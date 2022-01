Gặp chàng trai 9x đời đầu, thu nhập trăm triệu từ chính sở thích của mình

Đỗ Mạnh Trường – chàng trai 9X gốc Ninh Bình, là một người như vậy. Từ bỏ nghề Kỹ sư viễn thông để đi theo đam mê nghệ thuật, từ cách đây 2 năm, anh đã có thu nhập khủng hơn 100 triệu/tháng từ Shop trang phục và chuỗi 3 studio dạy nhảy múa lớn ở Hà Nội. Anh cũng là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực của mình, sở hữu tài khoản tiktok với hơn 1 triệu người theo dõi.



Doanh nhân, hot tiktoker Đỗ Mạnh Trường

Hãy thử thay đổi, khi còn trẻ

Xuất thân trong một gia đình làm nông và không có nhiều định hướng về nghề nghiệp cho con cái. Dù tài năng nghệ thuật của Trường đã bộc lộ từ rất sớm, nhưng Trường lại trở thành một kỹ sư, ngành mà chính bản thân không hề thích và cũng không hề tự tay lựa chọn…

Mặc dù vậy, đam mê nhảy múa vẫn luôn cháy trong người anh. Trường chính là người thành lập nên CLB Dancing của Đại học GTVT gặt hái được nhiều giải thưởng lớn nhỏ, từ thời sinh viên đã dạy nhảy tại các trung tâm fitness, và nhận được nhiều lời mời làm biên đạo cho các công ty lớn.

Sau một thời gian trả nghiệm công việc văn phòng nhàm chán với mức lương 7 triệu anh cố gắng được 2 năm. Trường nghỉ việc và mở một cửa hàng chuyên cho thuê trang phục biểu diễn với tên thương hiệu: Phoenix

Một trong hàng trăm mẫu trang phục của shop Phoenix

"Khi quyết định kinh doanh mảng cho thuê trang phục, cũng nhiều người can ngăn tôi. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào quyết định của mình. Tôi điên cuồng đi dạy nhảy tại các trung tâm, bao nhiêu tiền lương tôi đổ hết vào để nhập và may trang phục. Cửa hàng là một căn nhà nhỏ trong ngõ. Tự sơn tường, tự thiết kế trang phục để đặt may, nhờ bạn bè làm mẫu ảnh, với vài bộ quần áo ít ỏi, tôi đã khởi nghiệp như thế" Trường chia sẻ.

Nhờ có con mắt nghệ thuật, nắm bắt được đúng thị hiếu của khách hàng, mẫu mã đa dạng và hiện đại, nổi bật hơn so với các đối thủ, shop nhanh chóng tạo được danh tiếng và có mức doanh thu ổn định, trung bình hàng tháng doanh thu trăm triệu, có những tháng cao điểm còn tới hàng tỷ đồng.

Khi việc kinh doanh của shop dần đi vào ổn định, Trường bắt đầu nghĩ đến việc mở studio dạy nhảy, vì đây mới chính là thế mạnh và đam mê của cậu.

"Tôi rất tự tin vào năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm, kinh nghiệm 10 năm giảng dạy và biên đạo của mình. Không chỉ là nhảy múa, thoả mãn sở thích, mà hơn hết là tôi đã truyền được đam mê, cảm hứng, năng lượng tích cực cho rất nhiều người. Thậm chí, đối với một số học viên, niềm vui từ lớp học của tôi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, giúp họ thoát khỏi trầm cảm sau những biến cố không mong muốn. Tôi thực sự cảm động vì điều đó, và càng quyết tâm muốn lan toả giá trị tinh thần đến nhiều người hơn nữa" Trường nói.

Hãy vận động liên tục. Đề phòng rủi ro, những cũng đừng ngại thử thách

Nghĩ là làm, đầu năm 2020, một phòng tập nho nhỏ mang thương hiệu Phoenix đã ra đời.

Nhờ chất lượng tốt, hình ảnh chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý, nhu cầu của người học, trong vòng 1 năm, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát nhiều lần, Trường đã mở rộng thêm 3 chi nhánh, với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên lên tới 20 người, và số lượng học viên trên dưới 500 người mỗi tháng.

Đỗ Mạnh Trường cùng đội ngũ giáo viên của mình

Mới ra mắt nhưng các lớp nhảy múa của Phoenix chiếm được sự tin yêu của học viên. Cơ sở vật chất khang trang, các lớp học đa dạng thể loại, thầy cô nhiệt tình giảng dạy khiến "tiếng lành đồn xa", Pheonix Dance Studio dần trở thành chỗ học nhảy có tiếng tại Hà Nội.

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, Đỗ Mạnh Trường chia sẻ:

"Tôi nghĩ ai đi theo con đường tự kinh doanh thì đều gặp vô số khó khăn, vất vả và thách thức. Đặc thù nghề nghiệp của tôi còn ảnh hưởng khá nhiều đến sức khoẻ và các mối quan hệ, vì giờ giấc hơi trái ngược với mọi người. Cộng thêm tình hình dịch Covid - 19 trong suốt một thời gian dài, cũng làm ảnh hưởng rất lớn tới tài chính. Tuy vậy, tôi là người không suy nghĩ quá nhiều đến những điều tiêu cực. Khó khăn đến đâu, giải quyết đến đó. Cứ thế làm thôi."

Tạo cơ hội cho mọi học viên thể hiện bản thân trên sân khấu lớn

Cứ cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại

"Phoenix là cái tên tôi đặt cho cửa hàng đầu tiên của mình, và giờ là tên công ty. Tôi thích ý nghĩa của Phượng hoàng lửa, biểu trưng cho sự mạnh mẽ, tái sinh, khả năng chịu đựng khó khăn và thử thách, luôn bay cao bay xa".

Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại

Có thể thấy rằng, những giáo viên dạy nhảy, họ không chỉ đơn thuần là chỉ cho người khác biêt cách nhảy, múa, mà đã trở thành những người truyền lửa, truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Và thành công sẽ tới với người dám nghĩ, dám làm, và đặt lợi ích của mọi người lên trước lợi ích bản thân.

Sống hết mình, sống tích cực. Cứ cho đi, rồi bạn sẽ được nhận lại, phải không nào.

