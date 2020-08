Gạo nếp gạo tẻ 2: Giám đốc soái ca S.T khẳng định yêu và bảo vệ Tường Vi bằng mọi giá

Sau màn chì chiết nhà vợ và nhận 1 cái tát từ vợ trong tập trước, đến tập 22 Gạo nếp gạo tẻ 2 vừa phát sóng, Thiên Long (Huỳnh Đông) tiếp tục lộ bản chất đàn ông hèn hạ khiến khán giả điên tiết. Ngôi nhà chỉ đủ thế chấp cho 1 hồ sơ vay, Thiên Long bắt Bảo Trâm (Lê Khánh) phải lựa chọn giúp chồng hay em gái. Biết chuyện bà nội lấy vàng dành dụm để chữa mắt cho Bảo Anh (Tường Vi), Thiên Long giận dỗi cả nhà vợ.



Đang lúc bực tức thì Thiên Long bắt gặp ông bán bánh giò - ông Hải (Trung Dũng) lén lút đứng trước cửa nhà. Nghĩ rằng ông rình mò ăn trộm, Thiên Long hô hoán khiến ông Hải bị người trong xóm đánh tơi tả, may được Tuấn Béo (Phạm Anh Tuấn) và bé Ba (Tiko Tiến Công) can ngăn, giúp đỡ. Sợ gặp lại người nhà, ông Hải trốn viện nhưng lại bị anh Khang (Ngọc Thuận) - công an phường mời về làm việc. Cũng từ đây mà Khang biết được thân phận thật sự của ông Hải.

Hết gây rối ở nhà, nhân lúc không ai để ý, Thiên Long liền lôi cô em vợ mù Bảo Anh tới công ty ăn vạ đòi gặp sếp tổng với ảo tưởng được trở lại làm việc. Không chỉ la hét, nằm vật vã khóc lóc ăn vạ, Thiên Long còn lấy còng tay (đạo cụ của Bảo Châu) tự "khóa" mình trước cửa công ty và thách thức bảo vệ, khiến Bảo Anh 1 phen hốt hoảng, giữa lúc này thì Đông Quân (S.T Sơn Thạch) kịp thời xuất hiện.

Về phía Đông Quân, bất chấp sự phản đối của mẹ, anh khẳng định sẽ yêu và bảo vệ Bảo Anh bằng mọi giá. Tại công ty, Bảo Anh năn nỉ Đông Quân cho anh rể mình 1 cơ hội, ngược lại Đông Quân muốn trở thành bạn của Bảo Anh. Cuối cùng thì Thiên Long vẫn mất việc, nhưng anh biết được nguyên nhân không phải là do Bảo Anh mà do bản thân không được lòng Minh Hòa (Thùy Trang) - 1 cổ đông lớn của công ty.

Bảo Trâm tới công ty tìm chồng ngay lúc vợ chồng Minh Hòa - Mạnh (Thanh Thức) cũng vừa đến. Biết Mạnh là 1 gã sợ vợ, Thiên Long kéo vợ vào thang máy định ra oai trước mặt bạn. Nào ngờ thang máy bị cúp điện đột ngột, cả 4 người bị mắc kẹt. Mạnh hốt hoảng, la hét ầm ĩ khiến Minh Hòa bẽ mặt. Thiên Long tranh thủ cơ hội nhập vai chồng tốt, ra sức bảo vệ, che chở cho vợ và cạnh khóe Mạnh - Minh Hòa tới tấp.

Trong 1 diễn biến khác, Khang cho Bảo Minh (Jun Phạm) biết sự thật ông lão bán bánh giò trước giờ thường gặp chính là cha ruột của cậu. Khang muốn để bà Hạ Lan được gặp ông Hải trước khi phẫu thuật, nhưng Bảo Minh không đồng ý. Tuy nhiên, Bảo Minh vẫn 1 mình đến tìm ông Hải. Thấy ông đang dọn nhà, nghĩ rằng người cha vô trách nhiệm 1 lần nữa muốn chạy trốn khỏi các con, Bảo Minh thất vọng, trách cứ ông Hải và bỏ đi…

Bảo Minh đến trường quay tìm "tứ ca" Bảo Châu (Thúy Ngân) tâm sự, nào ngờ chứng kiến màn bày tỏ tình cảm độc lạ của Kim Sơn. Giữa chốn đông người, Kim Sơn tuyên bố rằng đã chia tay bạn gái và "chỉ những người cùng mình trải qua hoạn nạn mới có tư cách ở bên mình". Anh chàng còn "hâm" tới mức bày nhang đèn chuẩn bị nói 1 điều quan trọng với Bảo Châu.

Tưởng Kim Sơn định tỏ tình, Bảo Châu vội vã bịt miệng anh lại nhưng vẫn không cản được khí thế bày tỏ đang bừng bừng. Hết cách, Bảo Châu đành tung quyền đấm xịt máu mũi để Kim Sơn im miệng. Tới lúc nằm đo đất, Kim Sơn mới nói là mình chỉ muốn kết nghĩa anh em. Bảo Minh, Tuấn Béo và Thủy Tiên được 1 trận cười vỡ bụng, còn Bảo Châu quê đến mức ai nhìn cũng muốn lêu lêu.

Sau tất cả, Kim Sơn nói với mọi người rằng anh thừa biết Bảo Châu thích con gái và là hoa đã có chủ nên anh sẽ không trở thành tình địch của Thủy Tiên. Bảo Châu quê quá định tặng cho Kim Sơn thêm 1 cú đấm nữa, còn Thủy Tiên được đà chọc ghẹo, lập tức chạy đến ôm ấp Bảo Châu rồi bắt "tứ ca" phải công khai tình cảm.

Tập 23 Gạo Nếp Gạo Tẻ - Phần 2 sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 lúc 20h, Vie GIẢITRÍ lúc 21h thứ Ba – 04/08/2020 và ứng dụng VieON.