chiến nội bộ gia đình thành 1 trong những scandal chấn động nhất lịch sử Hollywood khi liên tục vạch trần sai lầm của nhau trong quá khứ. Chưa hết sốc vì tình tiết trên, công chúng lại phải xôn xao trước lời chia sẻ của Aaron về người chị đã mất Leslie. Nam ca sĩ buộc tội chị gái có hành vi xâm hại tình dục khi anh mới chỉ 10 tuổi, và sau đó tố bị 2 vũ công nhảy phụ cưỡng hiếp năm anh 8 tuổi. Aaron bức xúc nói về Nick khi tố cáo chị gái: "Điều mà anh tôi làm lúc đó là bỏ rơi tôi".

Tuy nhiên, dư luận lúc đó tỏ ra rất tỉnh táo trước màn "ăn miếng trả miếng" của Nick và Aaron, bởi lẽ Aaron lúc đó vốn ở trong tình trạng tinh thần không ổn định, bị rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt. Chính giọng ca I'm All About You cũng từng tự thừa nhận về sức khoẻ tinh thần của bản thân. Mối quan hệ của Aaron cùng Nick và Angel sau đó trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn nổi, cả 3 chị em không gặp nhau suốt nhiều năm liền. Trước truyền giới thông, Aaron Carter tiếp tục nhiều lần đưa ra các cáo buộc vô căn cứ nhắm vào các anh chị.

Cái chết của 4 thành viên nhà Carter cùng 1 nhân vật có liên quan

Leslie Carter

Năm 2012, gia đình Carter đón nhận tin dữ đầu tiên khởi đầu cho chuỗi bi kịch kéo dài 11 năm. Nữ ca sĩ Leslie Carter qua đời ở tuổi 25 vì dùng thuốc quá liều, để lại người 1 con nhỏ. Cả 2 chị em Leslie và Aaron đều thành "nô lệ" của chất cấm suốt nhiều năm liền. Năm 2018, Aaron từng khiến công chúng và truyền thông sững sờ khi chia sẻ trên chương trình The Doctors rằng người lôi kéo anh dùng chất cấm chính là chị gái Leslie. Dù liên tục tố cáo, sự ra đi của chị gái vẫn khiến Aaron đau khổ tột độ. Bởi vì chỉ trước đó 1 ngày, Leslie đã ngỏ lời nhờ vả Aaron trả tiền điều trị lạm dụng chất kích thích cho cô. Đáng buồn thay, ngay anh cả Nick Carter không thể đến dự tang lễ của em gái do xung đột gia đình.

Leslie và Aaron Carter đều chiến đấu với chất gây nghiện đến tận phút cuối cuộc đời

Bố ruột Robert Carter và quản lý Backstreet Boys

Năm 2016, Nick hay tin ông bầu của Backstreet Boys chết trong tù sau khi bị kết án vì tham nhũng tiền bạc. Và chỉ 1 năm sau đó, nam ca sĩ đã gần như sụp đổ hoàn toàn vì bố ruột - ông Robert Carter qua đời. Anh em Nick và Aaron đau khổ khóc thương trước cảnh quá nhiều người thân thiết xung quanh ra đi chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Aaron và Nick đau khổ nhìn người thân ra đi liên tiếp. 2 anh em vẫn rất thương bố dù có xích mích trước đó

Aaron Carter và cái chết chấn động thế giới

Tưởng rằng gia đình có thể bình yên vượt qua nỗi mất mát, thế nhưng vào trưa ngày 5/11/2022 (giờ địa phương), Aaron Carter được tìm thấy tử vong tại nhà riêng ở Lancaster, California, Mỹ. Nam ca sĩ, rapper hưởng dương 34 tuổi. Aaron Carter qua đời vì bị đuối nước trong bồn tắm sau khi hít phải khí nén và chịu ảnh hưởng của thuốc chống lo âu, trầm cảm. Thông tin này khiến dư luận toàn cầu chấn động.

