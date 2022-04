Gì đây: Nghi vấn Sơn Tùng trực tiếp "cà khịa" bài hát mới của Thiều Bảo Trâm, thực sự đã tuyệt tình lắm rồi?

Tối 6/4, một hiện tượng lạ bất ngờ xảy ra khiến người hâm mộ Sơn Tùng M-TP "đứng ngồi không yên". Cụ thể, Sơn Tùng đã dùng chính tài khoản cá nhân "chính chủ" và bình luận dạo ở loạt fanpage, diễn đàn của người hâm mộ. Đáng chú ý hơn khi tất cả các bình luận mà Sơn Tùng để lại đều có cùng 1 nội dung: anh đính kèm một câu hỏi tiếng Anh yêu cầu điền từ phù hợp vào chỗ trống, đi cùng với lời "năn nỉ": "Giải đi..."

Sơn Tùng M-TP bất ngờ "spam" đồng loạt các trang fanpage của anh trong tối 6/4 với cùng 1 nội dung: nhờ giải 1 đề tiếng Anh điền vào chỗ trống. Thậm chí có trang Sơn Tùng comment đến 2-3 lần với nội dung tương tự. Hành động này khiến Sky vừa mừng nhưng cũng vừa hoang mang vì không biết lại có "biến" gì đây?

Hình ảnh mà Sơn Tùng đăng tải là một phần điền vào chỗ trống trong đoạn văn tiếng Anh. Đoạn văn cũng có nội dung khá kì lạ khi kể về một câu chuyện có nội dung khá kinh dị: "Bên bờ sông có một căn nhà nông thôn nhỏ, bên cạnh đó là một cây sồi khổng lồ. Không có ai sống ở đây cả ngoại trừ bóng của một con mèo hoang. Một ngày kia, một người phụ nữ già lang thang tìm đến căn nhà bỏ hoang và ngồi nghỉ cạnh cái cây".

"Con mèo nhìn người phụ nữ một lúc nhưng rồi chẳng thèm làm gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ đi. Đột nhiên, người phụ nữ đứng phắt dậy, lớp da trở nên sần sùi, tóc chuyển màu xanh lá, chân thì đóng chặt xuống mặt đất. Từ hôm đó, chẳng ai thấy người phụ nữ đó nữa, nhưng từ cây sồi khổng lồ kia xuất hiện thêm 1 cái cây nữa..."

Sơn Tùng chưa bao giờ làm điều gì thừa, fan biết rất rõ điều đó. Và động thái anh đồng loạt chia sẻ cùng 1 nội dung ở đồng loạt các trang cộng đồng người hâm mộ khó có thể xem là chỉ đùa giỡn được. Rất có thể đây chính là dấu chỉ, báo hiệu cho sản phẩm comeback của Sơn Tùng sau quãng thời gian lùm xùm vừa qua?

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ Sơn Tùng phát hiện khi xâu chuỗi các từ ngữ theo hàng chéo (1A, 2B, 3C, 4D) ta sẽ có được câu hoàn chỉnh: "There's no one at all" - "Không có ai cả". Trình độ giải mật mã và khả năng "thám tử" của fan Sơn Tùng quả thực đáng nể!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi fan Sơn Tùng còn diễn giải xa hơn: câu "There's no one at all" - "Không có ai cả" cứ như một lời đáp trả trực tiếp cho tựa đề bài hát mới nhất của Thiều Bảo Trâm - Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Nhiều fan Sơn Tùng đã liên kết các chữ ở hàng chéo để ghép thành câu: "There's no one at all" - "Không có ai cả". Câu này như một lời đáp trả với tựa đề ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm - Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Không rõ trùng hợp hay cố ý mà trong cùng 1 buổi tối, chỉ sớm hơn Sơn Tùng ít tiếng đồng hồ, Thiều Bảo Trâm cũng đã tung loạt tạo hình cực "deep" với đôi mắt ngấn lệ để "hâm nóng" cho MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa trước thềm ra mắt vào tối 11/4.

Đến đây, những fan hiền lành cũng cảm thấy có gì đó "gợn gợn", huống hồ là những khán giả lão luyện với nhiều thuyết âm mưu liên tiếp chạy trong đầu?

Thiều Bảo Trâm cũng đăng tải loạt ảnh cực "deep" từ MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa trong tối 6/4, trước khi Sơn Tùng có động thái "spam" ít giờ đồng hồ.

Dẫu biết mọi thứ rất có thể chỉ là trùng hợp, Sơn Tùng có thể chỉ đang muốn đùa giỡn với fan 1 chút hoặc rất có thể anh muốn thử tài tiếng Anh của người hâm mộ mình. Tuy nhiên, với quá nhiều "hint" mà công chúng liên tục soi đến từ Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm suốt những ngày qua, netizen ngày càng khó tin mọi thứ chỉ có thể là trùng hợp.

Còn nhớ hôm Sơn Tùng chính thức có sân khấu trực tiếp sau ồn ào "tác động vật lý" với Hải Tú thì Thiều Bảo Trâm cũng chọn ngay tối đó để đăng tải bức ảnh ở phòng thu. Và ngay hôm nay, sau khi Thiều Bảo Trâm tung loạt tạo hình cho MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, Sơn Tùng đã vội tung "mật mã" với ẩn ý: Không-Có-Ai-Cả. Netizen hẳn sẽ còn phải "điêu đứng" về bộ đôi hết duyên - còn nợ này dài dài!

Nguồn: FB