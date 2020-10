Gạo nếp gạo tẻ 2: Em sinh đôi của Thúy Ngân hỗn láo tới đáng sợ, hết đánh mẹ lại dùng bạo lực với chị ruột

Mở đầu tập 49 Gạo nếp gạo tẻ 2, cả nhà bà Hạ Lan (NSƯT Minh Đức) và ông Hải (Trung Dũng) đều biết chuyện Bảo Châu bị vu oan hành hung mẹ ruột và hung thủ thực sự là 1 người có dung mạo y hệt cô. Ông Hải bắt đầu nghĩ đến bí mật tráo con năm xưa… Ngoài ra, Hồng (Puka) sau 1 thời gian bỏ đi cũng đã trở về đoàn tụ cùng người thân.



Tại nhà bà Hương (Trịnh Kim Chi), 3 chị em Minh Hiếu (Tú Vi), Minh Thảo (Thùy Trang) và Minh Hòa (Thúy Ngân) được nuôi dưỡng bởi một người mẹ chỉ có hận thù nên lớn lên không biết cách yêu thương người khác, không coi trọng gia đình mà chỉ sống cho bản thân mình. Bà Hương không coi đó là lỗi lầm của mình. Bà cũng không biết phải bồi đắp tình yêu cho các con con như thế nào khi trái tim bà từ lâu đã ngập tràn oán hận.

Riêng cô con gái út Minh Hòa do bị tật ở chân, được mẹ nuông chiều từ nhỏ nên rất ngang ngược, kiêu căng, ích kỷ, không coi ai ra gì. Ép chị hai Minh Hiếu đưa tiền không được, Minh Hòa nổi cơn thịnh nộ ném cả tách trà vào người chị, khiến Minh Hiếu bị thương. Cũng vì vụ việc này mà cô bị chị ruột tố lên công an. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Minh Hòa tại đồn công an đã giúp cho Bảo Châu bước đầu thoát khỏi hiềm nghi. Nhưng Kim Sơn (Song Luân) vô cùng bất an khi phát hiện hóa ra người cùng mình thân mật trong cơn say chính là Minh Hòa - người có dung mạo giống hệt Bảo Châu.

Việc các con bất hòa khiến cho bà Hương vô cùng mệt mỏi, chưa kể là bà còn bị chứng bệnh mất ngủ hành hạ trong 1 thời gian dài. Một lần tình cờ đến phòng khám đông y để khám bệnh, bà Hương đã gặp Bảo Minh (Jun Phạm) - đứa con trai ruột của bà năm xưa đã bị đánh tráo. Bảo Minh không chỉ chữa bệnh mất ngủ, mà còn nói đúng tâm bệnh của bà Hương, nên bà rất có thiện cảm với cậu.

Cuối cùng thì Khánh (Phương Hằng) cũng đã gặp được bà Hương để kể về số phận lưu lạc của Hồng - tức là Minh Hiền đứa con gái bị thất lạc năm xưa. Biết chuyện 2 con Minh Hiếu, Minh Thảo đã bày trò đuổi Minh Hiền đi, bà Hương vô cùng tức giận. Bà căn dặn Khánh tạm thời hãy giữ Minh Hiền ở cạnh cô, trước khi bà sắp xếp lại mọi việc trong nhà. Lúc này, Minh Thảo đã nắm trong tay bằng chứng chứng minh Minh Hòa là kẻ đã hành hung bà Quỳnh (Cát Tường) và dùng những bằng chứng đó để uy hiếp em gái, yêu cầu Minh Hòa phải phục tùng mình.

Mặt khác, Minh Thảo cũng "giao nộp" cho mẹ đoạn ghi âm, tố chị hai Minh Hiếu là người chủ mưu khiến Minh Hiền không được gặp lại mẹ. Từ 1 kẻ thông đồng, Minh Thảo bất ngờ trở mặt, nói là bản thân đã chị hai ép gây ra chuyện nồi da xáo thịt. Chứng kiến chị em Hiếu - Thảo không từ thủ đoạn để hạ bệ nhau, bà Hương đe dọa sẽ đem quyên góp từ thiện hết tất cả tài sản nếu các con còn đấu đá, khiến gia đình xào xáo lần nữa.

Trong lúc đó, những người lớn trong nhà bà Hạ Lan mang tâm trạng rối bời kể từ sau khi biết đến sự tồn tại của Minh Hòa. Bà Hạ Lan và bà Cúc (Khánh Huyền) băn khoăn không biết bà Quỳnh (Cát Tường) làm mẹ mà không nhớ là mình có 2 đứa con gái sinh đôi, hay cố tình gây ra rắc rối để làm tiền. Ngay lúc này, ông Hải bất ngờ nói với mẹ rằng mình muốn gặp các con để thú tội…

Tập 50 Gạo Nếp Gạo Tẻ - Phần 2 sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 lúc 20h, Vie GIẢITRÍ lúc 21h thứ Ba - 06/10/2020 và ứng dụng VieOn.