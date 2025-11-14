GARIS – Xu hướng phụ kiện nội thất thông minh châu Á

Hành trình vươn tầm quốc tế của thương hiệu phụ kiện bếp hàng đầu

GARIS là công ty phụ kiện bếp quốc tế, hiện diện tại 96 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị và phụ kiện nội thất.

Tại Việt Nam, GARIS chính thức có mặt từ năm 2010, nhanh chóng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong sản xuất và phân phối phụ kiện tủ bếp , tủ quần áo và các giải pháp lưu trữ thông minh.

Với hơn một thập kỷ phát triển bền vững, GARIS không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm bền bỉ, tinh tế và đẳng cấp, góp phần nâng tầm chất lượng không gian sống của người Việt.

Đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D)

Điểm khác biệt giúp GARIS vươn lên trở thành thương hiệu hàng đầu chính là chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào R&D - nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

GARIS là một trong số rất ít doanh nghiệp châu Á dành ngân sách lớn cho R&D, liên tục cập nhật xu hướng thiết kế quốc tế và ứng dụng những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới vào quy trình sản xuất.

Các kỹ sư và chuyên gia của GARIS làm việc dựa trên triết lý: "Không chỉ tạo ra sản phẩm, mà kiến tạo trải nghiệm sống thông minh và tinh tế."

Chính sự đầu tư dài hạn này đã giúp GARIS trở thành người tiên phong đổi mới, không ngừng cho ra đời các dòng phụ kiện thông minh, thẩm mỹ và tối ưu công năng, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại trên toàn cầu.

Hệ thống quản lý và sản xuất đạt chuẩn quốc tế

Tại GARIS, công nghệ không chỉ hiện diện trong sản phẩm, mà còn thấm vào toàn bộ hệ thống vận hành và quản trị.

Doanh nghiệp áp dụng hệ thống ERP toàn diện, cho phép kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn sản xuất – từ lựa chọn nguyên liệu, gia công, lắp ráp đến khâu hoàn thiện và kiểm định chất lượng cuối cùng.

Hiểu người dùng – Tạo nên sản phẩm tiên phong xu hướng

Một trong những lợi thế lớn nhất của GARIS là kho dữ liệu khổng lồ thu thập từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua phân tích và nghiên cứu thói quen tiêu dùng, GARIS đã hiểu sâu sắc nhu cầu và sở thích của người dùng – từ phong cách sống, diện tích nhà bếp, cho đến hành vi sử dụng hàng ngày.

Từ đó, thương hiệu liên tục cho ra đời những thiết kế thời thượng, sang trọng và tiện dụng, vừa mang hơi thở quốc tế, vừa phù hợp với thị hiếu của người Việt.

Sản phẩm GARIS được sản xuất từ chất liệu cao cấp, nổi bật với Inox 304 đạt tiêu chuẩn JIS G4305 của Nhật Bản, mang đến độ bền vượt trội, chống gỉ sét tốt, với thời gian bảo hành chống rỉ lên đến 25 năm.

Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ – thẩm mỹ – trải nghiệm người dùng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của GARIS: "Tinh tế trong từng chuyển động – Bền vững trong từng chi tiết."

Hệ thống phân phối rộng khắp, dịch vụ tận tâm

Tại Việt Nam, GARIS đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 3.000 đại lý trải dài trên toàn quốc.

Hệ thống trung tâm phân phối đặt tại Hà Nội có diện tích gần 4.000m², được trang bị kho hàng thông minh và hệ thống giao nhận hiện đại, đảm bảo giao hàng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả đến từng đại lý, công trình và khách hàng cuối cùng.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm GARIS Việt Nam đều được dán tem chống hàng giả, do Trung tâm Kỹ thuật – Tài liệu nghiệp vụ Bộ Công An Việt Nam cấp phép, giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

GARIS – Kiến tạo không gian sống đẳng cấp cho người Việt

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất, GARIS đang từng bước định hình phong cách sống hiện đại – nơi căn bếp, phòng ngủ, hay tủ áo không chỉ là không gian chức năng, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ, tính tiện nghi và sự tinh tế của gia chủ.

Mỗi sản phẩm GARIS đều hướng đến mục tiêu chung: Giúp người dùng tận hưởng cuộc sống dễ dàng hơn, thông minh hơn và hạnh phúc hơn.

Triết lý kinh doanh: Trung thực – Tận tụy – Tinh tế

Đằng sau thành công của GARIS là triết lý kinh doanh nhân văn và bền vững: Trung thực trong kinh doanh - Tận tụy với khách hàng – Tinh tế trong từng sản phẩm.

Đây không chỉ là lời cam kết, mà còn là kim chỉ nam giúp GARIS giữ vững niềm tin của hàng triệu khách hàng và đối tác quốc tế trong suốt nhiều năm qua.

Website: garis.vn

Hotline: 0964116688

Email: cskh@garis.vn

Địa chỉ:

Showroom và VPGD khu vực phía Bắc:

Tầng 1, Tòa N07-B3, đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0964116688 nhánh 1 (chăm sóc khách hàng) / nhánh 2 (kinh doanh)

VPGD khu vực phía Nam:

Số 21 Đường N22, Khu phố Phước Lai, Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam