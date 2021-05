Gặp bác sĩ Tuấn Anh: Bàn tay vàng giúp kéo lại thanh xuân cho các chị em

Luôn muốn giữ được nét trẻ trung và thanh xuân là mong muốn của hầu hết các chị em, chính vì thế mà ngày nay càng có nhiều dịch vụ tân trang nhan sắc và giúp trẻ hóa ra đời. Đối với khuôn mặt, đôi mắt chính là đặc điểm dễ tố cáo tuổi tác nhất, trong thẩm mỹ, có khá nhiều các phương pháp giúp đôi mắt nhìn trẻ trung hơn như cắt mí, nhấn mí hay thậm chí là mở góc mắt.

Thời gian gần đây, các chị em đang rỉ tai nhau về địa chỉ làm đẹp giúp trẻ hóa vùng mắt cực nhanh của bác sĩ Tuấn Anh. Cùng trò chuyện với bác sĩ Tuấn Anh để tìm hiểu về dịch vụ mới và độc quyền này nhé.

Một đôi mắt trẻ trung, ngây thơ, không có nếp nhăn sẽ giúp bạn trẻ ra hẳn được 5 đến 7 tuổi.

Đầu tiên, bác sĩ có thể giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành của Thẩm mỹ Tuấn Anh?

Từ 2014 đến 2019, tôi công tác làm trưởng đơn vị phụ trách về thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Thu Cúc. Sau khi kết thúc hợp đồng, khoảng đầu năm 2020 tôi mở Thẩm mỹ Tuấn Anh, thời gian đầu trung tâm vẫn chưa có địa điểm mà hợp tác cùng bệnh viện đa khoa Phương Đông. Thời gian đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn vì ít nhân lực nhưng nhờ uy tín cùng với tâm huyết muốn mang đến vẻ đẹp hoàn hảo dành cho người phụ nữ mà cơ sở thẩm mỹ được nhiều người biết đến và nhiều chị em lựa chọn, tháng 8/2020 thẩm mỹ Tuấn Anh chính thức có địa chỉ tại nhà số 10 ngõ 628/ Hoàng Hoa Thám.

Chúng tôi thực hiện các tiểu phẫu như thẩm mỹ vùng cằm, mũi, mắt tại cơ sở Hoàng Hoa Thám, ngoài ra các ca đại phẫu như thẩm mỹ ngực, hút mỡ, tạo hình thành bụng được thực hiện tại các bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị theo yêu cầu của Bộ Y tế, cụ thể là bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Bác sĩ có thể cho biết các dịch vụ mà khách hàng có thể lựa chọn khi đến với Thẩm mỹ Tuấn Anh được không?

Có rất nhiều các dịch vụ mà các chị em có thể lựa chọn tại Thẩm mỹ Tuấn Anh. Trong đó chủ yếu là các dịch vụ về thẩm mỹ về mắt, mũi, cằm, thái dương, tiêm Botox, Filler làm đầy. Trong đó thế mạnh của chúng tôi là thẩm mỹ vùng mắt và trẻ hóa vùng mắt. Ngoài các dịch vụ nhấn mí và cắt mí đơn giản thì chúng tôi còn đặc biệt muốn các chị em cải thiện tình trạng vùng da mắt lão hóa, chảy xệ - đây là dịch vụ độc quyền của Thẩm mỹ Tuấn Anh và khách hàng hoàn toàn có thể trẻ ra từ 5 đến 7 tuổi ngay sau khoảng 30 đến 60 phút phẫu thuật.

Hiện nay có khá nhiều nơi đầu tư vào các thiết bị hiện đại, vậy theo bác sĩ, đây có phải là yếu tố quyết định cho chất lượng điều trị?

Thực ra, đúng là các thiết bị hiện đại cũng rất cần thiết nhưng đối với phẫu thuật thẩm mỹ, tay nghề của bác sĩ chiếm tới 90% hiệu quả chất lượng điều trị. Thực tế, đối với thẩm mỹ da liễu, việc đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại, máy móc chăm sóc da sẽ giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn, nhưng về phẫu thuật thẩm mỹ, thành công phụ thuộc vào bàn tay bác sĩ.

