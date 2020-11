Ghen tị với làn da căng mịn và body nóng bỏng ở tuổi 49 của Hoa hậu Giáng My

Nhắc tới Giáng My, người ta sẽ dễ dàng có thể gọi ra những dang hiệu như "Hoa hậu Đền Hùng", "Nữ hoàng ảnh lịch"... Từ khi bước chân vào showbiz, nhan sắc mặn mà đậm chất Á Đông của Diễm My đã khiến nhiều thế hệ fan hâm mộ say đắm.

Thế nhưng qua thời gian, ai cũng phải trầm trồ gọi Giang My là "người đẹp không tuổi" vì sự trẻ trung bất chấp tuổi tác của người đàn bà đẹp.

Làn da khỏe khoắn của Hoa hậu Giáng My.

Ở độ tuổi 49, Giáng My khiến nhiều người xuýt xoa vì làn da căng mịn và body vô cùng thon gọn. Không chỉ giữ gìn được cơ thể khỏe khoắn, Giáng My còn gây chú ý với làn da trẻ trung cực kỳ trẻ trung như ở độ tuổi 20 của mình.

Là một người đẹp, Diễm My tiết lộ cô luôn ý thức được chuyện bất kỳ lúc nào cũng phải xuất hiện với bộ dạng chỉn chu nhất. Điều này không chỉ thể hiện sự chăm sóc bản thân mà còn là sự tôn trọng dành cho người hâm mộ.

“Tôi tin rằng bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng muốn mình mãi tươi trẻ. Là nghệ sĩ, điều ấy với tôi càng quan trọng vì khán giả mong muốn thấy Giáng My mãi đẹp như ngày đầu bước chân vào nghệ thuật. Thật khó để quay ngược cỗ máy thời gian, đưa mình về thuở 18. Nên tôi chỉ cố gắng khiến quy luật lão hóa chậm lại bằng thể chất khỏe mạnh và sức sống đến từ bên trong”, Giáng My tâm sự.

Tiết lộ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Giáng My cho biết cô luôn tuân thủ những chế độ ăn uống ngủ nghỉ một cách vô cùng khoa học. Cụ thể, Giáng My luôn nói không chất kích thích, cũng như áp dụng chế độ tập luyện phù hợp. Về ăn uống, Giáng My cho biết cô không ăn tinh bột, không ăn sau 18h, không ăn quá no và khẩu phần ăn luôn nhiều rau xanh, uống nhiều nước.

Giáng My cùng người em thân thiết - người đẹp Thùy Chang

Bên cạnh đó, việc thường xuyên sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, cung cấp nước đầy đủ và chăm chỉ đi spa để chăm sóc cải thiện làn da cũng là một cách giúp Giáng My duy trì độ tươi trẻ.