Được biết, những điều khiến Aaron trăn trở cho đến phút cuối đời đó là cuộc chiến với chứng nghiện ma túy, cơn ác mộng bạo lực mạng và mối quan hệ độc hại với hôn thê cũ Melanie Martin. Người đại diện từng tiết lộ rằng, những trò troll trực tuyến và tình trạng bạo lực mạng đã làm Aaron suy sụp, ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của anh. Sau khi Aaron qua đời, hôn thê cũ cũng phải đối mặt với hàng loạt lời đe dọa mỗi ngày, con trai của cố nghệ sĩ bị mạt sát bởi hàng loạt bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Điều khiến công chúng bất ngờ đó là vào những ngày cuối đời, Aaron đã cố gắng làm việc chăm chỉ và hứa sửa đổi hoàn toàn để trở thành người cha tốt. Hồi tháng 9/2022, anh đã bị tòa án tước quyền nuôi dưỡng con chung với hôn thê cũ Melanie Martin. Nam ca sĩ quá cố tự nguyện tham gia chương trình cai nghiện như 1 nỗ lực cuối cùng để giành lại quyền chăm sóc cậu con trai 11 tháng tuổi.

Ngay sau khi biết tin Aaron Carter qua đời, hôn thê cũ của nam ca sĩ khóc nức nở bên ngoài nhà của anh. Aaron Carter và Melanie Martin hẹn hò hồi đầu năm 2020, sau đó đính hôn nhưng mối quan hệ dần xấu đi. Melanie Martin từng công khai tố cáo nam ca sĩ quá cố đánh cô đến mức gãy 3 chiếc xương sườn, nhưng sau cùng lại phủ nhận lời khai. Thời điểm đó, cô bị trầm cảm sau sinh. Sau khi Aaron qua đời, tài sản của anh được để lại cho cậu con trai duy nhất.

Vị hôn thê cũ không thể đứng vững, khóc hết nước mắt khi hay tin Aaron Carter qua đời

Sau khi Aaron nhắm mắt xuôi tay, nam ca sĩ Nick Carter không khỏi cắn rứt vì năm tháng cãi vã liên tiếp với người em trai quá cố. Anh đăng lên Instagram cá nhân 1 bài viết dài, đong đầy cảm xúc để tưởng nhớ người em trai Aaron Carter:

"Đôi khi, chúng ta muốn đổ lỗi cho ai đó, hay một biến cố nào đó đã gây ra mất mát. Nhưng thói nghiện ngập và chứng bệnh tâm thần mới là kẻ phản diện thực sự ở đây. Tôi sẽ mãi nhớ thương em trai mình, nhiều hơn bất cứ ai trên đời", Nick Carter.

Bobbie Jean Carter

Bi kịch chưa dừng lại ở đó! Vào sáng 24/12/2023, tờ Pagesix đưa tin Bobbie Jean Carter đột ngột qua đời, hưởng dương 41 tuổi. 1 nguồn tin thân cận cho hay Bobbie Jean trút hơi thở cuối cùng sau khi bị ngừng tim. Bà Jane Carter - mẹ Bobbie Jean đau khổ vì 3 người con đã ra đi mãi mãi: "Tôi sốc nặng khi hay tin con gái qua đời. Tôi cần thời gian vượt qua bi kịch thứ 3 trong cuộc đời mình. Theo truyền thông Hollywood, Bobbie Jean Carter trước đó cũng đã trải qua thời gian dài vật lộn với chứng nghiện ngập như Aaron và Leslie. Cô từng bị cảnh sát bắt vì cáo buộc tàng trữ ma túy và trộm cắp.

Bobbie Jean Carter qua đời ở tuổi 41, chỉ 1 năm sau khi Aaron ra đi

Đến giờ, dư luận vẫn chưa hết bàn tán về tấn bi kịch đeo bám đại gia đình Carter, và vẫn có những luồng ý kiến soi mói vào quá khứ dính líu tới chất gây nghiện của cả 3 người con quá cố. Tuy nhiên phần đông khán giả đều bày tỏ sự tiếc nuối trước nỗi đau, nỗi mất mát của 1 đại gia đình tài năng.

Dù xảy ra nhiều biến cố và sóng gió gia đình, suy cho cùng, các thành viên vẫn cố gắng cảm thông cho hoàn cảnh của nhau, tự sửa đổi bản thân và giúp đỡ lẫn nhau hết mình. Quá nhiều khổ đau và sai lầm đã đẩy Leslie, Bobbie và Aaron Carter vào tình cảnh đáng xót xa. Giờ đây, công chúng chỉ mong Nick và các thành viên còn lại của gia đình Carter bảo trọng, không phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.

Nguồn ảnh: People, TMZ