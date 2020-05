Gặp khó vì Covid-19, công ty truyền thông lớn nhất New Zealand phải "bán mình" với giá 23.000 đồng

Theo AP, website tin tức đồng thời sở hữu nhiều đầu báo in Stuff của New Zealand đã rơi vào khủng hoảng do dịch Covid-19. Cụ thể hơn, công ty truyền thông với khoảng 900 nhân viên đang gặp khó khăn do hao hụt doanh số quảng cáo.

Trước tình hình này, tập đoàn chủ quản của Stuff - Nine Entertainment, quyết định sẽ bán lại công ty truyền thông này cho Giám đốc Điều hành (CEO) Sinead Boucher. Bất ngờ hơn cả, giá "bán mình" của Stuff cho Boucher chỉ là... 1 USD (23.000 đồng).

Nghe thật lạ nhưng đây là cách Boucher chuyển đổi quyền sở hữu bằng cách cho nhân viên mua và sở hữu cổ phần tương tự các cổ đông.

Với cách làm này, Boucher sẽ chấm dứt nỗi lo phải bán Stuff cho công ty đối thủ NZME của New Zealand.

Vào tháng 4, công ty truyền thông Bauer của Đức đã phải rút lút và chấm dứt hoạt động tại New Zealand vì thua lỗ. Còn tập đoàn truyền hình MediaWorks cũng phải cắt giảm 130 việc làm vào hôm 25/5 với lý do tương tự.

Theo A.P