Ghé thăm tiệm nail và mi ngập sắc hồng giữa lòng quận 7 cho cô dâu mùa cưới

Cô dâu chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong lễ thành hôn. Vì vậy, không chỉ chuẩn bị cho mình một chiếc váy cưới yêu kiều, chỉnh chu từ kiểu tóc đến layout makeup, một bộ nail xinh xắn chắc chắn sẽ tô điểm thêm nhiều phần duyên dáng, rạng rỡ cho tân nương trong ngày đặc biệt này. Nó cũng giúp các quý cô trở nên lung linh, trọn vẹn hơn trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới - khoảnh khắc đáng mong chờ nhất trong buổi lễ.



Nulibeauty là tiệm nail nổi tiếng hiện đang được rất nhiều tín đồ "nail" săn đón nhiệt tình. Những cô nàng ưa chuộng sự nữ tính chắc chắn sẽ mê đắm không gian ở đây từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào Nulibeauty ở quận 7 như bước vào một thiên đường màu hường xinh xắn, mộng mơ, đúng chuẩn phong cách Hàn Quốc. Mấy chị em vừa thích sống ảo lại đam mê làm đẹp chắc chắn sẽ check in rầm rộ và đổ mê mệt với với không gian chất phát ngất ở đây cho mà xem.

NuliBeauty có thể chiều lòng những nhu cầu khó tính nhất của khách hàng bởi đa dạng các mẫu nail dù thanh lịch, dịu dàng hay sắc sảo, cá tính. Các nàng cũng có thể thỏa thích sáng tạo những mẫu nail thể hiện đúng cá tính, phong cách riêng mà mình theo đuổi.

Đặc biệt, mỗi khi mùa cưới ghé chân, Nulibeauty luôn dành tặng cho các tân nương những mẫu nails riêng từ đơn giản đến cầu kỳ nhất giúp nàng hóa thành những nàng tiên kiêu sa trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình. Ngoài ra, khách yêu của Nuli cũng có thể thỏa sức sáng tạo cho riêng mình những mẫu nails thể hiện cá tính, khí chất đặc biệt của bản thân. Kỹ năng vẽ móng khéo léo và điêu luyện của nhân viên Nulibeauty sẽ biến những ý tưởng trong mơ của các nàng thành sự thật.

Không dừng lại ở đó, tiệm còn có dịch vụ nối mi chuyên nghiệp, an toàn chiều chuộng nhu cầu chăm sóc cửa số tâm hồn của chị em, mang đến cho nàng một ánh nhìn long lanh, hút mắt người đối diện. Trải nghiệm nối mi ở Nuli phải nói là xuất sắc thực sự. Mi nối không có cảm giác khó chịu hay cộm mắt mà nhìn siêu tự nhiên, dày và cong vút. Trong quá trình làm mi, các nàng nhà mình còn có thể thưởng thức những bản nhạc chill chill để cả cơ thể và đầu óc được thư giãn hoàn toàn trong quá trình nối mi.

Nulibeauty thấu hiểu rằng cả chị em phụ nữ và cánh mày râu cũng có nhu cầu được làm đẹp và chăm sóc bản thân như nhau. Tại Nulibeauty bạn có thể tìm thấy các dịch vụ thư giãn dành cho các cặp đôi như combo massage thư giãn Nuli Chill, gội đầu, tẩy tế bào chết,...Đây sẽ là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau refresh lại bản thân sau những giờ làm việc đầy mệt mỏi, căng thẳng.

Không chỉ chiếm được cảm tình của phái đẹp nhờ kĩ thuật vẽ móng, gội đầu, massage điêu luyện, nhân viên ở Nuli còn được lòng các chị em bởi sự thân thiện, chu đáo, tạo cho mỗi vị khách đến cảm giác như là người bạn thân thiết từ lâu. Các bạn, chị nhân viên còn siêu tâm lý và tận tình khi lắng nghe từng ý kiến đóng góp của khách hàng và đưa ra vô vàng gợi ý cực kì xịn xò phù hợp với từng sở thích của mỗi người.

Đúng như thông điệp "Now you like it!" ( Bạn sẽ thích chúng tôi ngay bây giờ), đến với Nuli chính là chạm đến sự chỉnh chu, hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ nhất như sự tỉ mỉ trong cách sắp xếp, cách trang trí không gian cho đến sự tận tình chăm sóc để mỗi khách hàng đều có những trải nghiệm tốt nhất của các bạn nhân viên. Chính sự hoàn hảo này đã chinh phục các quý cô từ những giây phút đầu tiên bước vào tiệm. Tới ngay Nulibeauty tại 57B Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7 để ngày cưới trở thành khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

https://afamily.vn/ghe-tham-tiem-nail-va-mi-ngap-sac-hong-giua-long-quan-7-cho-co-dau-mua-cuoi-20220630232324233.chn