Gắt như Hà Anh: "Xuân Lan hẹn đi uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn nhưng đây không ham, tôi đi ăn bò bít tết"

Mối quan hệ của Hà Anh - Xuân Lan đã đi đến mức không thể nào chấp nhận được sau khi tham gia show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ. Mới đây, Hà Anh có phần giao lưu với khán giả và thẳng thắn đề cập đến drama mới Xuân Lan.

Đối với câu hỏi về chuyện Xuân Lan hẹn Hà Anh đi uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn thì nữ siêu mẫu có đi không, Hà Anh đáp ngay: "Chị Xuân Lan hẹn chị 7 giờ mai đi uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn, ô đây không có ham. Đây đi ăn Steak và uống rượu vang".

Hà Anh từ chối đi ăn bánh tráng trộn với Xuân Lan

Trong chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, Hà Anh và Xuân Lan thường xuyên tranh cãi. Xuân Lan cho rằng Hà Anh hay nói đạo lý nhưng hành xử lại không được như lời đã nói. Thậm chí, Xuân Lan còn chỉ trích Hà Anh rằng thắng thì tự nhận mình giỏi, còn thua thì bảo oan ức, hạ bệ các đội khác.

Còn Hà Anh cũng chẳng vừa gì khi mắng thẳng mặt Xuân Lan chơi xấu thí sinh đội mình. Thậm chí, Hà Anh còn bày tỏ rằng: "Các fan của Hà Anh, họ rất muốn mình quay lại show thực tế. Lý do Hà Anh trở lại với The Next Gentleman là vì mình có niềm tin rằng hình ảnh quý ông hoàn mỹ gánh trên mình sứ mệnh rất lớn. Mình tin rằng The Next Gentleman khác biệt với các show thực tế khác. Từ trước đến nay, các reality show không thiên về việc đi tìm talent, mà cống hiến những màn drama, giải trí".

Hà Anh nói cô bận ăn bò bít tết, uống rượu vang chứ không đi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa với Xuân Lan.

"Dĩ nhiên, Việt Nam chúng ta có những văn hóa riêng, tuy nhiên, do trải qua nhiều cuộc chiến tranh và đang trong quá trình hội nhập nên nhận thức về các loại hình nghệ thuật này là không nhiều. Do đó, cho rằng bản thân có hơi ôm đồm nhưng Hà Anh muốn: Thứ nhất, lan tỏa sự tích cực đến với công chúng. Thứ hai, lan tỏa kiến thức đến với công chúng, giá trị thẩm mỹ thật sự. Thứ ba, dùng giá trị chuyên môn nâng tầm nhận thức của công chúng".

https://afamily.vn/gat-nhu-ha-anh-xuan-lan-hen-di-uong-tra-sua-an-banh-trang-tron-nhung-day-khong-ham-toi-di-an-bo-bit-tet-20220323221154326.chn