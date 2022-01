Gây tranh cãi với giải VTV Awards, Hồng Diễm tự nhận mình may mắn, dàn sao gạo cội đồng loạt lên tiếng: Vì bạn xứng đáng!

Sau khi lễ trao giải VTV Awards 2021 khép lại, nữ diễn viên Hồng Diễm đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Hồng Diễm bày tỏ:

Thực sự là một bất ngờ quá lớn với tôi trong buổi tối hôm nay (giải năm trước còn chưa khao được hết do tình hình dịch bệnh…). Diễm chỉ dám nghĩ rằng tối nay may mắn đã mỉm cười với mình thôi, vì năm nay có rất nhiều vai diễn nữ ấn tượng. Quá là tiếc vì do vướng việc gia đình nên Diễm không đến dự lễ trao giải thưởng được… Rất mong BTC giải VTV Awards và khán giả thông cảm cho Diễm.

Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của khán giả đã luôn yêu thương Diễm, Diễm chỉ biết nói rằng Diễm sẽ phải cố gắng hơn nữa, cống hiến hết mình hơn nữa để xứng đáng với những yêu thương mà mình nhận được.

Xin được cảm ơn ekip đoàn phim "Hướng dương ngược nắng".

Đặc biệt cảm ơn tới người truyền lửa - anh Đỗ Thanh Hải, vì những cơ hội làm nghề anh đã mang tới cho chúng em!

Trân trọng cảm ơn!

Ngay lập tức, bài đăng nhận được tương tác "khủng" của khán giả và đồng nghiệp. Hàng loạt bình luận gửi lời chúc mừng tới Hồng Diễm. Nhiều fan cho rằng nữ diễn viên đã quá khiêm tốn rồi, vì thành quả cô gặt hái được là những nỗ lực xứng đáng chứ không phải chỉ do may mắn.

Đáng chú ý, nhiều diễn viên nổi tiếng của VTV cũng vào chúc mừng Hồng Diễm, trong đó có nhiều nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt như NSND Lan Hương, NSND Thu Hà, NSƯT Kim Oanh...

Nhiều đồng nghiệp của nữ diễn viên đều khẳng định rằng Hồng Diễm quá xứng đáng với giải thưởng này.

NSND Thu Hà...

NSND Lan Hương...

NSƯT Kim Oanh đều cho rằng Hồng Diễm quá xứng đáng với giải thưởng này. Vậy liệu còn gì để tranh cãi không đây?

Hồng Đăng gợi ý bạn diễn khao giải thưởng.

Diệu Hương cũng cho rằng Hồng Diễm quá xứng đáng.

Việt Anh, Đan Lê, Lan Phương, Quỳnh Kool... gửi lời yêu thương tới Hồng Diễm.

Ngọc Quỳnh trêu chọc bạn diễn Hoa hồng trên ngực trái.

Xuân Nghị - nam diễn viên giành giải VTV Awards 2020 cũng gửi lời chúc mừng đàn chị.

Loạt diễn viên VTV khác cũng chúc mừng Hồng Diễm.

Trước đó, có nhiều ý kiến tranh cãi trên MXH về việc Hồng Diễm 2 năm liền đều nhận cúp VTV Awards. Tuy nhiên có thể thấy số đông khán giả, đồng nghiệp đều dành sự yêu thương cho Hồng Diễm và đánh giá nữ diễn viên xứng đáng với giải thưởng này.

https://afamily.vn/gay-tranh-cai-voi-giai-vtv-awards-hong-diem-tu-nhan-minh-may-man-dan-sao-gao-coi-dong-loat-len-tieng-vi-ban-xung-dang-20220102113729903.chn