Gặp bế tắc trong hôn nhân vì "kích cỡ khủng" của chồng, cô vợ nghĩ ra một giải pháp bất ngờ

Không phải cặp vợ chồng nào cũng lấy được đúng người hòa hợp trên tất cả các phương diện của cuộc sống. Đôi lúc, đòi hỏi sự tương khớp hoàn hảo là điều quá xa vời, sẽ luôn phải tồn tại một yếu tố nào đó đẩy chúng ta vào mâu thuẫn trái ngược. Nhưng điều này không hẳn là xấu mà quan trọng nhất vẫn là cách vợ chồng đối mặt giải quyết. Chuyện phòng the cũng là một trong những khía cạnh như vậy.

C. (27 tuổi) mới lấy chồng được khoảng nửa năm nhưng cô đang gặp một trục trặc lớn trong chuyện hôn nhân. Tưởng chừng dư vị mới mẻ của cuộc sống sẽ làm cô gái trẻ thấy phấn chấn, nào ngờ chỉ vì kích cỡ của đối phương mà C. vô cùng ám ảnh, sợ hãi. Song vượt qua mặc cảm, C. vẫn tìm được một giải pháp cho mình để cải thiện hôn nhân.

"Vợ chồng mình cái gì cũng hòa hợp nhau, chỉ trừ mỗi vấn đề 'chăn gối'. Không giấu mọi người, ông xã mình có 'kích cỡ' rất lớn, có lẽ là vượt trội hơn so với trung bình của nam giới. Tuy lần quan hệ với anh ấy không phải lần đầu của mình nhưng mình vẫn cảm thấy rất đau và khó chịu, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

Ảnh minh họa.

Sau đó những lần 'ân ái' tiếp theo thì khá hời hợt, chóng vánh, tuy nhiên chúng mình vẫn tiếp tục mối quan hệ vì bản thân quá yêu và muốn gắn bó với đối phương. Cuối cùng sau bao đắn đo, cả hai đứa vẫn quyết định cưới vì cho rằng vấn đề phòng the có thể cải thiện được. Vậy mà lúc lấy anh rồi, mình vẫn rất sợ hãi với 'cuộc yêu'.



Đặc thù công việc của chồng mình là đi công tác, lâu lâu mới về nhà nghỉ phép ít ngày. Vậy nên khoảnh thời gian ngắn ngủi đó vợ chồng thường dành để bên nhau hâm nóng tình cảm. Không hiểu vì lý do gì mà mình luôn thấy đau, khó chịu mặc dù chẳng mắc vấn đề về sức khỏe nào. Mỗi lần chồng về nghỉ phép là mình ám ảnh tột độ. Chỉ sợ những lúc hai vợ chồng lên giường rồi lại thất vọng về nhau.

Chồng mình thì hiền, nhưng mình hiểu đàn ông cũng có những nhu cầu, ham muốn bùng cháy. Vả lại mình cho rằng tình dục là một gia vị rất tốt, chính bản thân mình cũng cần cải thiện để tự thấy thăng hoa. Hồi tháng 5 vừa rồi, mình có hỏi đứa bạn thì nó bảo mua 'đồ chơi' về luyện tập. Vậy là mình cũng học hỏi theo, thôi thì chẳng có nhiều cơ hội luyện tập với ông xã nên đành làm theo cách này.

Mình chọn 'đồ chơi' có kích cỡ ngang với chồng để cho giống thực tế hơn. Và rồi mình mới phát hiện ra rất nhiều vấn đề của bản thân trước giờ mà đã dẫn tới sự ám ảnh. Chẳng hạn mỗi lần quan hệ cùng chồng, mình chỉ 'yêu' 1 tư thế, có những tư thế khác mà mình làm chủ được bản thân, không bị đau rát nữa. Cái thứ hai là mình chưa sử dụng bảo bối là bôi trơn. Đồng thời thiếu màn 'dạo đầu' nên bị đau. Sau một thời gian ngắn mình chẳng còn thấy khó chịu, bắt đầu kể với ông xã tất cả.

May mắn là anh không phán xét gì hết. Và điều tuyệt vời nhất chính là mình đã tự tin khi 'ân ái' cùng chồng. Phải nói là ông xã mình đã thăng hoa hết nấc, hệt như đây là lần đầu của hai người vậy. Công nhận là nếu không tự khám phá, chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua nỗi sợ bản thân".

Phụ nữ muốn hòa hợp chăn gối hãy thử tiếp cận bằng nhiều cách

Sai lầm của nhiều phụ nữ không phải là việc họ thấy trở ngại trong "chuyện ấy". Mà là những lần sau vẫn tiếp nối sai lầm tương tự mà chẳng hề thay đổi. Ví dụ như câu chuyện của C., cô luôn "yêu" bằng một tư thế dẫu biết nó luôn làm mình khó chịu, ám ảnh. Chỉ tới khi được thử với "đồ chơi", được tư do thăng hoa thì C. mới nhận ra nhiều cách "ân ái" thú vị, hiệu quả hơn.

Nếu "kích thước" của đối phương quá lớn, bạn hãy chăm chỉ luyện tập thêm, không chỉ để chiều lòng anh ấy mà còn để chính bản thân bạn được thăng hoa trong chuyện tình dục. Ví dụ như thay đổi tư thế, dạo đầu nhiều hơn hoặc sử dụng gel bôi trơn... Chắc chắn chị em sẽ dần dần vượt qua được sợ hãi, làm chủ "cuộc chơi" và ăn ý hơn với người kia mỗi lần "ân ái".