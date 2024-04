Gam màu u ám nơi rốn hạn Long An

Những dấu chân cuối cùng lưu lại nơi đáy ao. Thông tin từ UBND huyện Cần Giuộc, tình hình thiếu nước tại các xã vùng hạ rất nghiêm trọng do nguồn nước cấp chính từ nước mặt do Công ty Cổ phần nước Biwase Long An không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Để hỗ trợ người dân vùng hạ thiếu nước có nước sử dụng, từ ngày 20/3/2024 UBND các xã cùng với Công ty Cổ phần cấp nước Bằng Tâm và Công ty TNHH MTV Nước sạch Cần Giuộc đã tổ chức cấp nước đến một số khu vực thiếu nước nhưng chưa đáp ứng nhu cầu do phương tiện cấp nước không đi vào các khu vực xa, đường nông thôn nhỏ được (do xe có tải trọng lớn).