Với slogan “Chạm vào là đẹp", điều mà bác sĩ muốn gửi gắm tới các chị em phụ nữ là gì?

Trong vòng 11 năm, thực hiện hơn 30 nghìn ca phẫu thuật thẩm mỹ - chính vì thế mà tôi rất tự tin vào khả năng cũng như sứ mệnh của mình, giúp các chị em đẹp và trẻ hơn khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Tuấn Anh.

Là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, theo bác sĩ các chị em nên dựa vào những tiêu chí nào để có thể lựa chọn được địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chất lượng và an toàn?

Theo tôi có 3 tiêu chí để đánh giá:

Yếu tố review: Kết quả thẩm mỹ của khách hàng là yếu tố then chốt để đánh giá về thành công hay uy tín của cơ sở thẩm mỹ, trước khi tìm đến một cơ sở thẩm mỹ, bạn cần xem review về những người đã thực hiện dịch vụ tại cơ sở đó, xem kết quả trước và sau như thế nào?

Bác sĩ cần có tài và có tâm: Bạn cần tìm hiểu về bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ đó có chuyên môn thế nào, cũng có thể qua đến gặp mặt tư vấn để xem về thái độ đạo đức, giao tiếp cũng như tư vấn cho khách hàng ra sao để quyết định lựa chọn.

Cuối cùng là sự chăm sóc trước/trong/sau phẫu thuật của ekip tại cơ sở thẩm mỹ, có chu đáo nhiệt tình không hay chỉ hời hợt qua loa.

Bác sĩ có thể cho biết tại Thẩm mỹ Tuấn Anh, giai đoạn hậu phẫu của khách hàng được quan tâm như thế nào?

Không đơn giản chỉ giai đoạn hậu phẫu, tại Thẩm mỹ Tuấn Anh, tất cả các giai đoạn khi khách hàng đến để thăm khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ cũng đều được quan tâm đặc biệt. Hậu phẫu là giai đoạn mà khách hàng cần được chăm sóc đặc biệt để đảm bảo sự thoải mái.

Tại Thẩm mỹ Tuấn Anh, khi khách hàng ra về, các nhân viên sẽ có sự dặn dò chu đáo, gọi điện định kỳ theo lộ trình để tư vấn kịp thời. Ngoài ra khi cắt chỉ và giai đoạn sau này, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những chỉ định, hướng dẫn để khách hàng có được kết quả thẩm mỹ đẹp nhất và giữ được lâu dài nhất. Đến với Thẩm mỹ Tuấn Anh, khách hàng sẽ nhận được nhiều giá trị.

Nhiều chị em, đặc biệt là các chị em sau sinh thường gặp phải tình trạng ngực sa trễ và gây cảm giác mất tự tin với chồng, vậy với những trường hợp sa trễ này, liệu có thể cải thiện được bằng việc tập luyện không hay cần nhờ tới PTTM?

Sa trễ vòng 1 sau sinh là điều mà nhiều chị em gặp phải, ngoài việc cho con bú thì việc tăng hay giảm cân nhanh cũng ảnh hưởng đến sự sa trễ này. Việc tập luyện chỉ giúp tăng cơ, làm săn chắc thôi còn nếu ngực bị sa trễ thì cần can thiệp PTTM. Tùy từng mức độ sa trễ mà bác sĩ sẽ có những cách xử lý riêng sao cho phù hợp. Càng sa trễ nhiều thì da cắt đi càng nhiều và đường sẹo sẽ nhiều hơn 1 chút so với những trường hợp sa trễ độ 1 hay độ 2. Cũng xin khẳng định với các chị em đó là phẫu thuật sa trễ rất ít đau, không đau như nâng ngực vì không can thiệp đến phần cơ ngực.

Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ đầy hữu ích.