Gia đình bé Nayoung quyết định chuyển nhà, tiết lộ lời hứa của kẻ ấu dâm sau khi ra tù và nhận định về khả năng tái phạm tội của hắn

Chỉ còn 80 ngày nữa thôi, tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon gây ra vụ án "bé Nayoung" (tên đã được thay đổi) khiến cả Hàn Quốc phẫn nộ 12 năm về trước sẽ được trả tự do. Những ngày gần đây, truyền thông Hàn Quốc liên tục cập nhật tin tức về Cho Doo Soon và cụ thể là dự định của hắn sau khi mãn hạn tù. Được biết, Cho Doo Soon sẽ trở về thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, nơi hắn gây ra tội ác và sống cách nhà nạn nhân chỉ 1km.

Chân dung tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon.

Mới đây, bố bé Nayoung đã trả lời phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo và có những chia sẻ khiến dư luận xót xa. Theo đó, người này cho biết con gái ông vẫn phải mặc tã mỗi ngày và luôn mang nỗi ám ảnh về những chuyện đã qua. Cô bé Nayoung, giờ đây đã là nữ sinh đại học, không dám xem tin tức trên TV và mỗi kỳ nghỉ về nhà chỉ dám xem phim hoạt hình. Sau vụ việc, bé Nayoung từ chối chuyển đến nơi khác sinh sống vì sợ bị mọi người xung quanh bài xích. Khi đó, đứa trẻ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè và phụ huynh học sinh.

Trước thông tin Cho Doo Soon sẽ trở về và sống cách nhà chỉ 1km, bố bé Nayoung bày tỏ nỗi bất an. Trước đó, gia đình ông từng bức xúc nói rằng tại sao họ là nạn nhân mà phải trốn chạy. Tuy nhiên, mới đây, theo MBC News đưa tin, gia đình bé Nayoung đã quyết định chuyển nhà rời khỏi thành phố Ansan.

Ngoài ra, theo SBS đưa tin vào ngày 22/9 vừa qua, một vài thông tin trong bộ tài liệu về tên tội phạm Cho Doo Soon do Bộ Tư pháp Hàn Quốc thực hiện đã được tiết lộ. Trong đó, Cho Doo Soon nói rằng hắn sẽ trở về Ansan, nơi có gia đình hắn đang sinh sống. Ngoài ra, hắn còn hứa sẽ bỏ rượu nhưng không có kế hoạch cụ thể về cuộc sống sau khi được trả tự do.

Chính vì vậy nên trong bộ tài liệu, Bộ Tư pháp kết luận rằng Cho Doo Soon vẫn có khả năng tái phạm tội trong tương lai. Cơ quan này cho rằng áp dụng các quy định hạn chế uống rượu bia, hạn chế ra ngoài và cấm tiếp cận nạn nhân của Cho Doo Soon. Tất cả điều này đều dựa trên tiền sử phạm tội của tên này trong quá khứ khi hầu hết tội ác của hắn đều xảy ra trong lúc hắn say xỉn.

Đài truyền hình đưa tin về vụ bé Nayoung gây chấn động Hàn Quốc.

Ảnh trong bộ phim Hope được thực hiện dựa trên vụ án "bé Nayoung".

Tháng 12/2008, Cho Doo Soon đã bắt cóc và cưỡng bức bé Nayoung, khi đó 8 tuổi, khiến đứa trẻ này bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên, Cho Doo Soon chỉ nhận về mức án 12 năm tù giam vì xét đến việc hắn gây ra tội ác trong lúc say xỉn, suy giảm khả năng làm chủ năng lực hành vi. Mức án này khiến người dân Hàn Quốc một lần nữa phẫn nộ. Ngày 13/12 sắp tới, Cho Doo Soon được dự kiến sẽ được trả tự do sau 12 năm thi hành án, không chỉ gia đình bé Nayoung mà hàng xóm sống tại Ansan cũng rơi vào trạng thái bất an trước sự trở lại của tên tội phạm ấu dâm đáng sợ này.

(Nguồn: Kookmin Ilbo, MBC News)