Gia đình 5 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 học sinh lớp 12, xác định 401 người liên quan

Trước đó, sau khi nhận kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính mẫu bệnh phẩm của anh L.V.C (39 tuổi, địa chỉ tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, là lái xe tự do) được chuyển đến CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.



4 người trong cùng gia đình anh C gồm vợ 31 tuổi và 3 con đều có kết quả dương tính.

Trong số 3 người con của anh C, có em L.V.T (nam, sinh năm 2003 là học sinh lớp 12).

Cả vợ và 3 con của anh C đều có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Trước khi có kết quả khẳng định dương tính được thực hiện bởi CDC Hà Nội, họ đều được lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính.

Cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết, xác minh sơ bộ 401 người (gồm: 60 F1, 194 F2 và 147 F3) có tiếp xúc với gia đình anh C. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết những người liên quan đến gia đình này.

Ngoài ra, huyện Mỹ Đức đã tiến hành lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế khu vực có dịch đối với ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, gồm 618 hộ gia đình với tổng số 2.190 nhân khẩu.

Trước đó, tối 6/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, bệnh nhân L.V.C, 39 tuổi, địa chỉ tại An Mỹ, Mỹ Đức. Bệnh nhân là lao động tự do. Ngày 13/6, anh C cùng anh Đ.Đ.Đ, 33 tuổi, địa chỉ tại Thi Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) đi từ Hà Nội vào thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) để bán xe cho khách, sau đó bắt xe khách đi về Hà Nam trong ngày.

Được biết, anh Đ là người buôn bán xe tải, máy xúc. Anh Đ có triệu chứng bệnh từ 1/7, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam làm xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính ngày 5/7.

Buổi tối, anh C ngủ lại nhà anh Đ. Ngày hôm sau, anh C về nhà và không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ và 3 con.

Ngày 23/6, anh C cùng vợ con đến nhà bố mẹ vợ tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến 23h00 đêm thì về nhà.

Ngày 28/6, anh C xuất hiện sốt nhẹ, đến ngày 5/7 vẫn còn sốt, ho, đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức được làm xét nghiệm test nhanh dương tính.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển Bệnh viện đa khoa Hà Đông xét nghiệm cho kết quả dương tính sàng lọc lần 1, mẫu bệnh phẩm đã được gửi lên CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.