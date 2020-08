Gạo nếp gạo tẻ 2: "Rich Kid" Song Luân bỗng quan tâm chăm sóc Thúy Ngân, chỉ có nữ chính khờ khạo chưa nhận ra

Tiếp nối tập trước, trong tập 29 Gạo nếp gạo tẻ 2, cha con ông Phát (Đào Anh Tuấn) bị bọn đòi nợ truy đuổi, ông Phát nhanh chân trốn vào trụ sở công an phường để thoát thân. Tuy nhiên, bọn đòi nợ không để yên mà bày ra muôn kiểu đòi nợ khủng khiếp, từ việc kéo đến đập phá quán cơm tới việc ném bom mắm tôm khủng bố phòng khám của Bảo Minh (Jun Phạm), đến trường quay phá bĩnh công việc của Bảo Châu (Thúy Ngân)…

Do bất cẩn, Bảo Châu bị bong gân. Bất ngờ, anh chàng thiếu gia Kim Sơn (Song Luân) xuất hiện và thể hiện thái độ quan tâm, lo lắng "trên mức bình thường" khiến cô mắt tròn mắt dẹt. Kim Sơn vừa chia tay bạn gái, do đó anh nghĩ rằng nhóm người gây sự ở trường quay là do bạn gái cũ của mình thuê đến để làm khó dễ Bảo Châu. Trong khi "tứ ca" vẫn chưa nhận ra tình cảm khác lạ ở Kim Sơn, thì có vẻ như Bảo Minh đã lờ mờ đoán được ý tứ của cậu ấm này.



Gạo nếp gạo tẻ 2 - tập 29: Thiếu gia Kim Sơn đột ngột “bật công tắc” quan tâm khiến Bảo Châu sửng sốt than trời

Ngoài ra, còn có 1 người lo lắng cho "tứ ca" là cô em Thủy Tiên (Khánh Linh). Biết Bảo Châu vẫn đang giận mình, Thủy Tiên nhờ Bảo Minh đưa giúp chai dầu xoa bóp cho "tứ ca". Bảo Minh ngây ngô nghĩ rằng Thủy Tiên và tứ ca đang ghen tuông hờn giận vu vơ như các cặp đôi đang yêu khác. Năm lần bảy lượt bị hiểu lầm về giới tính, Thủy Tiên tức giận khẳng định mình và tứ ca là chị em thân thiết và cả hai đều thích con trai. Bảo Minh nghe xong vui đến ngẩn người. Vậy là anh chàng sẽ có "cửa" đến cưa cẩm cô em xinh đẹp này.

Trong một diễn biến khác, Minh Thảo (Thùy Trang) - cô con gái thứ 2 của bà Hương (Trịnh Kim Chi) sau khi biết chuyện ân oán của đời trước, bắt đầu dùng tiền để câu kéo Thiên Long (Huỳnh Đông), lên kế hoạch giúp mẹ trả thù. Cô dụ dỗ Thiên Long hùn vốn đầu tư bất động sản với lời hứa 1 lời 10. Bị tiền cám dỗ, Thiên Long vội gặp chị ruột lấy lại số tiền tiết kiệm đã gửi chị giữ giùm…

Trở lại chuyện nợ nần của cha con ông Phát - bọn đòi nợ kéo đến đập phá quán cháo của Bảo Trâm (Lê Khánh). Bảo Trâm cùng những người hàng xóm trong khu ẩm thực Đèn Dầu cùng chống đỡ, gây ra 1 cuộc xô xát ầm ĩ. Thiên Long về nhà, thấy vợ nguy khốn thì định bỏ chạy 1 mình. Giữa lúc hỗn loạn, chiếc balo chứa 1 số lượng lớn tiền mặt của Thiên Long bị mất.

Từ đồn công an phường đến khi về nhà, Thiên Long liên tục khóc lóc ỉ ôi nói rằng bị mất 2 tỷ tiền của công ty và sẽ có nguy cơ bị ngồi tù vì không có tiền đền. Thương chồng, Bảo Trâm 1 lần nữa nhờ dì Cúc (Khánh Huyền) giúp chồng gánh tai họa này. Mặc dù bà Cúc đã cảnh báo rằng có thể trước sau 2 lần mắc nợ của Thiên Long đều là 1 màn kịch được dựng lên để "bào tiền", thì Bảo Trâm vẫn mù quáng tin chồng tuyệt đối.

Còn Thiên Long, sau khi thành công lừa gạt được vợ với nét diễn sượng trân, gã bắt đầu lộ ra mưu gian: Thực chất trong chiếc ba lô bị mất chỉ có 500 triệu - là số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng mà Thiên Long đã cất giấu và nói dối là tiêu mất do thua lỗ chứng khoán. Gã "thổi phồng" lên thành 2 tỷ, âm mưu kiếm lời 1.5 tỷ từ tiền của nhà vợ.

Tuấn Béo (Tuấn Phạm) đến gặp đại ca nhóm đòi nợ xin đừng đến đập phá quán, nào ngờ tay đại ca nói rằng đã có người đứng ra trả nợ cho cha con ông Phát.

Ngoài ra, trong tập 29, bà Quỳnh (Cát Tường) tiếp tục ăn may khi nắm được điểm yếu của cả nhà. Chuyện là bà Quỳnh muốn lôi kéo tình cảm của cô con gái lớn Bảo Trâm, con trai út Bảo Minh. Nhưng Bảo Trâm đã cảnh báo bà làm gì thì làm, không được để cho Bảo Minh biết chuyện tráo con năm xưa… Tất nhiên lời cảnh báo phản tác dụng, không những không khiến cho bà Quỳnh sợ hãi mà còn giúp bà có thêm 1 lá bùa may mắn trong cuộc tranh gia sản dưới mái nhà chung.

Tập 30 Gạo Nếp Gạo Tẻ - Phần 2 sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 lúc 20h, Vie GIẢITRÍ lúc 21h thứ Tư - 19/08/2020 và ứng dụng VieON.