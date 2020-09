Gạo nếp gạo tẻ 2: Phẫn nộ cảnh ông Hải (Trung Dũng) quỳ gối xin con rể tha cho con đẻ, nào ngờ kẻ tuyệt tình vẫn đòi 2 tỷ

Mở đầu tập 34 Gạo nếp gạo tẻ 2 là tâm trạng vui ngẩn ngơ của thiếu gia Kim Sơn (Song Luân) khi nhớ về cô nàng tomboy Bảo Châu (Thúy Ngân). Phát hiện mình đã "cảm" Bảo Châu, Kim Sơn sốc đến nỗi lấy cả chai nước tự tạt vào mặt mình. Lúc này, Bảo Châu đã làm lành cùng cô em nuôi Thủy Tiên (Khánh Linh) sau khoảng thời gian cạch mặt nhau do mưu kế chia rẽ của bà Quỳnh. 2 chị em đang vui vẻ ăn uống chuyện trò cùng nhau trên trường quay thì Kim Sơn đến.

Chứng kiến Bảo Châu - Thủy Tiên đang "chị chị em em" đút cho nhau ăn thật tình tứ, Kim Sơn buồn bã đập đầu vào cửa kính ô tô như 1 tên ngốc. Tuấn Béo (Phạm Anh Tuấn) hết hồn khi chứng kiến cảnh này và càng hoảng hơn khi nghe Kim Sơn thú nhận: "Nếu tôi nói tôi yêu 1 người con trai… Anh không hiểu được đâu".



Sự việc Thiên Long (Huỳnh Đông) mất ba lô đựng tiền mở ra câu chuyện kịch tính. Hóa ra Hồng (Puka) chính là người đã "nhặt" được chiếc ba lô trong cuộc xô xát rối ren diễn ra ở quán cháo hôm trước. Lúc này, Hồng bị 1 nhóm bọn côn đồ bao vây gây sự, may được Tuấn Béo và Khang (Ngọc Thuận) công an phường đến giải vây, từ đó mà Tuấn Béo phát hiện chiếc ba lô của Thiên Long đang trong tay Hồng.

Nhặt của rơi không trả, Hồng bị mời về công an phường làm việc. Cô khăng khăng rằng trong ba lô chỉ có 500 triệu. Nhưng Thiên Long - người bị mất của lại khẳng định chắc nịch với công an rằng số tiền trong ba lô là 2 tỷ, không hơn không kém. Hơn nữa, trước đó Thiên Long còn được Minh Thảo (Thùy Trang) thông đồng khai gian, đứng ra làm chứng là công ty đã đưa 2 tỷ cho anh mang đi giao dịch. Do đó, Hồng bị tạm giữ để điều tra. Trong lúc này, ngoài Tuấn Béo còn có ông Hải (Trung Dũng) - hàng xóm sống cùng khu trọ lo lắng cho Hồng.

Trước nguy cơ bị ở tù vị tội "chôm" 2 tỷ, Hồng khóc lóc, thề thốt với Tuấn Béo rằng trong chiếc ba lô mình nhặt được chỉ có 500 triệu. Tuấn Béo đến phòng khám đông y nhờ Bảo Minh (Jun Phạm) nghĩ cách giúp Hồng. Đến lúc này, Khánh (Phương Hằng) đành thú nhận với mọi người rằng trên người Hồng có vết bớt giống hệt với miêu tả của Bảo Minh về vết bớt của Minh Hiền. Hồng chính là Minh Hiền - đứa con gái thất lạc của mợ hai Hương mà bấy lâu gia đình Bảo Minh vẫn luôn tìm kiếm. Chuyện nhanh chóng truyền đến tai các thành viên nhà bà Hạ Lan và ông Hải.

3 chị em Bảo Trâm (Lê Khánh), Bảo Châu, Bảo Minh hết lời năn nỉ Thiên Long đừng khởi kiện Hồng, nhưng gã đàn ông tham lam từ chối. Còn ông Hải đã gom hết số bạc lẻ dành dụm được mang đến trả cho Thiên Long, xin anh tha cho Hồng, bởi suy cho cùng thì Hồng là Minh Hiền - em vợ của Thiên Long. Thậm chí ông Hải còn quỳ gối và lấy thân phận cha vợ để cầu xin. Nhưng Thiên Long chỉ nhận tiền và hứa chỉ cứu Hồng khi ông Hải phải gom cho đủ 2 tỷ trả cho mình. Bảo Trâm chứng kiến toàn bộ cảnh này, cay đắng nghẹn lòng.

Tại nhà bà Hạ Lan, tiểu tam Mộng (Thanh Hiền) sau khi được bà Cúc (Khánh Huyền) mời về sống chung một nhà đã cảnh báo bà Cúc đừng quá lo cho 4 đứa cháu, kẻo rơi vào cảnh "tò vò mà nuôi con nhện". Đã vậy, Mộng còn mặt dày xin tiền "vợ cả" để dưỡng thai.

Trong một diễn biến khác, cô gái mù Bảo Anh (Tường Vi) đang đi dạo bên bờ biển thì bị 1 nhóm côn đồ bao vây chọc ghẹo đồng thời cảnh cáo cô phải rời xa "gã câm" Chí Dũng. Ngay lúc này, Chí Dũng (Anh Tú) xuất hiện, đưa Bảo Anh tới 1 nơi ẩn nấp, viết vào tay cô vài dòng dặn dò cô cẩn thận rồi anh 1 mình lao ra liều chết với bọn côn đồ.

