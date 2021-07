Gạo A An trao tặng 110 tấn gạo hỗ trợ người nghèo TP. HCM vượt qua đại dịch Covid-19

Hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo đang chịu nhiều ảnh hưởng vì dịch bệnh, gạo A An - Nhãn gạo thuộc Tập đoàn Tân Long phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo chí trao tặng 110 tấn gạo cho toàn bộ 22 quận huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh, chung tay cùng chính quyền địa phương và đông đảo các mạnh thường quân khác tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt, đúng với tinh thần "không một ai bị bỏ lại phía sau".



Cụ thể, sáng ngày 5/7, đại diện gạo A An đã trao tặng 110 tấn gạo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Những chuyến xe sẽ đưa hạt gạo nghĩa tình đến với người dân tại các khu vực phong tỏa, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở 22 quận huyện từ ngày 12/7.

Đại diện gạo A An trao tặng 110 tấn gạo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

Tại buổi trao tặng, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng gửi lời cám ơn chân thành đến gạo A An đã quan tâm và hỗ trợ trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Marketing bày tỏ: "Với thông điệp Hạt gạo nghĩa tình cùng người dân bước qua mùa dịch, Tập đoàn Tân Long nói chung và nhãn gạo A An nói riêng hy vọng đã có những đóng góp thiết thực và kịp thời để san sẻ những khó khăn trước mắt cùng chính quyền địa phương và người dân thành phố. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn những diễn biến hết sức phức tạp thì các hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chính là nguồn lực rất ý nghĩa cả về của cải vật chất lẫn tinh thần giúp TP. Hồ Chí Minh và cả nước chiến thắng dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống yên bình". Đại diện đơn vị tài trợ cũng gửi lời cảm ơn đến địa phương và cơ quan báo chí đã đồng hành cùng gạo A An trong chương trình ý nghĩa này; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công tác phòng - chống dịch bệnh và người dân.

Với thông điệp Hạt gạo nghĩa tình cùng người dân bước qua mùa dịch, A An hy vọng có thể san sẻ những khó khăn trước mắt cùng chính quyền địa phương và người dân thành phố.

Được biết, trước đó cũng tại TP. Hồ Chí Minh, gạo A An đã tiến hành trao tặng 10 tấn gạo cho người dân tại 5 quận huyện bao gồm Quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn. Nhãn gạo thuộc Tập đoàn Tân Long cũng ủng hộ 5 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo tại 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh vào tháng 5 vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, A An đã ủng hộ cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 1.120 tấn gạo và 5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới thương hiệu gạo A An thuộc Tập đoàn Tân Long sẽ tiếp tục đồng hành và san sẻ bớt phần nào khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các tỉnh, thành khác. Với quyết tâm đồng lòng, góp sức cùng cả nước ứng phó với đại dịch, A An mong muốn góp phần thiết thực cùng cả nước nói chung và chính quyền, nhân dân tỉnh có thêm nguồn lực để sớm chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.